Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Los factores de agosto

Los cinco factores que se antojaban difíciles de aparecer ya están aquí, la antesala del inicio de clases en casi todo su esplendor, la mitad de agosto y con ello la reducción de posibilidades de ciclones, el pico de los días de mayor calor debido a la canícula, la incertidumbre por tantos contagios y fallecimientos por COVID-19 y la quincena en la cual se preveía el fin de la pandemia de COVID-19.

De estos dos últimos se ha hablado demasiado y hasta llega a pensarse que la persistencia del virus en el ambiente tiene una relación con la mala actitud asumida por la sociedad, misma que inicia con la negación de la pandemia y resistencia al cambio de vida para enfrentarla y superarla.

Que a partir de la segunda quincena de agosto se considerarse suficiente para el fin de la pandemia, tiene que ver con la idea inicial de que el pico más alto de los contagios se daría en el mes de mayo y que, para fines de julio y principios de agosto la curva se aplanaría de tal manera que ya estuviésemos después de la mitad del mes en el control y desaparición de la enfermedad, situación que no se ha dado.

Vale decir que, frente a este hecho los pronósticos cambiaron de manera radical, ahora se habla de que la pandemia se quedará entre los tamaulipecos y los mexicanos, que la gente tiene que aprender a vivir con ella y que, se ha llegado al límite en que todo dependerá del comportamiento y la adopción de medidas personales para el control de la pandemia y bajo la premisa de que ya se cuenta con información, herramientas, medidas sanitarias o preventivas para la contención del mal público.

Respecto a los tres primeros asuntos, de este mes, el inicio de clases es polémico, porque contra la idea de que los alumnos estarían en el salón de clases porque la pandemia habría cedido para estas fechas, ya no se dio, así que, es el plan B el que debe de funcionar y que incluye convenios con las empresas televisivas para que los contenidos de la nueva escuela mexicana puedan difundirse a través de las pantallas, plataformas digitales y hasta redes sociales.

El gran desacuerdo entre padres de familia incluido en la polémica del inicio de clases, es el pago de las aportaciones que ellos mismos definen para respaldar el funcionamiento de las escuelas públicas y aunque son muchos quienes no quieren pagar, porque las escuelas no se usarán, la realidad es que su postura sucumbe en cuánto se piensa, porque la determinación de aportar recursos a manera de inscripción viene de los propios padres de familia, aunque quienes cobran el dinero, lo guardan y lo administran son los directivos de las instituciones.

A un mes de la celebración del Grito de Independencia, por lo regular se reduce al 50 por ciento la posibilidad de que, por la actividad ciclónica del Océano Atlántico, pueda derivar en fenómenos meteorológicos que impacten el litoral de Tamaulipas y, si en estas dos semanas que le quedan a agosto no sucede uno de esos fenómenos, desaparece el 30 por ciento de posibilidades de huracanes, por tanto en la primera quincena de septiembre y en los meses de octubre y noviembre, se puede hablar del 20 por ciento restante, ya que, la temporada de ciclones acaba en el mes de noviembre.

El otro punto, el de la canícula, quedan unos 10 días de calor intenso, porque este fenómeno ocasionado por la mayor cercanía del sol a la tierra, concluye el día 29 de los corrientes y aunque la primera quincena de septiembre también es de calor, la esperanza de los habitantes del Noreste del país, es que, después del Día del Grito de Independencia, las temperaturas calurosas comienzan a desaparecer.

Para que sean seis elementos de agosto que tienen significación para los tamaulipecos, debe considerarse la deseada reunión entre los Gobernadores que no están de acuerdo con la forma en que el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, se ha conducido y que ha tensado las relaciones previstas en el Pacto Federal.

Esto es, desde el golpeteo que apareció desde las primeras visitas que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizó a las entidades del país en las cuales se propició y toleró el golpeteo, la falta de respeto y la ridiculización de los Gobernadores por el sólo hecho de estar presentes en los eventos a los que, por protocolo tenían que asistir, dado que, se trataba de la visita del Presidente de México a sus entidades.

Y es que, en la tercera semana de agosto, al fin se concreta el tan demandado diálogo de una docena de Gobernadores señalados como la oposición, es la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, capital de la entidad del mismo nombre en la cual López Obrador aceptó dialogar con los mandatarios sobre los temas mil veces planteados.

Entre los temas están el respaldo para la contingencia por COVID-19, más recursos presupuestales para las tareas de los estados y los municipios y la apertura de las autoridades hacendarias para un nuevo pacto fiscal que permita llevar a cabo una mejor distribución de los recursos que provienen de los impuestos.

El Presiente López Obrador, advirtió desde la semana pasada que no irá a San Luis Potosí a pelar con nadie, porque si eso fuera, mejor no va, en tanto que los Gobernadores de oposición, hicieron saber que si no hay el compromiso de incorporar a la agenda con inquilino de Palacio Nacional, se abstendrán de acudir a la sesión de CONAGO.

Un escenario adecuado, sería el de la apertura del Gobierno Federal, en representación del cual estarán los miembros del Gabinete Legal y ampliado, para que la respuesta a las pretensiones de los Gobernadores casi sea en automático y se pongan sobre las mesas de trabajo las razones del porque no responder a los planteamientos de los mandatarios, quienes se supone cuentan con el respaldo de la población de sus entidades para impulsar los cambios que permitan mejorar las relaciones establecidas en el Pacto Federal.

Los otros.

El Instituto Electoral de Tamaulipas determina la cantidad de cargos electorales que se disputarán en las elecciones del primer domingo de junio del 2021.

Se trata, en base a la información que fue dada a conocer por funcionarios el IETAM que tiene a su cargo el Consejero Juan José Ramos Charre, de mil diez personas, de las cuales 43 serán alcaldes y 43 sus suplentes, además, 57 Síndicos con sus respectivos suplentes, 269 regidores de mayoría y sus suplentes, así como 136 de representación proporcional y su fórmula, los suplentes.

El IETAM establece que se trata de fórmulas, pero, esas son el propietario y el suplente para cada uno de los cargos.

En la elección local del año que vine, también se elige a las fórmulas de candidaturas para las Diputaciones del Congreso del Estado, que son 22 legisladores de mayoría y 14 de representación proporcional, para hacer los 36 que componen la Legislatura.

La votación de alcaldes y diputados locales, es concurrente con la de Diputados Federales, porque se renovará la Cámara Baja del Congreso del la Unión a la cual Tamaulipas aporta nueve Diputados de mayoría y por lo regular unos tres de representación proporcional, para hacer la docena.