POR ARABELA GARCIA….

LOS GURUS DEL PAN EQUIVOCARON LOS CANDIDATOS; MILITANTES DE VH, MATAMOROS Y NUEVO LAREDO VEN PISOTEADA SU DIGNIDAD POLITICA.

En Valle Hermoso no hay otro tema que se comente en los cafés de la ciudad y en los tacos del PIRRO que no sea el de la continua inconformidad día tras día de la imposición ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL como candidato a la alcaldía por este municipio.

Los militantes del partido azul, así como simpatizantes han tomado una postura definitiva y comentaron a este medio que no van a trabajar para el candidato porque les parece un verdadero pisoteo a su dignidad política y que no votaran por el PAN.

Así las cosas luego que se les anunciara que ALANIS VILLARREAL fuera a ser su candidato cuando este señor anduvo de chapulín por dos veces consecutivas.

Dieron a conocer que ya tuvieron a ALANIS como alcalde y que lo que tuvo que hacer ya paso pero que hoy son otros tiempos y que su mejor lealtad al partido es no votando por otro partido para que no vaya a creer el CACHORRO CANTU, que son infieles como otros que aceptaron salirse del PRI para abanderar al PAN, pero que están en total inconformidad y que no solamente es eso sino muchas personas que dependen de ellos.

Vaya que este municipio no es tan grande y mucho más pequeño el número de electores así que la cosa se pone cada día mejor y no conforme con ello, nos comentan que cierto personaje bastante conocido por ahí pretende poner al esposo, al hijo y al sobrino en el cabildo, vaya que cuando se puede hay que ordenar la vaca pero la pregunta!! Tendrá leche!!! A menos que vayan en las primeras posiciones del cabildo porque de lo contrario la elección de Valle Hermoso es cosa perdida para el PAN.

No solamente estarán poniendo en bandeja de oro la elección a otro partido, que en este caso no se sabe si será PRI o MORENA, pero si la de la Inge CARMEN PEREZ, por el distrito III, al no generar voto para su candidatura que es la diputación federal.

Cuando los votos no suman lo real es que las federales también se pierden porque disminuyen el número de electores a favor, pero en fin las decisiones de los gurús del PAN son inapelables aunque no les guste a los militantes y así pretende LUIS RENE CANTU GALVAN sacarse una estrellita el próximo 6 de junio va a estar bien difícil.

Lo mismo pasa en la frontera de Matamoros donde la candidata del PAN IVETT BERMEA continua sin sumar ni a los de su partido, los diversos grupos andan segregados y pareciera que su ánimo ya está derrotado considerando que esta frontera es un punto muy controversial políticamente hablando, amén de la historia que encierra a quienes pretenden ganar el voto de los matamorenses como es el caso de la mayoría de los candidatos; llevar la marca de la ex priista MONICA GONZALEZ GARCIA, pero mucho más allá de eso de EGIDIO TORRE los llena de coraje y venganza, quizá sea también una derrota anunciada, ya que nadie tolera que se burlen en su cara así lo mencionan los panistas molestos de Matamoros, amén de la fortuna que pretende gastarse la candidata BERMEA.

Pero no hace falta trasladarse hasta la frontera norte de Nuevo Laredo ni que MONI VIDENTE lea el café, las cartas o la mano para saber que YELHEEL ABDALA es un suicidio para el PAN; las encuestas no generan votos, solo posicionamientos y las gana quien las manda a hacer, así que seguramente existe un gran engaño para el líder del PAN.

La joven elocuente ex priista sabe dominar el arte de la retórica pero hoy en día la gente se alimenta de otras cosas y tampoco como diputada hizo un papel objetivo, se subió a tribuna para defender intereses que no fueron de los militantes de su partido que fue el que la llevo al Congreso, así que pal baile vamos en Nuevo Laredo, la cosa se pone hormiga.

Ahora los morenos; a un mes que se acaben los registros van a tener más de mil candidatos tan solo por Matamoros lo difícil va a ser como seleccionarlos así que este partido incluso ha propuesto que sea por tómbola, con este mecanismo a donde vamos a parar como dice la canción del BUKY.

