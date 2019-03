Por la libre

“LOS HÉROES TAMBIÉN MUEREN Y GENERALMENTE DE MALA MANERA”

Por Edelmira Cerecedo García.

No hay mal que dure cien años, ni un priista que lo aguante, por ende en éste 90 aniversario del tricolor, las exequias debieron de ser abrumadoras, puesto que en cada municipio se pudo ver la desolación de algo que ya no está, algo que no existe más o mejor dicho MORENA y el PAN se lo devoró en menos de un año.

Sus militantes que aun retienen el tubo de respiración en la tractomia al partido Yalhee Abdala y José Benítez, saben que no pudieron retener a la militancia, que nadie resistió realmente el momento de agonía y que prefirieron dejar morir 90 años y seguir deleitándose con el dinero que la política arroja en sus grandes ligas de negociación.

Así es qué para el PRI si acaso será un curul plurinominal de Diputado y aquí es dónde se dará la definición de quien retirará el tubo de oxígeno con el que pueden ver aun algunas bocanadas de aliento de aquel que fuera el SÚPER PARTIDO Q.E.P.D.

Y en otros asuntos de cuarta, así la transformación de AMLO, su Gobierno de desarme de institucionalidad es una manera de regresar al autoritarismo, mientras familias completas están quedando a la deriva, casó más cercano el de la gente de PROSPERA que laboraba en el área de salud, y dónde marcharon en busca del cobijo del Gobierno Estatal.

La respuesta no se dejó esperar y fue el propio Secretario de Gobierno Cesar Augusto Verastegui Ostos quien les dio fecha para sentarse a platicar sobre la situación.

La realidad es qué TAMAULIPAS está demostrando su fortaleza en el Gobierno, y con sus representantes cómo también lo es Vicente Verastegui Ostos quien a enfrentado la problemática desde la Cámara de Diputados Federales y dónde se ha dado a la tarea de poder defender las posiciones de la gente que trabajaba en las diferentes instituciones.

MORENA ha destruido en meses lo que costo años construir, encauzar e investigar, mientras que AMLO sólo sostiene la palabra Corrupción por sobre todas las cosas, sin investigar o tener realmente elementos para poder hacer ese tipo de destitución de programas.

LA BORRACHERA DE MORENA

Sí en efecto, cómo vulgares borrachos cuando te dan más para las cervezas, así todos hoy en día hablan de MORENA, éste 2019 la gente dice VA A GANAR MORENA y uno pregunta ¿por que? Y es que ni siquiera conocen al candidato que abanderara su distrito, pero identifican que MORENA les va a pagar por su estadía en el poder, y ése se convierte en un vicio que lleva al fracasó, que también es corrupción, por qué al final del día, también es comprar a la gente.

LA FAMILIA

Ayer estuvo la Presidenta de Xicotencatl Noemy González Márquez celebrando el día de la familia, asistió el Diputado Vicente Verastegui Ostos quienes encabezaron una carrera y disfrutaron con la familia propia y muchas familias Xicotenquentsetl.

La neta de la nota

Y bueno el día de hoy se anunció la separación de su cargo de Bienestar Social del Municipio a Noé Ramos quien estuvo desde la administración del ingeniero Leal apoyando y bajando recursos para mejoras de infraestructura de educación, deporte, áreas recreativas, casa habitación y todo lo que conlleva el bienestar social…por su desempeño muchas felicidades y suerte en los proyectos que emprenda.