            < Los lados flacos de Carmen Lilia y Maki

1.- Luego de que Feliz Salgado Macedonio registró su candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, pese a las 5 acusaciones que pesan en su contra, tres de ellas por violación, los episodios protagonizados recientemente en Tamaulipas por personajes que están encaminados a una candidatura por ese partido, son peccata minuta. Es el caso de Carmen Lilia Canturosas y Maki Ortiz, aunque no es ella sino su hijo, al que está encaminando para ser abanderado por el partido guinda en busca de encubrir, perdón, sucederle en la Presidencia Municipal.

El capítulo protagonizado por la diputada de Nuevo Laredo, se inició por la publicación de una nota del corresponsal de La Jornada, que despertó la ira de Carmen Lilia, quien lo amenazó a él y a su familia originando que el periodista interpusiera una demanda de tipo penal.

Fue la reseña de una fiesta con 100 invitados, lo cual en tiempos de pandemia es una irresponsabilidad, pero lo grave estuvo en las amenzas que la diputada morenista lanzó al periodista, lo cual llegó hasta la tribuna de la mañanera, y despertó la reprobación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, titular del escenario en ausencia del Presidente por estar convaleciente del Covid.

Por otra parte las acusaciones de la diputada morenista Edna Rivera contra un faltante de 176 MDP en el ejercicio de 2018 de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, de lo que hay documentación que la misma legisladora ofreció turnar a la autoridad competente para cursarla por la vía penal, si fuera el caso, es otra pequeña mancha al tigre.

Estos deslices de las dos damas son pequeñeces comparados con las acusaciones existentes contra Salgado Macedonio, que por rara coincidencia, todas tienen que ver con abuso sexual.

2.- Por otra parte, allegados a Maki comentan que el estado de salud de la doctora no le permitirían realizar una gestión más, actualmente tiene una fractura en un tobillo y la otra pierna la tiene inhabilitada igual que su brazo por un accidente vascular, por eso es que se mueve en silla de ruedas y su carácter se ha descompuesto, a grado tal que maltrata hasta a sus gentes de más confianza.

Ortiz Domínguez está en negociaciones con la central de Morena y ofrece apoyo en otros tres municipios para ese partido, además de sacar adelante la elección en Reynosa que favorezca a su hijo Carlos Víctor Peña Ortiz. Mientras, sigue aparentando militancia panista y su apoyo al candidato Jesús María “El Chuma” Moreno Ibarra. Y hace bien porque las designaciones de Morena aún no están definidas y se oficiaclizarán hasta el último momento.

OTROS QUE SUSPIRAN POR CANDIDATURAS.- Pese al incentivo electorero que ofrece Maki a Morena, no la tiene tan fácil porque sobran tiradores con antecedentes de militancia en el partido guinda, es el caso del actual diputado federal Armando Zertuche Zuani, quien además de estar anotado para una posible reelección, no deja de suspirar por la alcaldía de Reynosa.

Otro elemento es el diputado local plurinominal Rigoberto Ramos Ordoñez, quien está en desventaja porque no ha sido sometido a las urnas y esta sería su primera vez, él se ha creado una imagen mediática y todos aplauden su posible candidatura por Morena, pero la realidad es que ese recurso no es suficiente y finalmente Maki, apoyará a quien más le convenga, en el caso de que no fuera su hijo. Es decir una vez en campaña, si la opción morenista no levanta y el Chuma, que a decir de los observadores de ese punto fronterizo viene “fuerte”, pues tiene oportunidad de retroceder y sumarse a la corriente azul.

El punto de partida de este comentario es que a Morena no le preocupa los antecedentes que puedan tener sus candidatos, ni siquiera de tipo penal, mucho menos social, eso lo “cantó” desde el principio cuando hizo senadora a Nestora Salgado y a Napoleón Gómez Urrutia, aunque en el caso de ella por lo menos llegó por la vía de mayoría.

La regla es, no importa que antecedentes tenga, lo fundamental es que sea capaz de aportar una cantidad importante de votos a la causa del proyecto morenista. Y es el caso de Maki, la señora tiene los recursos para generar resultados favorables al partido guinda, aunque hay quienes aseguran que no le alcanzaría para ganar porque el voto azul estaría en contracorriente.

Habría que ver, cuántos de los 150 mil votos que obtuvo en 2018 la seguirán en la opción que ella impulse el próximo 6 de junio. Hoy está desgastada tras cinco años en el poder y las muchas demandas de servicios que tiene Reynosa por su acelerado crecimiento de población, hay muchas colonias de nueva creación que requieren satisfactores a las necesidades básicas. En fin, la moneda está en el aire.

También anote Usted a Magaly Deandar Robinsón como aspirante a la candidatura a diputada local por el 6º Distrito por Morena, integrante de prominente familia reynosense, casada con Elpidio Gómez (hijo de Elpidio Gómez Lira). Ella es una empresaria que busca el camino de la Legislatura actuar a favor de las causas sociales, en sus declaraciones afirma que su pasión es, y ha sido la atención a los grupos vulnerables de Reynosa, la ciudad que ama y le ha dado todo.

Reynosa es la joya de la Corona no sólo por ser el municipio más poblado, y es codiciado particularmente por el PAN y Morena, porque es la ciudad natal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y arrebatarle el triunfo sería como darle un mazazo en la cabeza al enemigo. Acción Nacional prepara sus mejores jugadas y arma una estrategia que le asegure la victoria el próximo 6 de junio, en juego está algo más que curules y un ayuntamiento.

2.- “Obras son amores, y no buenas razones” y desde el punto de vista que usted lo quiera ver, la gestión de la alcaldesa Pilar Gómez Leal está dando resultados, hay coherencia entre sus palabras y las acciones, la prueba está en el programa de pavimentación para el presente año que asciende a 200 millones de pesos para ejercerse en el reencarpetado de 50 calles, en beneficio de 300 mil victorenses por tratarse de rutas de gran afluencia, estratégicas para la movilidad de los habitantes y facilitarán el acceso a escuelas, fuentes de trabajo y diversas instituciones públicas de gran demanda para el ciudadano.

El valor agregado es la generación de empleo y la derrama económica que representa en la adquisición de materiales, consumo de gasolina y muchos gastos más que se generan, fortaleciendo la economía local.

El recurso del municipio para obras es de 100 millones de pesos y se ve duplicado por la aportación del Gobierno del Estado.

Esta importante inversión será posible gracias a la gestión de la alcaldesa ante el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tras la presentación de una bien elaborada propuesta, apoyada con los proyectos correspondientes que facilitaron la asignación de recursos.

Pilar ha sabido sumar la experiencia de sus antecesores con notables resultados y en el evento de este lunes en el que presentó el programa de obras referidos, contó con la presencia de cuatro exalcaldes, entre ellos Teresa Aguilar Gutiérrez, José Manuel Assad Montelongo, Álvaro Villanueva Perales y Oscar Almaraz Smer.

No podía falta la secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Cecilia del Alto, cuya participación ha sido fundamental en la elaboración del programa y proyectos, además de la asistencia de los señores diputados locales y federal, así como representantes del sector productivo, CANACO, CANIRAC, COPARMEX, CMIC, entre otros organismos que tienen que ver con la vida económica del municipio.

Trabajo mata grilla, y sus adversarios políticos tendrán que buscar algo más que chismes y sobrenombres para desacreditar los actos de gobierno que trabajan en la restitución de la imagen citadina, más de 30 años de rezago no pueden satisfacerse de un día para otro, pero es indudable que ya no hay parálisis y se avanza a un paso razonable.

