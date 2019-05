La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOS MÁS DE LOS CANDIDATOS SON PERFECTOS DESCONOCIDOS

De todos los candidatos que van a contender en Tamaulipas en las elecciones del domingo 2 de junio por las 22 diputaciones locales de Mayoría Relativa y las 14 de Representación Proporcional, desde nuestro muy personal punto de vista en su gran mayoría son unos perfectos desconocidos y que nos perdonen por así considerarlos como analista político.

Creemos que realmente no son más de una docena de todos ellos los que se salvan de nuestra apreciación, entre los que podemos mencionar a Alejandro Etienne Llano, del PRI, que va por su reelección; Nora de los Reyes, de MORENA, a la que conocemos desde que era militante del PRD y por último Pilar Gómez Leal, que va por el PAN, en lo que parece ser su debut en éstas lides.

Estos tres de todo el montón son para nosotros los tres mejores candidatos de toda la hornada, y lo decimos en serio y a ninguno de ellos le hemos pedido un peso ni tampoco nos lo han dado sin pedírselo, pero, pero, pero, hay que reconocer que Alejandro (PRI), Nora (MORENA) y Pilar (PAN) son para nosotros los tres candidatos que le echaron más ganas en sus respectivas campañas, pese a la escases de recursos.

Alejandro Etienne Llano ya fue alcalde de Ciudad Victoria y actualmente es diputado local de su partido, pero va a buscar su reelección el domingo 2 de junio; es victorense y forma parte de una muy respetable y estimada familia de la capital del estado. Al grado de creer nosotros que al Lic. Etienne Llano lo conocen todos los victorenses y por ende su trayectoria, pero en la pelea no va solo. Le deseamos suerte.

Nora de los Reyes, de MORENA y maestra de profesión, creemos que ha hecho la mejor campaña de éste proceso electoral que está ya en la recta final. La vimos desbordar entusiasmo y alegría al saludar a todas las personas a su paso; creemos que siente que va a ganar, es lo que nos dice desbordante confianza en su actuar como candidata.

Pero como analistas políticos y periodistas creemos que su triunfo está supeditado a que a que le responda a López Obrador la gente que votó por él en julio del 2018, elecciones en las que ganó la presidencia de la república, de ser así puede ganar, porque de lo contrario no gana.

El caso de MORENA para nosotros es un caso muy especial, con excepción de Nora y dos o tres más, este partido que apenas va a cumplir sus primeros cinco años de existir, creemos que llega a pelea del 2 de junio sin candidatos para ganar y suponemos que los que se registraron por éste partido político lo hiciéron pensando en el presunto arrastre de López Obrador.

Pilar Gómez Leal, llega a la contienda electoral con el pié derecho, muy dueña y segura de si misma. Dentro de su novatez también hizo una buena campaña y con el correr de los días logró proyectar una magnífica imágen de su persona, con una sencillez envidiable.

Ella sabe perfectamente bien que tiene todo a su favor para ganar la diputación local de su Distrito, partiendo de su relación familiar con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que es prima hermana de su esposa Mariana Gómez Leal. Pero está el antecedente de como perdió la gubernatura de Michoacán María Luisa Calderón Hinojosa, siendo conocida en Michoacán como “La Cocoa” y hermana del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En su caso para nosotros su triunfo está en manos de su partido, el Acción Nacional.

En lo personal queremos suponer que con los 30 millones de votos que sacó López Obrador en la elección presidencial, en éstas elecciones del 2 de junio MORENA es mano si los morenos salen en montón a votar por los candidatos del partido, pero, pero, pero, a decir verdad no creemos que eso se llegue a dar en Tamaulipas, quizás ocurra en los otros cinco estados donde el mismo día va a haber elecciones, como sería para nosotros el caso de Puebla y Baja California.

Del PRI a pesar de que los neodinosaurios aseguran que el partido esta vivo y no se raja, la verdad de la verdad es que los que están al mando no saben engrasar la estructura para que no rechine y puedan llegar a la meta, porque es fama que las guerras se ganan con dinero, pero al parecer todavía siguen creyendo que el tricolor es “el invencible” ó el partido “de las mayorías”.

En resumidas cuentas nosotros creemos que después de las elecciones del próximo 2 de junio el Partido Acción Nacional va a mantener el control del Congreso del Estado; en éste tiempo al PAN es el puntero en Tamaulipas, no podemos decir que en éste proceso electoral va solo, pero así parece.

Supuestamente con un gobierno de Izquierda y la Cuarta Transformación (CT) las cosas iban a cambiar, como lo pregona todos los días el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, pero, pero, resulta que Estados Unidos le acaba de pedir a México no tener inversión china activa en el país y ayudar a parar la migración. Hasta aquí no vemos ningún cambio, siempre ha sido así. Ellos son los que mandan, pero al parecer AMLO no lo sabía. Esto sucedió en un foro que se llevó a cabo en abril, pero hasta ahora lo dió a conocer su mozo de espadas, Alfonso Romo, como que no la quería soltar.

Los directores de institutos y hospitales de todo el país se reuniéron con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, para pedirle una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para exponerles a ambos los problemas que enfrentan por el recorte y la retención de dos mil 300 millones de pesos al sector.

En Reynosa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió a Estados Unidos reciprocidad para evitar que armas y drogas lleguen a ambos lados de la frontera y precisó que más allá de las acciones que se puedan llevar a cabo en la frontera vecina, como la destrucción de las armas incautadas, es algo que le compete únicamente a Estados Unidos.

Por cierto el mandatario estatal estuvo presente en la ceremonia en la que el Ejército Mexicano destruyó mil 867 armas incautadas a grupos delictivos en ésta región.

Nuestras antenas uateñas nos reportan que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, entregó reconocimientos del programa : Mi primera empresa, “Emprender Jugando”, de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), evento en el que participaron estudiantes y docentes universitarios, así como directivos y niños de escuelas Primarias de Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Mante.

Supimos que con la realización de éste evento en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, se concluyó el programa desarrollado durante siete meses en ocho escuelas Primarias donde participaron alrededor de 576 alumnos con la creación de 48 empresas infantiles, que expusiéron en ferias de comercialización y venta de sus productos por cada idea de negocio.

En la ceremonia se contó con la presencia de la Directora de Vinculación y Desarrollo de la FESE, Adriana Camacho Pimienta, quien agradeció el respaldo de la UAT y el compromiso del señor rector Suárez Fernández, por impulsar el emprendimiento en el desarrollo de éste programa que involucra a estudiantes y docentes.

Se reconoció la participación de ocho profesores tutores y 48 estudiantes de la UAT que llevaron a cabo su práctica profesional como asesores en el programa, fomentando la creación de pequeñas empresas de los alumnos de quinto y sexto grado de Primaria, con el apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y el Instituto Nacional del Emprendedor.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx