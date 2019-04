CORRESPONDENCIA

Los mismos, gandallas y vividores…

Por José Luis Castillo

Las listas de los aspirantes a las diputaciones locales de los distintos partidos políticos que participaran en la contienda del 2 de junio ya están en manos de las autoridades electorales de Tamaulipas y créamelo no hubo sorpresas, más sí, muchos sorprendidos, las lista de pluris de esos que obtienen una “beca” de diputado por tres años, resultan ser los mismos de siempre, los gandallas y vividores del presupuesto.

Tan sólo de entrada, anote usted a Yahleel Abdala, o Tino Sáenz del PRI, Alejandro Ceniceros del PT, no se diga a Jesús González Macías, dueño del Partido Verde en Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, por MORENA, hermana del ex alcalde panista de Laredo Carlos Cantú, sin dejar atrás al perredista Juan Manuel Rodríguez Nieto, igual que Francisco Javier Garza de Coss, de Acción Nacional y porque no, hasta José Antonio Leal Doria, que deja su lugar de competir por mayoría relativa, a la veces priista, después perredista y ahora de MORENA, Nora Hilda de los Reyes.

Habría que decirlo, el total de las listas de candidatos plurinominales, dependen de los números que cada uno de los partidos políticos alcancen en la votación el día de la jornada electoral, aunque eso es otra cosa, lo que si hay que destacar es que hay casos en que los nombres y las figuras políticas son los mismos de siempre, que no tienen llenadera y no dejan espacios a nuevas generaciones o a políticos que por años están formados en la fila de la democracia y creo que así como vamos, en esa se van a quedar.

En el caso de Juan Manuel Rodríguez Nieto, de Alejandro Ceniceros y hasta del Partido Verde Ecologista, de Jesús González, existen algunas dudas de su llegada, por lo que corresponde a la votación y más si esta se repartiera entre los tres principales partidos en esta contienda electoral, PRI, PAN y MORENA, pero por lo pronto de nueva cuenta, estos personajes los mismos de siempre ya tienen su vela prendida y se pasaron de gandallas anotándose en los primeros lugares de las listas plurinominales.

2.-Finalmente queda establecido que otro de los apoyos que el Gobierno estatal dará a las estancias infantiles, es la condonación de cobros en todos los trámites para cumplir con las revisiones que realiza el sistema estatal de protección civil, lo cual alivia un poco más la situación y gastos que este tipo de instancias tenía que realizar año con año.

De acuerdo a los datos que se tienen, los propietarios de las 280 estancias que existen en el estado, por este tipo de inspecciones erogaban poco más de mil 300 pesos, que hora en base a las indicaciones del Gobernador del estado se aplicará este beneficio en dictámenes, revisiones, inspecciones y entrega de documentos que acrediten el cumplimiento de las medidas de seguridad en materia de protección Civil.

Hay que dejar claro que, extinguir el pago no significa que se relajen las medidas de seguridad en las instancias infantiles y ahí que será el mismo Pedro Granados, que se deberá poner la pilas para que se realice la programación periódica y la revisión que se realiza cada año a este tipo de instancias, con el fin de no poner en riesgo la salud e integridad de los menores que se resguardan en este tipo de estancias infantiles.

3.-Se confirma, la secretaria de Salud dará u mes más de trabajo a los doctores y enfermeras del componente de salud prospera podrán dar un respiro pues por lo menos 55 de ellos que están ubicados en los centros regionales de desarrollo infantil contarán con el sueldo del mes de abril.

Aunque para las autoridades de salud no es fácil emplear de la noche a la mañana a 328 empleados que deja sin trabajo el Gobierno Federal, se busca la forma de emplearlos por parte del estado aun cuando la continuidad que se da en los CEREDIS, se realiza para no dejar a los niños sin una atención adecuada.

4.-Si que ha calado hondo en el Congreso del Estado, la Iniciativa presentada por el Legislador Carlos Morris Torre, para que se saquen de la Congeladora por lo menos 300 iniciativas que han sido presentadas por los distintos grupos políticos que forman parte de la “mejor” legislatura de Tamaulipas.

Al menos en lo que corresponde al legislador, refiere en su iniciativa que únicamente las del grupo mayoritario en el Congreso, son las que prosperan, las del PRI se mantienen en el baúl de servicios parlamentarios, empezando por la que solicita el cambo del penal de Tamatan a un terreno fuera de la ciudad o la de la construcción de una nueva línea del acueducto para dar solución a la problemática de falta de agua que se presenta en esta ciudad capital, por mencionarle algunas.

Resulta que al pastor congresal Glafiro, “el poeta” Salinas, no le pareció la iniciativa que presentó Morris Torre, y menos cuando sugiere que se haga un programa para ir sacando los temas y documentos pendientes antes de que termine esta legislatura y así dejar en ceros los números y sin rezago para la legislatura entrante, lo cual insisto, molesto al líder de “la mejor y más productiva legislatura del estado”, ¿apoco si?, “sean serios”, dice el mismo Morris.

