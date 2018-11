EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS MOCHES DE MORENA

La movilidad de posibles candidatos a diputados locales también se registra en MORENA.

Al menos esto se ve en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde ya hay dos nombres que se mencionan para los distritos 14 y 15 con cabecera en la capital estatal.

En los patios de MORENA Victoria se escucha que Vanessa Mata puede ser la candidata por el distrito 14 y que por el distrito 15 podría ser Mauricio Gattas.

Es cierto, no es oficial, pero son nombres que ya se mueven y que esperan el visto bueno de la dirigencia estatal del partido de El Peje en Tamaulipas. Y de que se mueven, se mueven.

Y ya que estamos hablando de MORENA, les cuento que llegó a mis manos un video de un presunto miembro de las brigadas de MORENA que andan haciendo un censo de grupos vulnerables para que reciban becas a discapacitados, pensiones a personas de la tercera edad, becas a estudiantes de bachillerato, becas a jóvenes que no estudian y no trabajan, etc.

Esas brigadas se llaman Servidores de la Nación y se anunció en la Ciudad de México que portarían gorras con los rostros de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Francisco i. Madero.

Supongo yo que poniendo de relieve la honestidad que se les atribuye a esos próceres y que sería de la que estarían imbuidos los brigadistas.

Además de que formaría un “ejército” de buena voluntad y honestidad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien todos los días subraya que su gobierno combatirá la corrupción con la ley en la mano y con el ejemplo honrado.

Pero en este video se puede ver y escuchar a quien identifican (los que me enviaron el video) como “un encuestador de MORENA de los que se hacen llamar servidores de la nación, en Ciudad Madero, Tamaulipas, le pide dinero a la gente (de escasos recursos) para poder darle los apoyos de El Peje…todos son iguales”.

Se puede observar que el presunto encuestador es varón y trae tenis color negro, y frente a él está parada una señora que por sus respuestas se deduce que es de escasos recursos económicos y que será “la beneficiada” con los apoyos del gobierno federal que entra en vigencia en diciembre.

En el video se puede ver que el piso es de tierra, al fondo se observa algo que pudiera ser una letrina o un cuarto más que tiene una cortina de tela, la misma dama contesta que su casa no tiene un piso firme (de concreto), que no tiene baño adentro de la vivienda, y que no cuenta con drenaje y señala que tampoco tiene agua entubada y que es una Pipa la que le surte del vital líquido.

Haciendo un poco de historia sobre la colonia tenemos que recordar que por allá de la época de La Quina, en unos terrenos colindantes con el municipio de Altamira existió un rancho que se llamaba El Chispus, después llegaron familias que no tenían terrenos para vivir e invadieron y se formó la colonia El Chispus o Chipús como algunos le llaman también.

Luego en el sexenio del gobernador Eugenio Hernández Flores se le cambió el nombre a dicha colonia y se renombró como Colonia Adriana González, sí, el nombre de la que fue Primera Dama de Tamaulipas y esposa de Geño.

La verdad no se sí la señora Adriana González sabe dónde esta “su colonia”, pero eso sí, es un núcleo poblacional pobre y en donde en algunas partes escasean los servicios públicos, pero que aporta muchos votos en cada elección.

En fin. En el mismo video el presunto encuestador le dice a la encuestada que “para poder echarle yo ayudarle, usted me tendría que echar la mano”.

Y le pide una comisión para gestionar su apoyo…pide 300 pesos para poder darle el apoyo y dice que todos los encuestadores están manejando esa misma tarifa y que todos están pidiendo dinero.

Pero además se atreve a decir que si “usted quiere hacer negocio” puede invitar a algunos vecinos y yo le doy una comisión por cada uno de ellos.

Ahora bien, tengo que decir que en el video no se alcanza a ver un logotipo, un nombre que identifique al individuo como alguien que efectivamente es un Servidor de la Nación, de esos de El Peje y que en Tamaulipas coordina José Ramón Gómez Leal (J.R.).

A quien dicen que AMLO regañó en su última visita a la zona sur de Tamaulipas porque iba muy despacio en el levantamiento del censo para beneficiarlos con “apoyos”.

Y me informan que los jueves de cada semana a partir del presunto regaño) el JR va a la zona sur del estado. Lo han visto en Altamira, Madero y Tampico.

Y me supongo, a juzgar por el video que no está haciendo bien su trabajo. Porque si es uno de los Servidores de la Nación el que está pidiendo dinero y si es cierto que todos traen tarifa, entonces la corrupción ya irrumpió en los apoyos que promete El Peje.

Pero no alejo la posibilidad de que este encuestador puede ser un impostor (aunque me dicen los que me enviaron el video que sí es de MORENA), y pudiera estarse aprovechando de la pobreza de algunas personas para ganar dinero a costa del programa de apoyos de AMLO y la falta de control y supervisión.

Ambas posibilidades estarían dejando por los suelos a MORENA y José Ramón Gómez Leal (J.R.) quien será el superdelegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas. El video ahí se los dejo.

https://www.facebook.com/ElFrancontirador/videos/2117817528533087/

… La opinión del periodista Sergio Sarmiento es que:

“Ni siquiera Benito Juárez eliminó la corrupción con el ejemplo. Los países que la han reducido lo han hecho a través de buenas prácticas institucionales”.

