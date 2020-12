T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LOS MONREAL AVILA, ¿AFORTUNADOS O BANDIDOS?

AL DIFUNDIR amplio reportaje el Periódico El Universal, sobre “el Imperio de los Monreal-Ávila”, esto llama poderosamente la atención, porque esta escena, vislumbra que, el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, ex militante del PRI, ex del PRD (Gobernador por este Partido en Zacatecas) y ahora integrante de MORENA y su familia, “han amasado una incalculable fortuna”, en bienes inmuebles, muebles y solo falta que salgan a la luz pública “los montos millonarios”, que seguramente, podrían “surgir o emerger de cuentas bancarias en México y el extranjero”, a nombres del polémico Senador, de familiares y tal vez hasta de presta nombres, detalle que no se descarta, porque recordemos que “el sol no se puede tapar con un dedo”.

RICARDO MONREAL, de historial político complejo, porque a éste, “no se le conoce oficio distinto al de la política”, podría ser objeto de una revisión e investigación minuciosa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la 4-T, porque es admirable, la incalculable fortuna que este político zacatecano, dicen, ha logrado, “al amparo de los espacios gubernamentales obtenidos”. Y si el actual Gobierno Federal, se jacta “ser acérrimo enemigo” de la corrupción, la impunidad y demás preceptos como “el amiguismo, el comadrazgo y el cuatachismo”, para que el pueblo mexicano, crea esto que tanto se pregona, en este régimen federal, “tendría que actuar al parejo”, es decir “contra político de fuera y también contra los de casa”, cuyo detalle en mi punto de vista se antoja ultra-mega-interesante.

PORQUE si vemos el escenario político-gubernamental de manera equilibrada, podremos decirles que, “por el Cambio verdadero” del que tanto se ha hablado en este nuevo Gobierno de la República, tiene que procederse contra todos los políticos, (sin excepciones), “implicados en el tema de la riqueza inexplicable” y no nomas contra los adversarios del actual Gobierno Federal, porque esto, más que verse como una actuación honesta, imparcial y transparente, “SE VERÍA COMO UNA CLARA VENGANZA POLÍTICA” de quienes gobiernan el país. Y por ende, en este tipo de adversas situaciones financieras, cabe aquel viejo adagio que reza “todos coludos o todos rabones” ¿O NO SR. SANTIAGO NIETO”.

DECIMOS ESTO, porque para el Gobierno de la Cuarta Transformación, nomás somos corruptos y deshonestos los políticos contarios. Pero lamentablemente, “no voltean a ver como tienen el corral”, donde hay de todo, políticos que fueron parte fundamental “del PRIAN y ahora son PRIMORES”, pero sobre esto, los del Gobierno de la 4-T, “se hacen de la vista gorda”, por así convenir a sus intereses y engañar al pueblo mexicano, manifestándole al contexto nacional ciudadano con toda crueldad que, “en el Gobierno Federal de Morena, no hay corruptos”.

PERO ANTE esta terrible falacia (mentira), las mayorías del país, ya se preguntan por ejemplo: ¿Quién es Napoleón Gómez Urrutia, de dónde viene y que hizo como líder minero?. Y porque este Gobierno, no actúa o procede penalmente, contra el corrupto ex líder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, como también la 4-T, debe explicar de dónde viene políticamente “el santurrón” de Ricardo Monreal. Y se diga ¿Qué huellas dejó como Gobernador de Zacatecas?. Y que incluso, explique el mismo Senador de Morena, cómo y de qué forma “LOGRÓ CONSTITUIR EL IMPERIO DE LOS MONREAL EN PUEBLA DEL PALMAR”. A estas interrogantes deberían responder, porque de eso, también se debe dar cuenta públicamente, porque si en este gobierno soslayan ser honestos, transparentes e imparciales, debe actuarse contra los corruptos en general, es decir sin excepciones. Porque a todas luces se refleja que, “el gobierno de la 4-T, está plagado de afortunados bandidos de cuello blanco”, los que ahora, SON INTOCABLES.

EN EL REPORTAJE del periódico el Universal, se publica que la Familia Monreal, cuenta con alrededor de un mil 400 hectáreas de tierra de labor, de ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales, de cuyos inmuebles, el rotativo, da cuenta tener los respectivos certificados del Registro Público de la propiedad del Estado de Zacatecas, donde se acredita a la familia Monreal, “la posesión de los inmuebles”. Y por otra parte, ya se habla de manera extraoficial que, también podrían surgir públicamente, los montos millonarios de cuentas bancarias de los Monreal Ávila. Esto será cierto o no, “pero la moneda sobre este particular, ya está en el aire”.

Por hoy es todo y hasta mañana.-

Para sugerencias y puntos de vista en general el email:

[email protected]