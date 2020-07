POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LOS MOTIVOS DEL LOBO CAÑERO

Ya se sabía que los empresarios de Guatemala no querían.

Ni el precio de ganga los convenció.

Sabían que el sindicato al que se enfrentaría llevaba siempre las de ganar. A eso, deberían sumarle las complicadas negociaciones con los productores cañeros.

El grupo industrial “Pantaleón” sólo estaba interesado en comprar al Ingenio de El Mante, del de Xicoténcatl no deseaban saber nada.

La compañía Azucarera del Río Guayalejo (nombre fiscal del Ingenio de Xico) no ocultó su frustración por no vender la fábrica y comenzó a asumir acciones represivas en contra de los trabajadores al no permitirles desde el pasado 17 de junio la entrada a las instalaciones. Las negociaciones en lo local se cerraron y fue el sindicato nacional de trabajadores azucareros los que tomaron el asunto en sus manos.

Ha pasado más de un mes sin que se vislumbre alguna negociación. Los industriales se dicen “chantajeados” por los obreros y estos, por su parte, no quieren ceder ni un gramo de sus logros obtenidos por años.

Salvo los empresarios y los líderes sindicales conocían a detalle la gravedad del problema, pero un documento oficial obtenido por POSDATA y firmado por el superintendente de Relaciones Industriales, Ingeniero Jesús Pablo Castillo de la Garza, detonó en un escándalo al responsabilizar a los obreros de la crisis que vive la fábrica.

En el documento obtenido la Compañía Azucarera del Río Guayalejo, admite que se encuentra en una situación económica «extremadamente crítica», a causa de los altos costos en la mano de obra del personal sindicalizado.

Y es que, desde el 17 de junio del presente año, el Ingenio de Xicoténcatl, les cerró las puertas a los trabajadores, por lo cual, quedaron suspendidas las tareas de reparación tras la culminación de la zafra.

«Este sobrecosto (de la mano de obra) es producto de presiones por una serie de acciones que se han llevado a cabo por los sucesivos comités seccionales, como son bloqueos, no proporcionar personal, impedir la entrada de proveedores, y clientes…con el objetivo de tener incrementos salariales, otorgamiento de prestaciones y múltiples beneficios extralegales, lo que ha colocado a nuestro centro de trabajo en grave riesgo de subsistencia», detalla el documento.

El Ingenio acusa que nuevamente les han negado en tiempo y forma el personal, para realizar la limpieza y el desmantelamiento de equipos.

Según los industriales, los obreros realizaron «paros» bajo el pretexto de que carecían de herramienta, además de nuevos salarios y prestaciones, además de que se negaron a trabajar en el reenvase de azúcar e impidieron la salida de equipos para ser reparados por especialistas.

Advierte a los obreros que solamente continuarán sus actividades cuando se alcance un acuerdo que aseguren la continuidad de las operaciones en el centro de trabajo.

Ha sido difícil conseguir el punto de vista de la sección 103.

Se conoce solamente que la base obrera de la sección 103 ha lamentado la actitud de los industriales al argumentar supuestos abusos de anteriores secciones, y que ya dejó en manos de su comité nacional la solución.

Además, el comité ha estado llevando el protocolo correspondiente a este tipo de conflictos al enviar oficio a sindicato nacional, Gobernación y la Secretaría del Trabajo, dependencia que apenas hace unos días abrió su ventanilla de recibo de documentos y quejas en Conciliación y Arbitraje.

El documento revivió los resquemores antaños entre la empresa y trabajadores y dividió opiniones.

Ahora toca jugar sus cartas a la sección 103 que dirige Homero Silva “el Duende”, quien debe entender que el silencio nunca será un buen aliado.

Si los directivos ya les endosaron toda la responsabilidad hará falta argumentar lo contrario.

La guerra en Xicoténcatl seguirá.

Cada lobo tiene sus motivos.

COMAPA TRABAJA CERCA DE LA GENTE

En Comapa las cosas han cambiado.

Las solicitudes ciudadanas son atendidas.

No es en base al descrédito o a la injuria el medio para ser escuchados y atendidos.

No es a través de medios o por intereses políticos el proceso para dar respuesta a las inquietudes de los usuarios.

No forme parte de una campaña de desprestigio, no se deje engañar por quienes buscan el desprestigiar más que el ayudar.

La Comisión municipal de agua potable y alcantarillado Mante se transforma para ofrecer un mejor servicio y lo demuestra con hechos

cómo en el caso de la reposición del drenaje colapsado en Belisario Domínguez y Ch. Ramírez, en donde los usuarios fueron atendidos de forma inmediata en las oficinas.

Comapa trabaja cerca de la gente.

¿LA ALBERCA MUNICIPAL?

En Gómez Farías no se habla de otra cosa que no sea la inauguración de la alberca municipal.

Se refieren al rancho enorme que el alcalde de Gómez Farías, Francisco López Reyes, está por regalarse.

Será quizá la obra más relevante de sus tres administraciones. Los servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica y drenaje, pueden esperar, un buen rancho, no.