            < Los Neo-panistas Oscar y Yahleel frente al desafuero

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En la manifestación de apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de vaca efectuada este domingo, no sólo hubo la participación de Juan Pueblo, sino además la clase política azul hicieron acto de presencia varios alcaldes y diputados con sus respectivos grupos sociales. Asimismo Oscar Almaraz Smer al ser abanderado para buscar la diputación federal por el V Distrito estuvo ahí frente a la explanada de Palacio de Gobierno. En el tema de los neo-panistas las grandes ausente son Yahleel Abdalá y Mónica García ahora candidatas azules a diputaciones federales por el I y IV Distrito.

Pero la ausencia de las dos damas expriistas va más allá de su inasistencia al evento de este domingo, que puede tener muchas justificaciones, la cuestión es que ambas no han sido capaces de elevar la voz en apoyo del mandatario, a diferencia de Almaraz cuyas declaraciones centradas y como corresponde al papel político que está protagonizando en este 2021.

Yahleel ha sido más ostensible en su silencio porque teniendo cerca la tribuna del Congreso local, donde además sus compañeros de ambos bandos, azul y guinda han debatido, incluso en alguna confrontación fuera del pódium, ella ha guardado silencio.

Candidatos habemus, corazones no sabemos.

2.- Muy interesante la entrevista que Francisco Cuellar Cardona realizó a Rodolfo González Valderrama, aspirante a la candidatura a gobernador por Tamaulipas por Morena, y es que el Director General de RTC de la Secretaría de Gobernación, no se anda por las ramas, reconoce su desarraigo en el estado, lo cual no desalienta su objetivo, “aterrizar” como candidato en 2022, por el contrario destaca que tiene la experiencia al haber estado al frente de una delegación en la Cd de México, lo cual equivale a un estado por su población y presupuesto.

No lo dice, pero con esta afirmación hace ver que otros aspirantes con mucho arraigo carecen de una mínima experiencia en lo que se refiere a gobernar, a administrar una entidad.

Cita los desempeños electorales de sus competidores en Morena, aceptando que él no ha sido candidato en ninguna ocasión, así repasa que el Guasón Héctor Martín compitió por la gubernatura y hoy ocupa un cargo federal, Américo Villarreal por la senaduría que hoy ostenta; menciona a JR Gómez Leal por su cometido como super delegado (También fue candidato a alcalde de Reynosa), y desde luego ninguno ha gobernado ni siquiera un municipio, no lo dice de manera directa pero el dato ahí está, para el buen entendedor.

Desde luego también se refiere a los alcaldes de Matamoros y Madero que por lo pronto van por la reelección, pero que también están en la jugada estatal.

Asimismo mencionó la posibilidad de que la candidata para la gubernatura sea una mujer, cita a todas, diputadas locales, federales y a la senadora, pero comenzó con Carmen Lilia Canturosas, nosotros agregamos, que la neolaredense pasará al pizarrón en las próximas elecciones del 6 de junio en pos de la alcaldía y de ahí en adelante se podrá apostar por sus posibilidades.

En otra parte de la entrevista afirmó que no se cuelga del nombre de López Obrador, ni del senador Ricardo Monreal con quien trabajó cercanamente. Dijo que él (RGV) es colaborador del Presidente López Obrador, no amigo, “este no es un gobierno de amigos, sino de colaboradores”. Luego precisa: “Yo estoy mayorcito para andar usando el nombre de alguien”.

Platicó sobre su participación en la construcción de la estructura para las elecciones de 2018, junto con Héctor Garza González y Renato Molina, ellos en la zona fronteriza y centro del estado respectivamente y él en la zona sur del estado, con los resultados de todos conocidos. Reconoció que ese trabajo, es el que ahora le está faltando a Morena en Tamaulipas y en el país. “Y es una de las debilidades de Morena, la falta de organización y de estructura, lo cual puede superarse, porque hay una gran esperanza en los tamaulipecos, la gente quiere un cambio real, lo pide a gritos”.

La entrevista completa de Pancho Cuellar a González Valderrama está en el portal La Talacha y vale la pena leerla para conocer una faceta más amplia del tampiqueño.

3.- Por otra parte, el explosivo tema del juicio que intenta culminar con el desafuero del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, disparó un intenso activismo del mandatario hoy en contacto con diferentes sectores de la sociedad tamaulipeca y de todos los puntos geográficos posibles.

Paralelamente avanzan las tres agendas, la del juicio en la Cámara de Diputados; la del gobernador en territorio tamaulipecos, con su particular mensaje, sin cortapisas en defensa de su gobierno y la del calendario electoral, en plena confirmación de candidatos.

La hiperactividad del gobernador tamaulipeco no va a modificar las decisiones que tomen los diputados federales, sobre todo de la aplanadora morenista, y eso lo sabe FGCV, pero en cambio tendrá sus efectos en los habitantes de esta entidad, que son los electores que se manifestarán en las urnas el próximo 6 de junio. Dar la cara siempre será positivo.

Y en esas circunstancias es que este lunes García Cabeza de Vaca arribará a la urbe industrial de Altamira. Ya estuvo en Tampico donde recibió un fuerte respaldo del sector empresarial, esto debido a la naturaleza económica de la región, que ha contado con la realización de obras y compromiso de nuevos proyectos de infraestructura de los gobiernos municipal y estatal, que favorecen sus actividades productivas.

El espíritu emprendedor del puerto Jaibo es ya de por si contrario a las posturas asumidas por el gobierno federal, que no favorecen su desarrollo y crecimiento económico.

El Consejo de Instituciones Empresariales (Ciest) que ahora encabeza la Dra. Bertha Salinas, formuló su respaldo a FGCV frente a la denuncia de la Fiscalía General de la República ante la Cámara de Diputados y con miras de despojarlo del fuero y de la gubernatura. Este organismo es el más representativo del sector empresarial y es un aval moral ante los tampiqueños.

