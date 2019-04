DE PRIMERA……… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA……..

LOS OPERADORES DE LOS CANDIDATOS.

LOS INVITADOS A PLAYA BAGDAD.

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS APOYA A ONG, LANZA CONVOCATORIA.

A una semana de iniciar las campañas de los candidatos para la renovación del Congreso en Tamaulipas, son pocos los partidos que conjuntamente con los equipos se preparan y es que para ello quieran o no se necesita dinero, muchos de ellos no tienen prerrogativas que les permita transitar en una campaña con mayor fluidez y los amigos no bastan para 45 días.

Un diputado no aporta mucho en sumar ya que su campo de acción en el Congreso es limitado como para andar acomodando gente, sin embargo un candidato a alcalde es diferentes, es por ello que se piensa estas candidaturas serán mas bien entre familiares y algunos pocos amigos que al pasar de unos días se irán dispersando.

Algunos partido como el PAN, PRI y se cree MORENA tenga recursos puedan lograr hacer campañas competitivas, aunque Movimiento Ciudadano amenaza con dar la pelea, pero lo cierto es que los que mejores oportunidades van a tener son los que tengan los mejores operadores para poder lograr los votos que se necesitan para ganar el distrito.

El Partido Acción Nacional sin duda alguna trae todo, pero no basta el dinero y la estructura para lograrlo, los candidatos tienen que aportan y algunos de ellos traen muchas fallas, con gente cercana que de no detectar a tiempo es como la manzana podrida que daña al resto, un punto a su favor es que estará muy de cerca uno de los mejores operadores del gobierno tamaulipeco que es PEDRO SILVA, quien ocupa hasta el momento la Subsecretaria de Gobierno y quien no pierde una, así que o ganan o ganan.

Este personaje le dará mayor seguridad al gobierno de Tamaulipas de ganar la elección, sin embargo cabe hacer mención que el PRI, también tiene buenos personajes que se dedican a este rubro, incluso van como candidatos y para que SILVA anda en Matamoros es porque ve que la cosa se pone competitiva; lo que MORENA se lleve será parte de la ola que quizá pueda haber quedado de la elección anterior pero eso nada más.

Se descarta a CARLOS GARCIA GONZALEZ, como operador de las campañas, incluso ni la de su esposa IVETT BERMEA, a quien incluso entre más lejos este de ella mejor apoyo, por 45 días de vacaciones por lo pronto, GARCIA GONZALEZ.

En la campañas no todos suman, así que algunos aportan más sin sumarse y ayudan más lejos, así existen muchos en el PAN, seguro que el operador PEDRO SILVA vino a Matamoros unos días a eso, armar bien los engranes para que trabajen ordenadamente.

En MORENA, los candidatos tienen una gran responsabilidad sin embargo en apariencia se les ve bastante desprotegidos, incluso el alcalde ha corrido algunos de su administración y desde el principio no hizo química con ellos, quienes lo llevaron a la Presidencia Municipal; quien podrá defenderlos si el Chapulín Colorado ya no está.

Es más, MARIO LOPEZ HERNANDEZ, el alcalde de Matamoros, para los que todavía no lo conocen, anduviera apoyando algunos personajes del Partido del Trabajo para poder tener aliados en este y por ahí poder lograr conjuntamente con IVAN PUENTE y ALEJANDRO CENICEROS, los dueños de la Franquicia política en Tamaulipas, venderle un boleto al alcalde, matamorence, para la próxima en el caso de que alguien lo quiera reelegir.

En la Playa Bagdad, se espera a los vacacionistas de semana santa que año con año visitan de diversos estados vecinos este balneario natural; la agenda como cada año es la participación de una Reyna que se corone como tal y en algunos casos la presencia de un varón para el encanto de las mujeres no solamente de los hombres.

La encantadora rusa IRINA BAEVA, es conocida en el mundo del espectáculo por diversas actuaciones en telenovelas entre otros, pero el mejor escándalo que le dará fama de por vida es el haberle quitado el marido a GERALDINE BAZAN.

Sin duda alguna que GABRIEL SOTO es un bombón pero IRINA BAEVA no se quedó con las ganas y se lo bajo a la también actriz GERALDINE BAZAN.

Así que si tienen un marido guapo, con dinero, o que ostente algún puesto político seguramente será una buena presa para la hermosa rusa IRINA.

Por el otro lado KALIMBA, es el otro personaje que mucho tiempo estuvo fuera de los escenarios por haber incurrido en situaciones que mucho dieron a que decir.

Vaya que la trayectoria de estos personajes me recuerda a ciertos comportamientos de algunos personajes de la administración actual, será que por eso algunos imanes se unen sin querer; en fin, seguro que es un gustito del alcalde ver a IRINA en Matamoros y de Kalimba no creemos que sea de la primera dama.

Considerando que los DIF de cada municipio se convierten en el rostro humano de la administración, en Valle Hermoso, la esposa de GERARDO ALDAPE, la profesora LINDA GODOY DE ALDAPE, puso en marcha un programa de apoyo a personas con problemas auditivos, mediante audiometrías, beneficiando a cientos de habitantes de esta comunidad.

Fue a través del programa “Sin Límites”, que se llevaron a cabo los estudios de audiometrías para personas con problemas auditivos gracias al apoyo del Sistema DIF Tamaulipas que preside la señora .ARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA.

Se realizaron más de 60 estudios de audiometrías para de esta manera determinar a las personas que recibirán su aparato auditivo.

Aun cuando el gobierno federal quito lo apoyos directos a las organizaciones civiles, el gobierno que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, fortalece las ONG a través de estas convocatorias.

El Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas invitan a todas las organizaciones civiles a participar en la convocatoria pública para acceder a los apoyos del Programa de Vinculación con Organismos de Sociedad Civil.

El objetivo de esta convocatoria es el de contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social, perspectiva de género y desarrollo integral sustentable de personas, entorno o comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, a través de la promoción de los modelos de atención de la Sociedad Civil y el fomento en los jóvenes para participar como agentes de cambio, con el fin de propiciar la generación de capacidades y cohesión social.

Se estarán recibiendo proyectos que contribuyan al logro de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, desigualdad, marginación y que fomenten el desarrollo comunitario y el capital social.

Podrán tener acceso a montos de hasta 100 mil pesos; dicha cantidad se podrá incrementar, en caso de que se celebre un instrumento jurídico para coinvertir con algún Municipio.

En el proyecto deberá especificarse la distribución de montos específicos que se destinarán por cada etapa de desarrollo del mismo.

La fecha límite para enviar sus proyectos es el próximo 25 de abril del presente año y pueden obtener más información pueden visitar la siguiente página:

http://www.diftamaulipas.gob.mx/influencerstam2019/