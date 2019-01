EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Los pasos de Magdalena

ROBERTO GONZÁLEZ BARBA no se refirió a nadie en particular, pero utilizó como referente a la tristemente célebre ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, para desear “suerte a los que se quieran ir”.

… Del PRI, por supuesto.

El celebérrimo líder priista hablaba de lo complicado que será para su partido competir en las elecciones locales del 2 de junio, y en una breve pero sustancial entrevista del compañero FRANCISCO HERRERA, GONZÁLEZ BARBA recurrió a las amarillentas páginas del archivo tricolor para hablar de sus glorias pasadas.

Citó como ejemplo de las obras ilustres de los gobiernos del PRI, el Puente Tampico [Premio Internacional Puente de Alcántara sobre 36 obras similares construidas en España y Portugal], una mole de concreto que comunica a Tamaulipas con Veracruz, inaugurado el 17 de octubre de 1988 por el ex presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.

… En el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL.

Cuyo hijo es hoy, paradójicamente, Senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, compuesto en gran parte por miembros de la ala izquierda moderada del PRI, pero nutrido en su núcleo por la militancia histórica del desaparecido Partido Comunista Mexicano, entre ellos el ideólogo PABLO GÓMEZ, símil de PORFIRIO MUÑOZ LEDO del viejo PRI, hoy integrado también a la izquierda del país.

Don ROBERTO citó también como obras del PRI, la infraestructura turística de la Laguna del Carpintero; el Conexpo: el Espacio Cultural Metropolitano y los pasos a desnivel de la Avenida Hidalgo, pero no explicó por qué los ex diputados locales OLGA SOSA RUIZ y EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, ambos miembros de la LXIII legislatura local por Tampico, dejaron el PRI para irse a MORENA y el PAN, respectivamente.

Tampoco habló de TOMÁS ni de EUGENIO, por supuesto.

Pero arguyó que el PRI apelará a la conciencia ciudadana para captar el voto, “eligiendo -además- a los mejores perfiles entre hombres y mujeres del puerto para postularlos como candidatos”.

-¿Con cuáles argumentos, si MAGDALENA PERAZA está bajo investigación, y ella misma se encargó de enlodar la imagen del PRI, acusando de peculado a los ex alcaldes OSCAR PÉREZ INGUANZO y GUSTAVO TORRES SALINAS?

Y cuando se refiere a MAGDALENA, Don ROBERTO expresa sus dudas respecto a la identidad ideológica de la ex alcaldesa, al señalar que desconoce si buscará alguna candidatura por el PRI, o por MORENA.

“Pero les deseo suerte a los que se quieran ir”, epiloga, como adivinando los pasos de MAGDALENA.

Quizá Don ROBERTO no sea el más indicado para encomiar la imagen de su partido, dado que [pese a su prolijo currículum como funcionario administrativo y de elección popular de extracción tricolor], durante cinco ocasiones le negó el derecho de contender como candidato a la alcaldía porteña, por la interposición de intereses ajenos a la voluntad ciudadana.

Pero nos consta que GONZÁLEZ BARBA, con sus 52 años de militancia tricolor, es un hombre optimista y entusiasta a quien no arredran los retos y quien seguramente buscará las mejores opciones ciudadanas frente a los comicios del 2 de junio próximo.

… Máxime que SERGIO VILLARREAL BRICTSON, uno de los más sólidos valores del Nuevo PRI, parece estar tocando a la puerta rumbo a ese desafío.

En contraparte, deje decirle que el Gobierno de Reynosa sobresale en el Estado por su cultura en la rendición de cuentas a la sociedad, pues en los últimos dos años ha sido reconocido a nivel nacional en este importante rubro y es el único en el país que cuenta con un Instituto Municipal de Transparencia.

Dándole seguimiento a la profesionalización del personal, y con el objetivo de contar con los estándares más altos, la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ puso en marcha el curso de Normatividad y Proceso de Operación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI).

“No le tenemos miedo a la transparencia en este Municipio, queremos que la sociedad esté enterada de qué hacemos y cómo lo hacemos” afirmó la Alcaldesa reynosense ante los funcionarios que se dieron cita en el arranque de los cursos y talleres.

Personal de las diferentes oficinas de la Presidencia Municipal de Reynosa asistió a cursos de capacitación en los que se vieron los temas de solicitudes ciudadanas y las publicaciones en SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia) y página Web del Ayuntamiento entre otros.

Dentro de los reconocimientos recibidos, el Gobierno de Reynosa obtuvo el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal en diversos programas; Premio Nacional de Transparencia; y por SEDESOL Federal de Buenas Prácticas FAIS y sus esquemas de trabajo fueron tomados para ser replicados en otros municipios.

Por asociación temática, como parte de la tradición, el Sistema DIF Reynosa, que encabeza CARLOS LUIS PEÑA GARZA, realizó la entrega de canastillas a los bebés que nacieron durante las primeras horas de este nuevo año.

Muy temprano se llevó un recorrido por los Hospitales Materno-Infantil y el General, donde se otorgó un kit que incluyó: una bañera, pañales, un regalo para el bebé, así como diferentes productos de higiene.

En representación del presidente del patronato, CARLOS LUIS PEÑA GARZA, MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA GUTIÉRREZ, directora general del DIF Municipal, entregó los regalos a las familias que tienen un nuevo integrante.

Se entregaron un total de 20 kits a mismo número de familias, que se encontraban muy contentos por la llegada del nuevo ser.

La directora aprovechó para saludar e informar de los programas asistenciales con que cuenta el DIF Municipal, ofreciendo el apoyo para las familias.

Vuelvo a Tampico para referirle que con la finalidad de ofrecer a la población tampiqueña mejores espacios deportivos y recreativos, el Gobierno municipal a través de la Secretaría de Deportes lleva a cabo un intenso programa de mejoramiento, rehabilitación y modernización de los diferentes campos deportivos en el municipio.

Lo anterior fue informado por la titular de la dependencia, ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, quien señaló que por instrucciones del Presidente municipal, JESÚS NADER NASRALLAH, a partir del primero de octubre de 2018 se trabaja de manera programada para que todos los espacios deportivos de Tampico estén en óptimas condiciones para su uso y funcionamiento.

“El deporte es una actividad estratégica para lograr la integración de los jóvenes y las familias en entornos de convivencia segura; y punto de partida para la recomposición del tejido social, por ello tenemos este programa permanente de rehabilitación y mantenimiento de todas las instalaciones”, expresó.

ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA expuso que en complemento a esta actividad, a través del programa “Diciendo y Haciendo” se visita cada semana un sector de la ciudad, donde se recogen las peticiones de los vecinos en materia deportiva y se resuelven, de manera inmediata, las principales problemáticas.

“En esta administración estamos haciendo un intenso trabajo de campo, yendo a las colonias y dialogando con los vecinos para mejorar y rehabilitar, en cuestión de días, las áreas deportivas y recreativas de cada sector”, explicó.

La secretaria de deportes dijo, por otra parte, que la Unidad Deportiva de Tampico ha sido sometida a un amplio programa de mejoramiento, ya que se encontraba en lamentables condiciones y en el más completo de los abandonos y aseguró que este programa se mantendrá de manera permanente, “pues el deporte es una actividad prioritaria de esta administración y del Presidente NADER”.

Por cierto, un poco retrasadito pero le compartimos que el Diputado Federal del Quinto Distrito de Movimiento Ciudadano (MC), MARIO RAMOS TAMEZ y regidores de este organismo político, llevaron dulces y piñatas a comunidades rurales de este municipio.

En un ambiente festivo los representantes populares, acudieron primero al ejido Congregación Caballeros, donde el legislador RAMOS TAMEZ, en compañía de los Regidores GERARDO VALDEZ, DANIEL GONZÁLEZ y la Secretaria de Acuerdos del partido Movimiento Ciudadano PATRICIA PIMENTEL, hicieron entrega de piñatas y dulces para los niños de esta comunidad.

En su mensaje el Diputado Federal, señaló que existe el compromiso con el pueblo de tener un constante acercamiento con los ciudadanos y conocer sus necesidades de viva voz.

“No porque ya ganamos y ocupamos un cargo nos vamos a olvidar de ustedes que con su apoyo nos llevaron al lugar que hoy ocupamos”, señaló.

Indicó que con la entrega de estos apoyos se busca fomentar la convivencia entre las familias durante las fiestas decembrinas, en especial para que los niños reciban un poco de alegría.

En otro tema, deje decirle que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, sostuvo reunión de trabajo con la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Gobierno de Brasil, TEREZA CRISTINA DA COSTA DÍAS, a quien manifestó el interés de fortalecer la relación y cooperación bilateral en materia de investigación, comercio y desarrollo regional.

En la primera reunión de gobierno de la también agrónoma recién designada ministra, el secretario VILLALOBOS ARÁMBULA destacó el interés de México de retomar la experiencia brasileña en el impulso a la agricultura familiar.

Igualmente, manifestó el deseo de potenciar el intercambio de experiencias entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA). Como un primer paso de esto último, se acordó que en los próximos meses inicien reuniones para acordar temas comunes de trabajo.

“El mejor vínculo comercial es aquel que representa beneficios mutuos para las partes”, comentó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); esto se habrá de reflejar, dijo, en el posible intercambio comercial en arroz y frijol negro –el primero de interés para Brasil y el segundo para México–, buscando equilibrios en el comercio de los dos productos.

Finalmente, le comento que tras años de investigación relacionada con la protección a la ecología y el manejo sustentable de los recursos, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) han implementado el uso de manglares o zonas bióticas para mitigar algunos de los efectos de la contaminación y el cambio climático en diversas zonas de la entidad.

Tal es el caso del proyecto que busca minimizar el impacto que pudiera presentarse en la zona sur de Tamaulipas, debido a la actividad de la industria petrolera, como así lo destaca el investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), Dr. CARLOS ZAMORA TOVAR, quien explicó que actualmente trabajan en las áreas naturales protegidas de la Laguna Madre y Delta del Río Bravo, y están iniciando trabajos en la zona sur de Tamaulipas.

“La idea es empezar a trabajar con las escuelas de nivel básico, medio y medio superior, para empezar a hacer concientización del cuidado del manglar, que es una comunidad muy resiliente y sobre todo muy fácil de que se pueda recuperar, pero si nosotros como humanos le damos una asistencia, la recuperación es mucho mejor”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.