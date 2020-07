Los Peces gordos de Don Egidio

AGENDA POLÍTICA

Como se recordará el Dr. RODOLFO TORRE CANTÚ, ex candidato por la coalición «Todos Tamaulipas», del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Panal y Verde Ecologista, fue emboscado mientras se trasladaba al aeropuerto Pedro José Méndez de donde lo llevarían a su cierre de campaña en Matamoros, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron la mañana de aquel lejano 28 de junio de 2010 en el kilómetro 9 de la carretera a Soto de la Marina.

Esa noticia cimbró al mundo de la política, y posteriormente el PRI, junto con el entonces gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES le dieron la gubernatura al ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, quien obviamente dolido y frustrado por el asesinato de su hermano se dedicó a gobernar con un círculo muy cerrado de amigos y de familiares.

A los amigos que se la había jugado con RODOLFO TORRE CANTÚ, en su gran mayoría les pagó sus favores en efectivo y hasta en cheques, cuentan los que vivieron esos momentos, cuando EGIDIO les dio las gracias, pero no les dio la oportunidad de figurar en algún cargo público, tampoco obsequió alcaldías ni diputaciones a los amigos de su hermano, sólo sobrinos, familiares y amigos muy cercanos a él, se vieron beneficiados con la repartición del pastel político y la inclusión en la nómina.

Tanto coraje le tomó EGIDIO al PRI, que hasta dicen, que le entregó la plaza al PAN en 2016, cuando el blanquiazul ganó la gubernatura por primera ocasión con el ahora mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Lo anterior, provocó en círculos políticos tanto del PRI como del PAN malestar entre los grupos internos, pues se decía que EGIDIO TORRE CANTÚ había pactado con el mandatario panista para que no se le persiguiera ni se le investigará, pues ya se habla de deudas económicas y corrupción con el erario público.

Ahora y en medio de una campaña nacional que trae el gobierno para combatir supuestamente la corrupción en el ejercicio del servicio público, el gobierno de Tamaulipas también registra avances al respecto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la cual desde hace algunos 24 meses ha venido realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en la entidad entre el periodo 2012-2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas hasta el momento.

De acuerdo a un boletín informativo, emitido por la propia Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), se desprende la existencia de un promedio de 53 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, por lo cual se han generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales 4 ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vías de ser solicitadas, relacionadas principalmente con investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios en el gobierno del Ingeniero, EGIDIO TORRE CANTÚ.

Pero eso no es todo, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, en las investigaciones también figuran “hasta las manitas” varios ex presidente municipales, quienes no solamente amasaron inmensas fortunas sino que de igual forma beneficiaron a familiares, compadres, amigos y hasta queridas.

Todos esos ex funcionarios y ex alcaldes al igual que los que hicieron jugosos negocios durante el gobierno anterior, crearon empresas fantasmas, contando con el apoyo de un mismo notario público con residencia en la capital del estado.

Se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.

De tal forma, que a más de dos años de investigaciones, todo parece indicar que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, ahora sí va por los “peces gordos” de Don EGIDIO TORRE CANTÚ.

Y a todo esto ¿Irán también por el ex gobernador que sepultó al PRI en Tamaulipas?.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, a nivel nacional, tenemos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre dos inhabilitaciones, por 24 y 27 meses, a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., compañía de LEÓN MANUEL BARTLETT ÁLVAREZ , hijo ni más ni menos que pillín director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), MANUEL BARTLETT DÍAZ.

En un comunicado, la SFP agregó que la compañía también se hizo acreedora a dos multas, la cuales suman más de 2 millones de pesos.

De igual forma, se dio a conocer que se han suspendido a cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad con las acciones irregulares de la empresa sancionada.

La dependencia señaló que lo anterior se publicó en dos circulares en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Como dijo don MANUEL cuando le cuestionaba la prensa sobre dicha investigación: “chu-chu-chú…el tren maya va muy bien”.

Pasando a otros asuntos, nos reportan que los casos de Coronavirus sigue incrementándose en la entidad, por lo cual es casi seguro que se tomen medidas más serias sobre las que ya se tomaron en algunas ciudades de Tamaulipas.

Y es que muchos ciudadanos continúan sin respetar las medidas de prevención, aunque una buena parte tiene la necesidad de salir a trabajar para llevar el sustento a sus respectivas familias.

La situación se va tornando difícil, pero lo bueno es que en el caso de los hospitales COVID que entregó el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA enfermeros y médicos en primera línea de combate a esta terrible epidemia dan resultados.

Nos compartieron imágenes y videos de dos valientes mujeres guerreras que tras permanecer internadas en el Hospital COVID en el Mante, este lunes fueron dadas de alta satisfactoriamente.

Estos hospitales cuentan con equipo e insumos suficientes y personal médico del sistema estatal de salud dotados del equipo de protección de grado quirúrgico necesario para atender casos del coronavirus.

Hospitales Temporales COVID-19 que funcionan en el Mante, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y Reynosa.

Por cierto, de los alcaldes de la región cañera de Tamaulipas que no bajan los brazos en la lucha contra el dengue y el covid-19, destacan el de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, de Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, y el Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, de Ocampo, quienes a diario realizan acciones de fumigación y descacharrización con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria N. 6 a cargo del Dr. ABRAHAM BENAVIDES.

El combate a las enfermedades trasmitidas por vector es tarea permanente que realizan a diario los alcaldes antes mencionados y tras las recientes lluvias, activaron una jornada intensiva de eliminación de criaderos, descacharrización, fumigación y saneamiento básico.

Obviamente, se trata de alcaldes comprometidos con la salud de sus gobernados, en tanto que en el caso del alcalde MATEO VÁZQUEZ giró instrucciones al personal de la dirección de servicios públicos para realizar tareas de limpieza en las principales calles y avenidas de la ciudad.

Las acciones se extendieron al bulevar Enrique Cárdenas González, la plaza principal Plutarco Elías Calles, la plaza de la colonia Vicente Guerrero, las áreas verdes de la colonia Las Brisas, del hospital general, la glorieta municipal, y sobre el bulevar Cano Manilla.

En todos los sitios anteriores, se realizó chapoleo manual y con güira, limpieza y recolección de basura.

Otra buena acción del gobierno Por un Cambio Verdadero de MATEO VÁZQUEZ que es aplaudida por la sociedad será el retiro de unidades motrices, muebles viejos y mucho mujerero que prolifera en las calles de El Mante.

La dirección de tránsito local ha recibido indicaciones para retirarlos de la vía pública y limpiar las calles, pero en tiempo y forma se han realizado las notificaciones a los propietarios de los vehículos abandonados en la vía pública, los cuales representan foco de infección y lo que se busca precisamente es evitar los contagios del mosquito Aedes Aeguipty transmisor del dengue, Zika y Chiconguya.

Cabe señalar que estos alcaldes son de los más trabajadores que tampoco descuidan el compromiso de entregar en tiempo y forma la obra pública y beneficios a sus gobernados. En tiempos de elecciones será muy difícil que desplacen al partido político que representan en sus respectivos municipios, con la ventaja de que hasta tendrán la oportunidad de la reelección.

