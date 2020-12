Los peces gordos de la 4T 

Ciertamente, muchos son los que saben que los tiempos de la justicia son más lentos que los tiempos de la política. Y es por ello que desde la cúpula del poder nacional la meta a corto plazo es mantener en los medios de comunicación la noción de que el gobierno de AMLO persigue a los corruptos. El objetivo: incidir en la elección de 2021.

Casi desde el inicio, el gobierno de LÓPEZ OBRADOR está determinado en construir un caso judicial tan sonoro que satisfaga los deseos de la población de ver a un ex presidente en el tambo. Por eso, la idea de haber llevado una consulta popular del posible juicio contra ENRIQUE PEÑA NIETO o FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, según- los dos ex mandatarios nacionales con más posibilidades de terminar tras las rejas.

Ahora bien, que si alguien todavía tiene dudas sobre la politización de la justicia mexicana, solo tiene que seguir los pasos y las acciones de altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes seguramente deben de estar sometidos a presiones “de arriba” para “dar resultados” en el combate a la corrupción.

Y es que no se olvida que a los titulares de esas dependencias, el mandatario los presentó como los funcionarios de su gabinete que irían tras los peces gordos.

Su labor no ha sido nada fácil; primero, porque los deshonestos son pillos, no tontos, y después, por una serie de obstáculos e inercias: los procesos jurídicos son lentos y tortuosos, los mecanismos y herramientas con los que cuentan resultan insuficientes o ineficaces, con el agregado de que muy seguramente algunos de sus auditores no tienen capacidad para investigar a fondo.

Ya en el pasado, los casos de gobernadores corruptos arrestados o perseguidos por la justicia durante el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO obedecieron más a criterios de oportunidad política y no a la eficiencia de un complejo aparato anticorrupción que en cada sexenio se pone en marcha para derrocar a los adversarios políticos, pero incluso también si es necesario a los de la propia casa del jabonero como ocurrió con la detención y encarcelamiento del extinto líder petrolero JOAQUÍN “LA QUINA” HERNÁNDEZ GALICIA en los tiempos de CARLOS SALINAS DE GORTARI, y posteriormente tras el “pleito político” ZEDILLO- SALINAS, quien pagó los platos rotos fue ni más menos que RAÚL SALINAS DE GORTARI, uno de los integrantes de la llamada “mafia del poder” que tanto hizo famosa el actual presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y cómo olvidar la guerra supuestamente contra el narcotráfico de FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA y aquel famoso Michoanazo, donde terminaron encarcelados varios políticos del PRD y del PRI en la cárcel. Son sólo algunos de los muchos casos. ¿Hay dudas sobre la politización de la justicia mexicana?.

Para nadie es un secreto que en el actual gobierno federal, cuando menos sean dos los objetivos pactados con ex funcionarios para llevar ya sea a ENRIQUE PEÑA NIETO o a FELIPE CALDERÓN a la cárcel, eso sería un fuerte golpe no sólo a la competitividad política de la oposición, sino también a sus finanzas, ya que las gubernaturas que detentan actualmente el PAN, PRI y PRD representan “la caja chica” del movimiento antiobradorista.

De meter a la cárcel a uno de estos “peces gordos” o políticos deshonestos, MORENA tendría asegurado el triunfo electoral en 2021, y el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR estaría demostrando con hechos que su combate a la corrupción es enserio y no, una más de las tantas persecuciones políticas del momento.

Doña ROSARIO ROBLES, EMILIO LOZOYA, el General SALVADOR CIENFUEGOS y LUIS VIDEGARAY, tienen un común denominador: ofrecerles la total tranquilidad, a cambio de que aporten elementos de que PEÑA NIETO fue el mero jefes de jefes, quien diseñó un esquema de corrupción donde se beneficiaron y se siguen beneficiando no solo funcionarios del pasado, sino también funcionarios de la llamada 4T, que han sido evidenciados por sus nexos y negocios con la podredumbre del pasado. Pues cómo no, si como bien lo dijo un buen amigo- son gusanos de la misma guayaba.

Por lo pronto, desesperación y frustración es lo que se plasma en los funcionarios del área del combate a la corrupción del gobierno federal, por no poder poner tras las rejas a los grandes “peces gordos” y uno que otro tiburón. Los tiempos electorales se aproximan y urgen resultados para la 4T, que hasta ahora tiene en sus redes a puros charales corruptillos y pillos, pero no tontos.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, de persecuciones políticas, suele sucederle actualmente al gobernador tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Si bien, en este gobierno del estado se ha combatido la corrupción, teniendo a ex gobernadores actualmente presos y uno más en investigación, también es cierto que desde hace tiempo, pero desde que ha venido defendiendo los intereses de los tamaulipecos, reclamándole al gobierno federal los recursos necesarios para realizar obras y acciones que beneficien a la entidad, el gobernador CABEZA DE VACA ha sentido el desprecio presidencial, pero también el acoso de la justicia federal.

De un tiempo a la fecha, CABEZA DE VACA, ha sido confrontativo con el gobierno de la cuarta transformación y transparente al momento de exigir que el estado reciba los recursos justos por parte de la federación.

Estas decisiones no han permitido que el gobierno federal se meta al estado y por consiguiente la relación entre el estado y la federación sea incómoda.

Por cierto, tras publicarse una supuesta investigación federal en un medio de comunicación nacional, junto a miembros de su familia, el gobernador CABEZA DE VACA dijo- desconocer las investigaciones en su contra y reiteró estar a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre su patrimonio.

Según la denuncia de la UIF, CABEZA DE VACA y su familia “han incurrido posiblemente en delitos relacionados con operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude”.

Estas acusaciones ya han salido con anterioridad y se unen a varias más que desde el 2012, siendo Senador se han ventilado, sin embargo, no han podido comprobarse y han quedado sólo en rumor.

Pero – ¿Qué busca la federación al acusar a uno de los adversarios políticos más fuertes del presidente?.

Pasando a otros asuntos, nos comentan que en el Partido Acción Nacional (PAN), están ya por definirse a quienes irán como candidatos y candidatas a las diputaciones federales, diputaciones locales y 43 alcaldías en Tamaulipas.

En la región cañera, se habla de la posible reelección del alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, por su destacado trabajo. Pero también se mueve NOÉ RAMOS FERRETIZ, quien anhela gobernar el Mante.

En Xicoténcatl, es muy posible la reelección de la actual alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, en tanto que se habla de la participación de la actual secretaria general del CDE del PAN, ex alcaldesa de este municipio y ex directora estatal del Registro Civil, MARIELA LÓPEZ SOSA como candidata a la diputación local por el Distrito local 16.

En Gómez Farías, los panistas quieren a FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA como candidato a la alcaldía, en tanto que en Ocampo, es casi seguro que el candidato sea MELCHOR BUDARTH, quien desde hace rato sostiene reuniones con campesinos, profesionistas, comerciantes y colonos del vergel tamaulipeco.

En González, es probable que la candidatura del PAN, sea para la contadora ADA GABRIEL VERLAGE FRIEDMAN, de quien se dice- que estará en condiciones de dejar la gerencia de la Comapa para ir como abanderada de los azules a esa alcaldía. Según encuestas, es quien garantiza el triunfo de ese partido en 2021.

En Nuevo Morelos, donde la alcaldesa EUNICE HERNÁNDEZ muy probablemente busque la reelección, ahí suena fuerte también otra dama. JANETH NÁJERA.

Y pues en cuanto a la diputación federal, es un hecho que VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS busque la reelección.

Por el lado del PRI y de MORENA, aún no hay nombres para la diputación federal por el VI Distrito que tiene como cabecera El Mante, pero se menciona que por la vía plurinominal irá el ex diputado ALEJANDRO GUEVARA COBOS. LUIS GERARDO MONTES como candidato a la alcaldía y ya sea ALMA MARTÍNEZ o LUPITA ACEVEDO para la candidatura a la diputación local Mante- González. Las dos son regidoras y tienen mucho trabajo partidista en el Mante y la región.

LUPITA ACEVEDO, se reunión con un grupo de jóvenes que tienen carteras tanto en el PRI estatal como en el comité local, identificados en su mayoría con su maestro político ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

ALMA MARTÍNEZ MONTELONGO, desde hace tiempo había levantado la mano para ser tomada en cuenta por el PRI para ir por una diputación.

Y ya por último, le comentamos que este miércoles a través de plataformas digitales de redes sociales en el Mante se transmitirá en vivo el segundo informe de la presidenta del DIF Mante- CORAL FENTANES MAYORGA.

La presidenta del DIF Mante ha dejado en claro con sus acciones diarias en beneficio de las familias que más lo necesitan, que cuando las cosas se hacen de corazón, se obtienen excelentes resultados.

Hoy más que nunca, diversas familias de colonias y comunidades rurales de El Mante, tienen la certeza y seguridad de que no están solas, de que ahí está la mano amiga de la señora CORAL como responsable del DIF- que quiere decir Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde lo más importante ha sido el bienestar de las familias de la urbe cañera.