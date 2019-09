“LOS PERROS LADRAN, SEÑAL QUE VAMOS PASANDO”

HIPÓDROMO POLÍTICO

Las últimas noticias que han circulado sobre los enfrentamientos en Nuevo Laredo, me parece que tienen un nombre y apellido muy puntuales, y son temas que tienen que ver con la política más que con el gran tema de la seguridad pública.

Y es que todos sabemos que quien se denomina Comisionado de los Derechos Humanos en aquella región fronteriza, Raymundo Ramos, y quien ha estado acusando al Gobierno de Tamaulipas, tiene claros intereses políticos, al ser patrocinado por el ex alcalde Carlos Cantú Rosas Villarreal. Ahí el fondo de las acusaciones y difamaciones de los últimos días contra el Gobernador. El fondo es político, la envidia y el conocimiento de que las desaseadas cuentas públicas del ex alcalde neolaredense lo van a llevar a prisión.

Porque asegurar que el mandatario tamaulipeco está atrás de las ejecuciones extrajudiciales y el presunto montaje que policías habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y “testimonios” de familiares y vecinos, hay que demostrarlo.

El mandatario tamaulipeco tiene muy claro en donde está parado y desde luego no jugaría la estabilidad de su gobierno, y de su propio futuro, en una aventura en la que sabe que no va a llegar a ningún lado. Ese sería un error de primero de primaria y García Cabeza de Vaca le entiende al juego de la política y no lo va a cometer.

Lo mismo ha venido ocurriendo con el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, y donde Raymundo Ramos también está involucrado. ¿Sospechosismo? Dicen en mi pueblo que lo que parece ser es. Y resulta harto extraño que en ambos casos el nombre de Ramos, quien ha estado cerca, muy cerca, de Carlos CantuRosas Villarreal, de quien cobraba como periodista en su administración, sale a relucir, aprovechándose del cargo, lo que hay también que señalar, está utilizando con fines meramente políticos en lugar de dedicarlo a las labores de defensa de derechos humanos.

Y tan seguro está el gobernador tamaulipeco del origen y fin de las acusaciones, que públicamente solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos -FBI- en las investigaciones del multihomicidio en Nuevo Laredo.

Lo que me queda muy claro es que esta estrategia mediática está siendo promovida por los grupos políticos que buscan lastimar el trabajo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por los avances que ha logrado en lo que va de su administración, a días de que el mandatario tamaulipeco rinda su Tercer Informe de Gobierno que marcará el arranque de la segunda parte de una administración exitosa y relevante. Y ello algunos no lo pueden tolerar, y menos, después de la gira del presidente López Obrador, de la semana pasada, donde él mismo mandatario mexicano reconoció lo que se está haciendo bien en Tamaulipas.

Asimismo, también hay que recordar que, en los últimos años, mientras que los indicadores oficiales de inseguridad y violencia bajan en Tamaulipas, estos mismos números crecen en el Estado de México, Guerrero, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, lo que habla de que aún hay muchas cosas que hacer, pero también hablan de que Tamaulipas va por el camino correcto.

1. Con un saldo blanco, resultaron las celebraciones del Inicio de la Independencia de México en su 209 aniversario en Nuevo Laredo, reportó el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, al término del Desfile Cívico Militar que se realizó este lunes, el alcalde aseguró que los festejos del 15 y 16 de septiembre se realizaron en un clima muy familiar. Además, dijo que a la ceremonia del Grito en la Explanada Independencia asistieron más de 50 mil personas, y solo se presentaron tres casos de menores extraviados, quienes fueron devueltos a sus padres. Asimismo, en el desfile participaron más de cinco mil personas, lo que demuestra que Nuevo Laredo puede realizar eventos en un ambiente seguro y familiar. 2. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tamaulipas logró los objetivos para alcanzar la eficiencia de su labor parlamentaria, es decir, resultados favorables para la ciudadanía, por lo que el reto para la próxima legislatura será superar las metas para que Tamaulipas salga ganando. Así lo señaló el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Tamaulipeco, en el marco de la celebración del 209 aniversario del inicio de la Independencia Nacional.

Salinas Mendiola resaltó el trabajo que de manera coordinada efectuaron las Diputadas y Diputados locales, sin distinción de colores e ideas partidistas, Legislatura histórica por la cantidad de dictámenes aprobados, Iniciativas presentadas y disminución del rezago.

Además, el neolaredense agregó: “saben que somos una Legislatura que se abrió a la gente, a los migrantes, a las mujeres, a la juventud, así como a las personas con discapacidad, a través de diversos parlamentos. Al buscar lo mejor para Tamaulipas, olvidábamos el color de los partidos y tomábamos el de la entidad; se hizo un gran trabajo y los demás están retados a superarlo para que Tamaulipas salga ganando”, aseguró.

3. Si hay un político priísta de cepa en Tamaulipas, que le sabe y que tiene el valor de enfrentarse y decir lo que piensa y lo que observa, ese es el tampiqueño Roberto González Barba, quien con 52 años de militancia en el PRI hoy le ve al tricolor “un triste final en Tamaulipas”.

En una misiva dirigida al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, González Barba le platica que “me toco tratar a su paisano Carlos Sansores Pérez como presidente del PRI nacional quien sabía escuchar y resolver lo conveniente para la Institución. Época dorada. También atendí a delegados del CEN como Juan Sabines, Piña Olaya, Ramírez Gamero, Millán Lizárraga, y Ramírez Mijares entre otros”.

En la carta dirigida al campechano le rememora que “recuerdo que uno de ellos un día me preguntó: “¿Conoces a Armando Borlotes, a Pedro Páramo, a Gabino Barreda?” Mi respuesta fue NO. Qué bueno porque “El nuevo presidente del PRI será uno que no conoces ni lo conoce la militancia. Mejor así porque si lo consulto tendré broncas y me veré mal”. El delegado ya deslizó el nombre del que nos quieren imponer. Sus iniciales son TGR”.

Al referirse a la actual dirigente, que no líder, Yahleel Abdalá Carmona, González Barba asegura que “la dirigencia actual va de mal en peor, por cierto, también nos fue impuesta. Los Tamaulipecos en 1929 aportamos el Partido Socialista Fronterizo para formar el PNR. Algo tenemos de historia. El PRI perdió credibilidad al tolerar la corrupción e impunidad y permitir que personajes sin escrúpulos ocuparan cargos públicos”.

Y agrega el tampiqueño: “sería deseable que una de sus gentes de mayor confianza, investigue a todos los que quieren ser directivos y encontrar la mejor opción para lograr la UNIDAD. Lo que solicitamos los priistas tamaulipecos es atención pues nos han ignorado en el CEN del PRI. Hoy más que nunca el PRI requiere que los dirigentes cuenten con Autoridad moral, con Presencia política, con TOTAL ARRAIGO en el Estado, SIN pasivos tóxicos, que sea Respetado por los pocos que quedamos. Muchos distinguidos Priístas usaron como papel sanitario los estatutos de nuestro partido y nunca leyeron el Código de Ética Partidaria”.

También señala González Barba que “en agosto del 2017 y ante Enrique Ochoa Reza y secretarios del área política, señalé que en las elecciones del 2018 nos iría mal. El tiempo me dio la razón. En Tamaulipas solo gobernamos en 6 municipios cuya población no rebasa los 75 mil habitantes y somos más o menos 2 millones 650 mil ciudadanos. No tenemos ni un senador, solo una diputada federal pluri y a partir de octubre 3 legisladores locales pluris. Un desastre total cuando la actual dirigencia esperaba ganar 10 de mayoría y mínimo 6 u 8 pluris. Sin temor a equivocarme puedo afirmar que de llevar a cabo la imposición de TGR, será el último clavo al ataúd. Nuestros adversarios políticos ya tienen listos los tamales y el atole para el velorio. Nuestra cremación será inminente para ir al molino y triturar los huesos para ser depositados en una urna (no de votación) y esparcir las cenizas por todo el estado”.

Y remata González Barba: “Por favor señor presidente nacional de mí partido. No estamos para experimentos. Escuche a los militantes. No más amiguismo, No más compadrazgo. No más imposición. Los demás partidos ya traen placeando a posibles candidatos para el 2021 y para la gubernatura en el 2022 y nosotros estamos en el limbo. Presidente…Si usted considera que vulnero la unidad en mi partido, pues aplíqueme los estatutos y expúlseme porque no pararé de externar públicamente mis opiniones”.

Así termina la misiva Roberto González Barba quien, ante las “inconsistencias y absurdos” de la actual dirigente tricolor en el estado, Yahleel Abdalá Carmona, prefirió renunciar a su cargo como presidente del Comité Municipal del PRI en Tampico, antes de ser cómplice y copartícipe en la muerte asistida del tricolor en Tamaulipas.

4. Le comento que, en materia de turismo, el estado de Tamaulipas registró la visita de más de 260 mil personas durante este fin de semana patrio, con lo que ha refrendado su vocación turística y la reactivación de este importante sector para la economía de la entidad.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Tamaulipas informó que los visitantes al estado durante los 3 días del puente, generaron una ocupación hotelera promedio estatal del 71 por ciento y una derrama económica del orden de los $156 millones de pesos. Asimismo, en este periodo 33,600 vehículos recorrieron los diferentes destinos turísticos del estado, siendo los destinos tamaulipecos con más afluencia registrada en los días de puente vacacional Ciudad Madero, Tampico, el Pueblo Mágico de Tula, Gómez Farías y Matamoros. Abarcando así segmentos tan variados como los de turismo de naturaleza, sol y playa, fronterizo, médico, histórico y gastronómico.

No podemos olvidar que desde el inicio de la presente administración que preside Francisco García Cabeza de Vaca, las estadísticas en materia turística han sido positivas en el estado de Tamaulipas. Tan sólo en el pasado periodo vacacional de verano, visitaron el estado 3.7 millones de personas, representando esto un crecimiento de casi un 18% con relación al mismo periodo del año anterior. Y quienes visitan Tamaulipas, mayormente por carretera, han constatado la presencia de la Policía de Proximidad y Auxilio Carretero, quienes en conjunto con la Policía Federal y los “Ángeles Azules Tam”, brindan la seguridad y confianza a los automovilistas para su desplazamiento por las carreteras tamaulipecas.

5. Este martes 17 de septiembre quien está de manteles largos es el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien, con este motivo, ayer lunes se festejó en Casa Tam, acompañado por supuesto de sus seres queridos y colaboradores. Desde este espacio le deseamos los mejores parabienes y que sea este día

