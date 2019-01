            < Los pluris del PRI y el desmentido

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Nunca como ahora, había existido un vacío de información en torno a la selección de los candidatos, nadie filtra nombres, muy pocos se auto promueven, en esta capital sólo han expresado aspiraciones Alejando Etienne del PRI y Arturo Soto del PAN. Este silencio sepulcral ocurre ahora en todos los partidos políticos por diferentes razones. Quizá eso originó la publicación de una lista de posibles precandidatos a diputados por el Partido Tricolor, aunque sea dicho de paso primero deben surgir las candidaturas de mayoría y al final las de representación proporcional porque así lo estipula el calendario electoral.

En esas circunstancias es que despertó gran revuelo en las redes, la lista de posibles candidatos plurinominales publicada en la columna del periodista Oscar Jiménez, la cual a nuestro ver encierra varios aciertos que se pueden deducir por lógica, aunque él hace referencia a que le fue filtrada la información.

Se trata de 16 nombres (8hombres y 8 mujeres) dados a conocer, de los cuales cuando menos los 3 primeros (comparto la idea) se ven claramente encaminados a ocupar una curul, ellos son: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos, le siguen José Mercedes Benítez Rodríguez, Benito Sáenz Barella y Ofelia Garza Pineda, en ese orden aparecen, aunque Usted Sabe que deben ir intercalados los géneros y empezar con una mujer mientras no se logre el 50% de escaños o alcaldías según sea el caso.

La columna de Oscar Jiménez propició que el PRI estatal, emitiera un comunicado precisando que la lista es falsa.

La realidad es que si debe de haber alguna lista de priistas “comprometidos” con el partido, que tienen presencia o algún grado de influencia en su ciudad o región, de eso elementos claramente identificados, algunos vienen de una campaña electoral aunque hubieran perdido, otros porque encabezaron o presiden alguna organización y algunos porque ocuparon algún puesto de elección popular obteniendo buena votación, pero lo más importante es que todos están trabajando actualmente para el partido.

Una lista que seguramente todos los partidos políticos deben de tener por lo que se ofrezca, en la del caso que nos ocupa seguramente fue elaborada como prevención y sin dedicatoria específica, pero eso lo confirmaremos cuando en su momento se suba la propuesta tricolor.

Los otros 10 elementos de la referida lista (falsa o no) son: Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Mayra Benavides Villafranca, Carlos González Toral, Monserrat Arcos Velázquez, Juan de Dios Juanes Carrizales, Patricia López Moreno, Juan Machuca Valenzuela, Honoria Mar Vargas, Bruno Díaz Lara y Aida Zulema Flores Peña.

La coincidencia es que efectivamente son 16 o 17 los elementos que se proporcionan para el entramado plurinominal. De todos los enlistados sólo hay un nombre desconocido, el de Patricia López Moreno, pero pudiera ser hermana de Servando López Moreno, alcalde de Miguel Alemán. Todos los demás son elementos plenamente conocidos por su trabajo y trayectoria.

Podemos concluir el tema evocando al refranero, cuando el río suena es que agua lleva, y varios de los que suenan se les ve destinados a un cargo de elección popular.

2.- Por cierto, parece que al Presidente López Obrador le gustó el desplegado que firmó Carlos Romero Deschamps, luego de que este fue llamado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y llegaron a un acuerdo que desconocemos. Los especialistas en los temas de ese gremio, auguraron que el dirigente sindical no se haría visible hasta que no estuvieran dadas las condiciones. Y parece que ya se dieron.

Sabemos que hay malestar generalizado por el enriquecimiento del máximo dirigente del S.T.P.R.M. (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) a quien algunos ya lo hacían huyendo del país, con una sentencia sobre sus hombros, pero el sindicato más numeroso de la nación no es tan fácil de controlar, son 36 secciones, en Tamaulipas funcionan las Secciones 36 de Reynosa (Monterrey), 33 de Tampico, 1 de Madero (donde hay 7 mil trabajadores aproximadamente) la 42 de Campeche que tiene oficinas en el Puerto Jaibo y la 3 de Altamira.

En cuanto al desplegado el Presidente López Obrador dijo, “lo veo bien y aprovecho para llamar a todos los trabajadores petroleros sindicalizados o transitorios, para que nos ayuden y apoyen en el transporte de combustible…”

Por lo que respecta a la carta abierta firmado por el dirigente nacional de los petroleros, en el texto se destaca: “en su valiente lucha contra la corrupción en PEMEX, el sindicato se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción y honestidad en la producción, suministro y distribución de combustible”.

Así están las cosas.

3.- También le comento que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en esta capital el evento en homenaje al personal de enfermería de la zona centro, unos mil 500 elementos que recibieron la gratitud y reconocimiento de los tamaulipecos a través del mandatario. El día 8 hizo algo similar en Tampico, este jueves estará en Reynosa, luego en Matamoros y el lunes 14 hará lo propio en Nuevo Laredo.

En ese marco de convivencia, de renovación de compromisos con motivo del año que inicia y los propios por el ejercicio profesional de los enfermeros y enfermeras, el gobernador entregó 21 nuevas ambulancias. Lo mejor de todo es que 5 de ellas equipadas con alta tecnología que permitirá proporcionar la atención pre-hospitalaria a los pacientes durante su transportación, lo cual sumamente valioso en condiciones críticas porque de ello depende en muchos casos la vida del enfermo.

Estas adquisiciones requirieron una inversión de más de 42 millones de pesos. Las 21 unidades serán distribuidas en hospitales civiles y generales del estado, agregando un plus a los servicios existentes.

Retomando el tema del Día de los Enfermeros, correspondió a la trabajadora del Hospital Civil, Petra Leticia Sustaita Nieto refrendar a nombre de sus compañeros, el compromiso de seguir sirviendo con vocación y disposición a quienes sufren algún quebrando en su salud, desde los recién nacidos hasta aquellos que llegan al final de su existencia.

4.- Por su parte el Presidente Municipal de Victoria, Xicoténcatl González Uresti dio a conocer que examina la posibilidad de otorgar la concesión de la recolección de basura a un externo, con un costo aproximado de 40 pesos al mes, que serían aplicados al recibo de agua; en la misma ocasión refirió que la propuesta será analizada por el Cabildo, quien tendrá que decidir si la aprueba o no. También algo similar se contempla en el caso del alumbrado público.

Al respecto podemos comentar lo siguiente: la alcaldesa de Reynosa logró la aprobación de su Cabildo pero no del Congreso del Estado para emprender un proyecto similar. El caso de la ciudad fronteriza es más grave porque hay un sistema de carretas que se dedican a prestar el servicio, cobran cuotas y abandonan los residuos citadinos sin el tratamiento adecuado propiciando contaminación.

A favor de los proyectos de privatización de servicios, podemos señalar que hay ciudades grandes como Puebla y Guadalajara donde es una empresa la concesionada para recoger basura y tratarla adecuadamente. Cierto, hablamos de municipios prósperos e industrializados con una gran generación de desechos urbanos.

Otro punto es el referente al alumbrado. Desde el gobierno de Américo Villarreal Guerra el Congreso aprobó que los municipios que así lo consideren conveniente, puedan cobrar el alumbrado público. Años más tarde en el sexenio de Yarrington, el alcalde Enrique Cárdenas vio la necesidad de hacer uso de esa legislación para cobrar una cuota por el servicio de alumbrado, pero el gobernador habló con el ingeniero ECA y generó algún apoyo, quizá en inversiones, no lo recuerdo con precisión, pero la cuestión es que no se llevó a la práctica esa iniciativa porque electoralmente tendría un costo para el PRI.

Lo curioso es que ningún municipio se animó durante el americanismo o en el sexenio inmediato a estrenar la legislación que los faculta para privatizar el servicio de alumbrado.

Retomando el tema de la propuesta del alcalde victorense, 480 pesos anuales no son nada para ciertos sectores de la ciudad, pero para otros es una cantidad superior al que pagan de predial. El proyecto de Reynosa sectorizó las cuotas de acuerdo al nivel socioeconómico.

La cuestión es que si los usuarios no responden como no lo están haciendo muchos con el pago del predial, el municipio puede echarse acuestas un gran problema porque paguen o no los ciudadanos, el municipio tendría que pagar el servicio.

Es obvio que el municipio requiere de mayores ingresos para poder dar mantenimiento a los servicios de alumbrado y mantener en buen estado las unidades motrices de limpieza pública. Quizá debiera de empezar por la actualización de las cuotas de predial, incluso fraccionarlas en pagos semestrales sobre todo para las colonias más populosas y clases más castigadas económicamente.

En fin, todo sea por el mejoramiento de la ciudad.