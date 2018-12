PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Los precavidos priistas

El pasado lunes 24 de diciembre mientras muchos corrían con las compras de última hora y hacían los preparativos para la cena navideña, en la presidencia municipal de Matamoros las actividades seguían en marcha, en el segundo piso se realizaba sesiones ordinarias y extraordinarias del cabildo encabezadas por el alcalde Mario López, durante las cuales se aprobó las bonificaciones a los contribuyentes en el pago del Impuesto Predial, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2018-2019.

Y es que según el edil se busca motivar a aquellos a los ciudadanos cumplidos que están acudiendo la presidencia a pagar el impuesto predial. Recaudación que está dejando historia gracias a la buena respuesta de la ciudadanía, ante el desempeño de la administración municipal que ha respondido con creces a través de la ejecución de obras.

Por lo que se bonificara el 15 por ciento a quienes paguen en el primer mes del 2019, un 12 por ciento de descuento a quienes cumplan con el pago del predial en febrero y un 8 por ciento de descuento para quienes paguen en Marzo, mientras que en abril la bonificación será del 6 por ciento, aplicándose un descuento del 50 por ciento a las personas jubiladas o pensionadas.

Pero nuevamente el líder municipal del PT Iván Puente hizo gala del protagonismo que le caracteriza, dándose golpes de pecho como un intachable político, mientras que en silencio era observado por la regidora Andrea Puente (su hija), que se ha caracterizado por ser la que menos ha asistido a la presidencia para cumplir con su compromiso con la ciudadanía, debido a compromisos con sus estudios universitarios y que se ha resistido a solicitar licencia, bajo la anuencia de su señor padre Iván Puente, que la tiene bien aleccionada para que esas pocas, pero muy pocas veces que se le ha visto por los pasillos de la presidencia, en cuanto detecte a un representante de los medios de comunicación busque refugio en alguna de las oficinas municipales.

Por cierto en la sexta sesión extraordinaria de cabildo de aprobó el proyecto de acuerdo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que incluye la participación ciudadana a través de 3 estrategias como lo son un Foro de participación ciudadana, la instalación de buzones en diferentes puntos de la ciudad y un portal en línea.

Durante las estrategias establecidas participaron más de 4 mil ciudadanos, con la que se logró desarrollar parte de las líneas del Plan Municipal de Desarrollo, por el que el alcalde Mario López y el equipo de colaboradores que participaron en la integración del mismo recibieron extensivas felicitaciones.

Por lo pronto los morenistas andan muy contentos por la próxima visita a Tamaulipas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al vecino municipio de Reynosa el próximo 4 de enero, donde pondrá en marcha la Zona Fronteriza Libre entre México y los Estados Unidos, cumpliendo así el compromiso contraído el pasado 1 de diciembre durante su toma de posesión.

Esta franja será la zona comercial más grande del mundo, con más de 3 mil kilómetros, donde se reduce el Impuesto al Valor Agregado, (IVA) del 16 al 8 por ciento, mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se reduce del 30 por ciento al 20, reduciéndose además los precios del combustible, el gas y la electricidad.

López Obrador estará visitando también los municipios de los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, que integraran esta Zona Fronteriza Libre.

Mientras tanto al interior del PRI, su dirigente Gerardo de la Cruz asegura que por el momento no hay quienes levanten la mano para buscar ser candidatos a las diputaciones locales y es que cuando tiempo atrás nada más se acercaban los tiempos electorales, más de una docena de priistas levantaban ansiosos la mano para buscar ser los elegidos como candidatos, asegurando tener todo lo que un ciudadano espera de un aspirante a candidato, pensado según ellos en el bienestar del ciudadano, pero como ahora las cosas han cambiado, todos esperan el momento de que se emita la convocatoria para conocer las bases y ver quiénes serán los afortunados.

Y es que saben que no la tienen fácil, luego de la paliza que les dieran los candidatos de Morena en el pasado proceso electoral, que los dejara en la lona.

Pero las cosas ya no serán como antes, ahora quienes contengan deberán tener muy buenos padrinos, no les vaya a pasar lo que Anto Tovar quien daba pena ajena verlo recorriendo colonias con apenas un puñado de acompañantes y sin recursos, pero eso si con exagerada confianza al grado que ya soñaban con la alcaldía, aun sin haber ganado la diputación federal,

Ahora quienes aspiren a ser los candidatos no contaran con los recursos para hacer aquellas campañas de antaño, donde las grandes comitivas, el reparto de llaveros, vasos, camisetas y pegotes abundaban, pero ahora solo los recuerdos quedan, por lo que las próximas campañas serán más que austeras debido a la falta de recursos, incluso hasta para el pago de las comparsas

Es por ello que hay quienes aseguran que los prospectos serían los actuales diputados locales Mónica González y Juan Carlos Córdoba, que ni tendrían que empezar en cero los trabajos de proselitismo, y serian vistos con mejores ojos, pero eso no se aplicaría a quien se dice seria el otro prospecto a la diputación local, el ex alcalde Jesús de la Garza quien insiste en ocupar otro cargo de elección popular, pese al desastroso resultado de su administración municipal, según esto respaldado por los 60 mil votos logrados, aunado a que integrantes de su propio partido, pues no avalan que quien los dejo muy mal parados con la ciudadanía se le dé una oportunidad más, cuando no supo aprovechar la que tuvo, caso contrario de Mario Tapia quien donde lo pusieron Sedesol municipal y como diputado local le puso todo el empeño, al grado que en el poco tiempo que estuvo en ambos cargos hizo la chamba que no hicieron sus antecesores.