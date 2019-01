            < Los primeros tropiezos de JR Gómez Leal

PRESENCIA

1.- Que los burócratas de la que fuera Delegación de SEDESOL, hoy Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) les dieron por lo pronto un mes de gracia, es decir van a trabajar y cobrar el mes de enero mientras José Ramón Gómez Leal, el titular que coordinará todas las dependencias federales decide quienes se van y quienes se quedan.

Por otra parte en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria tienen exceso de trabajo en el área de hospitalización debido a que una buena parte de los 240 elementos que terminaron su contrato (y fueron desocupados) corresponden al servicio de enfermería. Están saliendo adelante con un mayor esfuerzo, lo mismo en áreas administrativas, los empleados sindicalizados son alrededor de 400 y desde luego ellos están asegurados en su empleo.

Veremos durante qué tiempo toleran ese ritmo de trabajo que es un doble esfuerzo, esto en el lenguaje de la 4ª Transformación se llama mayor productividad.

En ese círculo hospitalario ven, que mientras sigan resolviendo los problemas como lo han hecho hasta ahora, difícilmente se crearán mayores plazas, ni se renovarán contratos. La solución es que tendrán que ir cerrando poco a poco el acceso a pacientes que no están en estado de emergencia y únicamente atender lo que requiere de especialidad y que requiera atención urgente.

. El Hospital de Especialidades como popularmente se le conoce, presenta indicadores que refleja resultados superiores a los que tiene establecidos como meta, eso va a favorecerle de alguna manera, pero al contar con menos personal la solución es obvia.

Volviendo a la primera instrucción de JR en la ex SEDESOL, fue que se quedaran los coordinadores de programas, pero estos se vieron entre sí y con asombro respondieron, si se van ellos ¿quiénes van a hacer el trabajo? Nosotros supervisamos, damos instrucciones y seguimiento, en dado caso, nos vamos nosotros y ellos son los que se deben permanecer. Todos esos escritorios que Usted ve, no pueden quedarse vacíos. Finalmente se quedaron todos mientras se valora como aplicar el recorte o no renovación de contrato, para el caso el impacto es el mismo.

Parece que la ruta de aprendizaje del Gobierno Federal va a ser más larga que las de sus antecesores.

2.- ¿De qué hablaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps?, es la pregunta que muchos se hacen. La respuesta oficial no satisface las expectativas; la versión que se filtró es que dialogaron sobre las líneas básicas del plan que se seguirá en el combate al robo de combustible. El resultado inmediato fue un desplegado al que nos referimos ayer en este mismo espacio, un documento con contenido político a la usanza del viejo sistema.

“La suma de esfuerzos del sindicato a la valiente lucha del gobierno para terminar con la corrupción en la producción, suministro y distribución de combustible”, el asunto no requería de un desplegado, bastaba con comprometerse con la secretaria de Gobernación y de convocar a los 32 secretario generales de las secciones sindicales, o quizá una video conferencia interna para dar a conocer los acuerdos.

La carta abierta de Deschamps anuncia de alguna manera que hay un pacto, un entendimiento en la nueva relación Estado-sindicato, no podía ser de otra forma, aunque muchos mexicanos esperarían ver al aun secretario general de los petroleros tras las rejas. En la actualidad no hay un Sebastián Guzmán Cabrera (ya había sido secretario general antes del 10 de enero de 1989 y no tuvo problema para retomar el mando) de quien echar mano, como ocurrió cuando el quinazo, esa generación de líderes ya se extinguió.

En los trascendidos se maneja el nombre de la sucesora de Romero Deschamps, se trata de María de Lourdes Díaz Cruz, Lula para sus amigos. Ella ha venido recorriendo el país, visitando las fuentes de trabajo pero a nuestro ver, si no hay renovación de dirigencias de los seccionales o pactos con las estructuras de abajo, lo cual no sucederá mientras esté al frente Carlos Romero Deschamps, sería como construir un edificio sin cimientos, cualquier vendaval lo echa abajo. Y eso es muy peligroso tratándose de un gremio clave en la actividad productiva del país.

El desabasto que se tiene ahora en un puño de entidades no es nada con lo que puede ocurrir con un sindicato en manos improvisadas. Son muchos los que ambicionan suceder a Romero y poner un pichón entre tanto gavilán, es de pronósticos.

Por eso si se actúa con inteligencia puede darse una transición tranquila y segura para el país, Carlos Romero cumplirá la semana próxima 75 años de edad, con las actuales leyes seguramente terminaría recluido en su casa y desde ahí operando ¿quién sabe qué?.

Hay un video en you tube en el que cuestionan al Presidente López Obrador sobre si meterá a la cárcel al susodicho líder sindical y la respuesta es no, aunque le da muchas vueltas al asunto, que si no es hombre de venganzas, que no hay que perder el tiempo en conflictos, etc.

Y en eso tiene razón AMLO, sería un desgaste innecesario. Lo conveniente para sus intereses es desactivar el instrumento político que ha favorecido al PRI, para reorientar sus baterías a donde convenga al nuevo sistema sin poner en riesgo la actividad productiva del país que depende en gran parte de los combustibles. Veremos que resulta.

3.- Al inaugurar en esta capital uno de los 3 Centros de Enlace para dar atención ciudadana, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca confirmó la firmeza de su partido en la defensa del presupuesto para Tamaulipas entre otras entidades. Se trata de exigir si es necesario lo que por derecho le corresponde a los habitantes de esta entidad, es presupuesto en obras y servicios, que generen trabajo y condiciones de desarrollo.

La respuesta de los senadores del PAN se da tras el rechazo de proyectos de infraestructura que debieran impactar en crecimiento económico y desarrollo. En los últimos días el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo alusión a que esta vez Tamaulipas recibirá menos recursos que en años anteriores, pese a ser una de las entidades que mayor recaudación fiscal aporta a la Federación.

Los Legisladores de Morena cuando han abordado el tema lo vincula como acostumbran a malos manejos y corrupción, pero el gobernador García Cabeza de Vaca ha sido muy claro, se quieren obras, ejecución de los proyectos propuestos, que son los que necesitan para su desarrollo Tamaulipas.

El comentario es que el Gobierno Federal puede hacer esas obras, manejar los recursos, pero no derramarlos en políticas asistenciales abundantes; las dádivas nunca traerán desarrollo.

Ojalá no sólo los panistas sean firmes en regatear los 9 votos que está requiriendo Morena para sacar adelante la Guardia Nacional y los otros 20 votos del Senado para el mismo fin, sino que también lo hagan el PRI, Nueva Alianza y MC. Es la única arma existente para negociar mayores recursos para los estados que no son gobernados por el partido guinda.