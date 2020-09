Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Los procesos electorales y sus limitaciones

La encargada de sacar adelante el proceso electoral federal en Tamaulipas, Mtra Olga Alicia Castro Ramírez, hizo el compromiso ante el titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello de trabajar al máximo para que los nueve diputados que corresponde a Tamaulipas aportar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, sean producto de una elección de alta credibilidad, libre y sin líos postelectorales.

Al igual que todos los Presidentes de las Juntas Locales Ejecutivas del INE, la responsable de la oficina ubicada en el 17 Rosales de esta capital, protestó de forma virtual ante el Consejo General del Instituto para cumplir con la responsabilidad que le toca en la parte del proceso electoral del año que viene, mediante el cual se renovará la Cámara de Diputados compuesta por 300 Legisladores electos por mayoría, es decir, voto con boleta en las urnas y 200 plurinominales, que vienen de los listados que los partidos presentan ante la autoridad electoral en las cinco circunscripciones en que está dividido el país.

Un proceso limpio, transparente, en paz y participativo, es la meta del INE y de sus funcionarios, en el entendido de que, porque son nueve los Distritos Federales Electorales, hay nueve Juntas Distritales del INE que dependen de la Mtra Castro Ramírez y ante ellos deberán de presentarse las candidaturas de todos los partidos que cumplen con los criterios para llevar candidatos, aunque también colaborarán en todo con los Institutos Estatales Electorales, los cuales tienen más chamba, porque se trata de 15 elecciones para gobernadores, y en casi todas las entidades habrá para alcaldes y diputados locales.

Que los procesos electorales están ya en marcha, es como no creíble, pero, en tiempos de pandemia, las cosas no pueden ser igual que en años anteriores, no mientras las dificultades estén en cada esquina y que el número de contagios y de fallecimientos por COVID-19 sea considerado como en Tamaulipas más de 100 casos positivos en un solo día y que, las familias hablen de personas que fallecen por este motivo.

Todo mundo espera que las cosas cambien y que los tiempos sean propicios para la política, porque será por allá en los meses de diciembre y enero cuándo los partidos deban de movilizarse o mejor dicho actuar para llevar a cabo las precampañas de aquello personajes que busquen algún cargo de elección popular.

De momento tienen que registrar sus plataformas, haberse presentado ante las autoridades para contar con la aprobación y reordenar sus directivas y la estructura con base a sus propios reglamentos.

Hay limitaciones para los procesos electorales, pero, también muchas herramientas tecnológicas para lograr los objetivos, sin embargo, el tiempo es el que permitirá fijar las estrategias y la forma de trabajar para la obtención del voto en las urnas. Las autoridades tienen que echar mano de esas herramientas para que las elecciones se lleven a cabo.

Los otros.

En la ciudad de Altamira, causó alta como gerente general de la COMAPA, el licenciado Raúl Manzur Manzur, quien procede de la instancia estatal ya que, del 2016 a la fecha se ha desempeñado como subsecretario de tres áreas del Gobierno, la Secretaría de Administración, la del Trabajo y Previsión Social y, la de Pesca y Acuacultura, en esta última era el responsable de operación de pesca y acuacultura.

De acuerdo a la información del nuevo titular de la COMAPA es licenciado en Derecho por la UAT y en Administración por el Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas, se supone que tiene buena relación con el grupo de poder de Altamira representado por la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz y que tendrá el respaldo absoluto del Consejo de Administración el cual aprobó por unanimidad su nombramiento para ese cargo.

Por otro lado, en el INE, así como hace algunos meses se definió el nombramiento de Juan José Ramos Charré como Consejero Presidente, casi para el arranque del proceso electoral concurrente del año que viene, se aprobaron nombramiento de nuevos consejeros en varias entidades del país.

En Durango por siete año será Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández, en Campeche será consejera por siete año, Clara Concepción Castro Gómez, en Chiapas por menos de dos años estará como Consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, en Michoacán Carol Arellano Rangel despachará como consejera, en Morelos hará lo propio América Patricia Preciado Bahena, Carlos Alberto Peña Loredo en Nuevo León, Graciela Díaz Vázquez en San Luis Potos y Benjamín Hernández Ávalos en Sonora.

Igual que en Durango, hay nuevos presidentes de los Institutos de Michoacán y Nayarit, Ignacio Hurtado Gómez y José Francisco Cermeño Ayón.

La chamba del INE no cesa, y conforme se llegan las fechas del calendario electoral, tanto consejeros como funcionarios tienen que actuar como si no hubiesen presiones externas que quieren potenciar cualquier error por mínimo que sea para descalificar las acciones que están dentro de su competencia, situación que podrían comenzar con la negativa de los dirigentes de los partidos políticos para devolver una buena parte de las prerrogativas que el INE les entrega para las elecciones, debido a que el gobierno de la República necesita ese dinero para comprar las vacunas contra el COVID-19, una vez que salgan al mercado.

Es punto es que, en todo momento, circunstancia y asunto, el INE tiene que dar muestras de un buen trabajo, para demostrar que está en el corazón de la gente porque sabe organizar elecciones exitosas, no le hace que no esté en los buenos deseos de quienes manejan la administración federal, por ello, que las designaciones de los consejeros de varias entidades del país haya salido por unanimidad es muy significativo, ya que todos los Consejeros, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Lorenzo Córdova Vianello, van en la misma dirección, aunque le pese al detractor número uno del INE, John Ackerman.

Al INE fue el mantense Jorge Salomón González, quien contenderá en la encuesta nacional que llevará a cabo para definir quién debe de hacerse cargo de la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido del gobierno federal.

Miembro fundador de este partido, el excandidato a la presidencia municipal de Mante en la elección del año antepasado, cree que tiene posibilidades o al menos, de ser considerado para incorporarse a la actividad nacional de Regeneración y con suerte hasta lo vean como la mejor carta para reorganizar su partido en Tamaulipas, el cual está suelto desde el fallecimiento del licenciado José Antonio Leal Doria quien fuera responsable del Consejo Estatal de la organización y que, con el paso de los meses nadie ha podido hacer la chamba por él desempeñada.

Son ya casi una veintena de aspirantes a la dirigencia nacional de Regeneración, entre ellos el viejo líder político Porfirio Muñoz Ledo, la ex del comité nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el manejador de la Cámara de Diputados Federal, Mario Delgado Carrillo y Gibrán Ramírez, por señalar algunos de ellos.