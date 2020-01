FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Los programas sociales federales aun sin consolidarse.

Los programas sociales del Gobierno Federal, distan en cierta medida de su buen propósito, con respecto a una buena eficiencia en cobertura. A nivel de la ciudadanía, se está percibiendo en amplios sectores la inoperancia de los programas y la falta de fondos en los mismos.

Un ejemplo, son cientos de estudiantes Tamaulipecos que están designados en los programa de becas federales, acreedores a la beca Benito Juárez para nivel preparatoria; quienes mencionan pese a estar inscritos en el padrón de beneficiarios y contar con la tarjeta bancaria, haber recibido solo un pago parcial y carecer del monto total en su cuenta, pese a que se asegura por parte de las autoridades que ese recurso ya fue presupuestado para tal efecto.

A la par de esta situación, no existe información oficial que explique las causas de este incumplimiento en los meses que antecedieron, y los responsables de llevar a cabo la operatividad de estos programas, se están demorando en su trabajo para el cual se les puso en esas plazas.

La Sub Delegada del Gobierno Federal, en el centro de Tamaulipas, Micaela Martínez Narváez ha señalado que no tienen aun fecha para la entrega de los apoyos, y mencionó que quienes no aparezcan se debe a “un error de dedo” lo cual habla por sí mismo de cuál es la situación que prevalece.

Se ha reconocido el problema en el rezago, pero deben de “ajustarse las tuercas” a quienes burocráticamente no están realizando con prontitud sus tareas administrativas.

Hasta pareciera “fuego amigo” hacia lo que signifique Gobierno Federal con la intención de hacerlo quedar mal, porque en nada están ayudando a dar una buena imagen, y esta falta de eficiencia se está dando en toda la república.

En la página de facebook, de la “Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, la mayoría de los comentarios de usuarios son por quejas, negando que se les este dando solución a su problemática, en relación al incumplimiento de las mismas.

En uno de los comentarios se puede leer: “Yo soy de madero Tamaulipas y nos dejaron sin beca, según ellos no necesitamos, y ese dinero era para mí reinscripción de escuela”.

En otro: “mi hijo tuvo que devolver la computadora que compró con el primer apoyo que recibió, porque ya no recibió los de agosto/septiembre ni octubre/noviembre y la prepa le exige la computadora para subir los trabajos, por favor informen si ya no se van a dar estos apoyos y dejen de mentir a los muchachos con falsas promesas de apoyo!!

De esta manera queda constancia de la falta de compromiso solo en el renglón de la educación, que estamos abordando, pero es una situación que se está replicando en otras áreas.

El apoyo a los productores del campo también se ha visto disminuido, ya que Proagro antes Procampo, modificó las reglas para el padrón de beneficiarios, quedando fuera los cultivos perene, siendo que Tamaulipas es un productor citrícola importante y ahora solo se apoya a los productores de granos, además de que no cuenten con más de 20 hectáreas.

Ante esta problemática, se tendrán que hacer esfuerzos mayúsculos de parte de los funcionarios federales para ponerse al día ante el rezago, encargados de llevar a buen término estos programas que son la insignia de la 4T.

Es deseable que en programas como el INSABI no suceda este tipo de contratiempos, ya que la salud es el tema prioritario de los ciudadanos y se de la consolidación, y aunque la ciudadanía es paciente, este debe ser de suma prontitud ante el riesgo de poner en predicamentos el estado de salud de los ciudadanos que no cuentan con otro recurso.

Querido lector tenga un excelente día, nos leemos en la próxima.

Contacto: factorentredos@hotmail.com