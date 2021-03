Opinión pública

Los que nacieron para perder

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Primer escenario extremo: Si el seis de junio el partido Morena gana los 22 distritos de mayoría en el Congreso de Tamaulipas, no tendrá oportunidad de ingresar diputados plurinominales.

Segundo: Si pierde, pero queda como segunda fuerza política, podría alcanzar no más allá de diez escaños.

Tercero: En el sótano, pero con buena suerte, con alrededor de cien mil votos, podría ocupar tres espacios tal y como el PRI tres años antes.

En el inter quedan posibilidades menos drásticas, como cinco “de regalo”, o dos en el peor de los casos.

¿Por qué viene lo anterior? El CEN acaba de hacer el sorteo o “rifa” de las de representación proporcional que juegan por la militancia y ¿sabe qué?, son los que nacieron para perder. Estará bien cañón que alcancen a cobrar en el Congreso.

El nacional “reservó” los primeros cuatro lugares –los que pueden ganar- para compromisos que le obligan los estatutos y la Ley: Género lésbico-gay, “mojados” o migrantes, más los externos.

De una lista de 14 escaños, los de la tómbola –realizada este miércoles frente al notario Héctor Trejo Arias, fíat 234 Cdmx- asignaron siete y reservaron otro tanto, entre ellos los primeros cuatro.

Oficialmente –a esto no hay que “soplarle” aunque sea jocoque, por aquello de noticias falsas- el CEN dio a conocer que en el lugar cinco quedó anotada Graciela García Aguilar, una mujer con años de militancia en el entonces PRD, suplente en alguna ocasión de José Antonio Leal Doria en la lista plurinominal.

Después de ella un externo al que no han mencionado, y que pudiera venir de otro partido. De 14 registrarán a cuatro no militantes.

El séptimo será ocupado por Emma Margarita Chiw Franco, de ciudad Madero, por un tiempo afiliada al Partido del Trabajo. Lugar ocho Gerardo Coronado Mendoza, ex regidor por Altamira.

De ciudad Victoria, miembro del SNTE en el Cebetis 119, la “rifa” favoreció a Jorge Rolando Pérez Martínez en el décimo espacio. Si los electores hunden al morenismo, sería el último en cobrar en el Congreso.

Hay más que ni con la mayor suerte del mundo, aunque le prendan una veladora al Demonio, llegarían a la nómina: Herminia Yolanda Mac Kenzie Alfaro, Priscila Saraí Becerra Tejada y Rodrigo Delgado Vera, este profesor de supervisión escolar en Matamoros.

Nacieron para perder, políticamente hablando.

Esperemos que, en los primeros diez lugares, no vayan a infiltrarse presuntos homosexuales con familia, hijos y hasta nietos, como se dieron casos en el sureste mexicano, todo por llegar al poder o conservarlo.

De aproximadamente 190 personas que se “apuntaron” para ir al Congreso de Tamaulipas por la vía de a “gratis”, sin hacer campaña, sin gastar y cobrar lo mismo que los de mayoría, el destino puede marcar que no llegue ninguno. Da pena decirlo pero es real.

¿Quién ocupará los primeros lugares? Sin duda propuestas de los grupos hacia el interior, personas con capacidad de discurso, de defensa de la 4T para enrutar hacia los comicios de 2022 que llevará a la gubernatura.

De todas maneras, a los 14 solo les queda un recurso: Ponerse a rezar.

Unos pueden ver el vaso medio lleno y otros medios vacíos. Si luchan porque Morena gane las de mayoría toda, no alcanzarán escaño. Si pierden podrían acceder diez u once para dar “chance” a Edgar Melhem Salinas, del PRI, a Gustavo Cárdenas, de MC, y Enrique Meléndez Pérez de Redes Sociales Progresistas ¿o no? ¿y el PAN?.

Donde no todos van a perder son los paisanos que se anotaron por diputaciones federales, segunda circunscripción. Hasta pareciera que se agandallaron en lugares privilegiados.

Si Morena, como dicen las encuestas que sucederá, gana la mayoría del Congreso, ya tiene asegurado su “chivito” el jefe del Consejo Estatal, Jaime Oyervides Martínez, en el segundo lugar de los varones. Al intercalarse por la igualdad de genero, lo más lejos podría quedar en el cuarto espacio.

Pero da la casualidad que los primeros diez fueron “reservados”. Luego entonces sería registrado en el 14 con pocas esperanzas de cobrar en la Cámara.

Igual situación es la de Martha Irma Alonzo Gómez, de El Mante, gente de JR Gómez Leal, en tanto que Artemio Maldonado Flores, de Altamira, recibió el décimo “premio” del sorteo.

Estos tres, que van por las federales de representación, tienen algo en común: Son integrantes del CDE y los que pidieron juicio sancionatorio en contra de su líder nacional, Mario Delgado Carrillo, e incluso el desconocimiento de los acuerdos que firmó con el PT para ir en alianza en Tamaulipas.

Faltan 72 días para las elecciones. Las campañas federales arrancarán el domingo cuatro de abril. Las estatales 15 días después. Hasta la fecha no se han dado las “descobijadas” típicas de estos movimientos. Esperamos que se digan lo que quieran por redes sociales, pero que no lleguen a la violencia.

Se “estrena” la expriiísta Yahleel Abdala Carmona con apelación ante el TRIELTAM, asesorada por el abogado del CDE azul, Samuel Cervantes Pérez, para reclamar al Instituto Electoral la “amonestación” que le aplicó por hacer proselitismo en Nuevo Laredo.

El Congreso del Estado agendó la comparecencia de secretarios con motivo del V informe del Gobernador. Otra vez al pleno la secretaria de Salud, Gloria Molina, y la novedad es el secretario de Seguridad Pública que va a comisiones.