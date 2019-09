DIALOGANDO

Los que suenan.

Por Roberto Olvera Pérez.

El juego político del ajedrez en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Presidente López Obrador en Tamaulipas para la grande, aunque se ve lejos se pone algo candente, pues no vemos caras nuevas, son los mismos del otro día, los de siempre, los que de alguna manera le apostaron al cambio verdadero y juntos hacer historia con su líder moral, el tabasqueño.

También se sabe que ciertos ya estaban, otros llegaron al último y éstos quieren sorprender metiendo zancadillas, gancho al hígado, piquetes de ojo y el que se deje para descartarlo rumbo a alcanzar esa posición y ser llamado por los altos jerarcas de ese instituto de nueva creación en México. Así que hay que observar cómo se mueven de aquí en adelante y todos traen sus padrinos políticos para en su momento recomendarlos con “ya sabes quién”.

De ante mano todos andan “apretando el paso” en todo el estado y cada quien trae su comisión, unos mas y otros menos pero ahí recorren haciendo su lucha y posicionando aun mas su figura.

En la pelea para la grande la gubernatura, están casi en ese orden: Héctor Garza González, Oficial Mayor de la SEP; Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias Cervantes, ambos senadores; Rodolfo González Valderrama, Director de RTC; Adrian Oseguera Kernio, alcalde de Madero y Mario López Hernández, alcalde de Matamoros y párele de contar, porque hablar del diputado federal maderense Erasmo González Robledo, quien llegó tarde al evento de Hidalgo cuando López Obrador estaba ahí, no alcanzó entrar y al salir el mandatario federal del acto se presento con él y le dijo quien era, por lo que vimos que el presidente ni lo peló y ni lo tamo en cuenta, o sea éste cartucho está descartado.

Por lo tanto, la presencia de los antes mencionados “políticos guindas” es fuerte en ciertas partes del estado, aunque si vemos dos que tres que más se mueven en todo el territorio tamaulipeco, pero lo anterior no quiere decir, que al final de la jornada aparezca un “Caballo Negro” que se lleve “todo”. Aguas, ya se anda moviendo constantemente en todo el estado y recibiendo un sinfín de reconocimientos.

Sin embargo, no creemos que los azules se dejen y quieran dejar el pastel para la que sigue, pues todos saben que los panistas llegaron para quedarse por otro periodo más. Así que veremos qué pasa más adelante y entonces opinaremos al respecto.

Por otra parte, la Secretaria de Educación en Tamaulipas (SET), buscará aumentar el 30 por ciento de conectividad a internet que hay en las escuelas para avanzar en tecnologías junto con el gobierno federal, dijo Mario Gomes Monrroy. El encargado del despacho de la dependencia estatal, señaló que está buscando una reunión con autoridades federales para ver cómo hacer llegar a más instituciones el internet, así como equipamiento de cómputo ya que estos programas irían a la par y en ese sentido en la próxima reunión se verá este tema.

Agregó que en el área rural es donde más se carece de conectividad por que las compañías telefónicas no alcanzan señal en algunas comunidades, por lo que se verían opciones ya que algunas asignaturas requieren de equipos de cómputo; expresando que van a analizar el recurso que será destinado por la federación, en donde esperan un mayor beneficio ante los pronunciamientos del gobernador para lograr “reciprocidad” y ver un incremento en los recursos para educación y no recortes como el que se advierte hay en el PEF para el gasto educativo.

NOTAS CORTAS

1.- No me lo crea, pero alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, podrían tomar el plantel de un momento a otro como en otros institutos del país está sucediendo y lo harían por diversas carencias que se tienen ahí y una mala administración por parte del Director Fidel Aguilón Hernández.

Y vaya que no es la primera vez que pasa esto en este plantel educativo local, pues en anteriores administraciones que yo recuerdo muy bien, ha sucedido lo mismo donde se violan los valores de esta institución. Piden transparencia de recursos, sanitarios higiénicos y bien equipados, entre otras carencias más; además afirman que el Director no es parejo con todos, pues tiene sus consentidos para que no asistan a laborar a la escuela, por lo que éste sujeto de “marras” podría caer de su puesto, como otros ya han caído y corridos muy lejos. Como sucedió con el duranguense “chino” Arreola Soria, en la primeras generaciones de este tecnológico. Fuimos testigo de ello.

2.- Ya lo habíamos dicho aquí en este mismo espacio de su columna, en tiempo y forma, que no perdieran de vista al economista Mario Delgado Carrillo. Pues al parecer hay consenso para que el nuevo dirigente del partido político Morena en México, sea el diputado federal, actual Coordinador de la bancada de dicho partido en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Es de Colima orgullosamente, izquierdista de hueso colorado e identificado con el “ya sabes quién”.

3.- Condolencia: Nos unimos a la pena que embarga a la familia Vela Juárez, por el sensible fallecimiento de su Señora madre Zapopan Juárez Mendoza, acaecida el pasado sábado 21 de septiembre en el Hospital General de Ciudad Victoria. Nuestra condolencia va directamente a sus hijos: Emilio, Melesio, Martin, Juan, Norma, Juany y Gabriela. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus demás familiares y elevamos a Dios nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. En paz descanse.