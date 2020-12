EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Los que van al 2021

EDGAR MELHEM SALINAS, del PRI; LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, del PAN y ENRIQUE TORRES MENDOZA, de Morena, vivirán a partir de hoy los seis meses más intensos de sus vidas.

La búsqueda simultánea de 43 candidatos a presidentes municipales, 57 síndicos, 269 regidores de mayoría relativa y 136 de representación proporcional; 22 diputados locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, así como 9 candidatos a diputados federales con sus respectivos suplentes –respetando rigurosamente la Equidad de Género–, les hará perder el sueño.

Les toca buscar, nada más de entrada, a 3 mil 260 de sus mejores cuadros para postularlos a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y diputados federales.

Será, para decirlo de manera coloquial, una “jornada de locos”.

Y arranca hoy.

Mañana sábado inician las precampañas y concluyen el domingo 31 de enero.

Al término de esa fase, las dirigencias partidistas tendrán una idea clara sobre quiénes de sus aspirantes responden al imperativo de una victoria electoral.

A fe nuestra, PAN y PRI aventajan en el proceso de detección de sus mejores cuadros; incluso, Acción Nacional muestra un avance superior al 85 por ciento en la visualización de sus candidatos potenciales.

PRI, igual, aunque es más probable que el tricolor realice cambios en el trayecto hacia registro, pues en Acción Nacional las [pre] candidaturas vienen “puliéndose” desde que los Vientos del Cambio soplan desde la torre del Tercer Piso del 15 Hidalgo.

El proceso de Morena será distinto.

Basado en Encuestas que buscan preguntar a la gente “quién quiere que sea su candidato”, Morena realizará sondeos de opinión rumbo al 2021.

Pero, nos advierten: la consulta incluye el historial del candidato, trayectoria, experiencia, conocimientos, honorabilidad y transparencia, para evitar la infiltración de charlatanes y advenedizos en sus procesos de selección.

INE ‘PACIFICA’

PRECAMPAÑAS

Por cierto, el retiro de la violenta propaganda política de Morena contra la coalición PAN-PRI-PRD, ordenado la víspera por el INE, sienta un saludable precedente frente a los comicios de junio, pues aunque previsiblemente la pandemia inhibirá la participación ciudadana en las campañas, no estamos exentos de que la elección concurrente agite las pasiones sociales.

Y en este sentido, la suspensión del sangriento mensaje político de Morena y el acuerdo del INE para prohibir el activismo político del Presidente LÓPEZ OBRADOR desde sus conferencias mañaneras, silencian los inquietantes tambores de guerra que ya alteraban el ambiente pre electoral.

MAKI TRABAJA POR

UNA CIUDAD DE FUTURO

En otro tema, el Gobierno Municipal de Reynosa implementó lineamientos establecidos por la nueva agenda urbana 2030, de la ONU, con lo cual se traza una ciudad sustentable y sostenible, una ciudad de futuro.

«Para el Ayuntamiento, ONU-Hábitat ha sido supervisor de cómo debemos crecer para tener un Municipio que priorice a los peatones, pero que también las personas tomen en sus manos la ciudad y la hagan como ellos quieran y sueñen», dijo la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

El Gobierno Municipal tiene el programa de obra pública más grande en la historia de la ciudad, con rehabilitación de escuelas, rehabilitación y nuevas construcciones del drenaje sanitario, cárcamos, drenaje pluvial y pavimentación.

-En el 2021 el Municipio construirá 5 drenajes sanitarios; 2 drenajes y 2 dos canales pluviales y 1 cárcamo, con más de 38 Millones de Pesos.-

Esta administración pública ha invertido más de 196 Millones de Pesos en 30 obras de drenaje pluvial, obras que benefician a más de 200 Mil habitantes de 120 colonias, donde se han evitado las históricas y recurrentes inundaciones que con cada lluvia provocaban pérdidas materiales inmensas para los reynosenses.

Más de 900 obras mejoran la infraestructura urbana, con más vialidades pavimentadas y mayor cantidad de luminarias, teniéndose el objetivo de iluminar totalmente a Reynosa en el año nuevo, 2021; «vamos a cambiar las luminarias al 100% con tecnología LED», aseguró la Alcaldesa.

Refirió la Presidente Municipal que el Gobierno de esta ciudad es compasivo y solidario e invierte en los niños y los jóvenes para que tengan un mejor futuro, por eso el próximo año en la ciudad se otorgarán 150 Millones de Pesos en Becas, más 20 Millones del sistema DIF Reynosa.

DIF REYNOSA ENTREGA

APARATOS FUNCIONALES

Por asociación temática, el Sistema DIF Reynosa sigue entregando sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas a quien requiere de este tipo de aparatos funcionales.

Dentro de los programas y acciones que desarrolla el DIF Reynosa, destacan aquellos que buscan la inclusión de personas con discapacidad permanente o parcial.

Por ello, a través de los programas y Campañas Especiales, se entregan de manera permanente sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores a la población, adulta o menor, que lo solicita.

En representación del Sistema DIF Reynosa, la directora, MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA y regidores del cabildo, realizaron la entrega de aparatos funcionales a personas que los solicitaron.

INVITA MUNICIPIO A

PROTEGERSE DE COVID

De otro lado y dado que las cifras de contagio de COVID-19 en este estado, como en el caso específico de nuestra ciudad, siguen siendo altas, las autoridades sanitarias tendrían la facultad de restringir la actividad comercial para lograr abatir la transmisión del Coronavirus.

La Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ hizo una observación respecto del movimiento de personas durante los días de fin de año, y en este día 31 de diciembre en que hay muchos ciudadanos que siguen relajando las medidas preventivas.

«Viene Fin de Año, si no se acatan las medidas de sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y no aglomeraciones, se volverán a cerrar los negocios, y tendremos semáforo rojo. ¡Entiendan por favor Cuidémonos todos!», dijo la Presidente Municipal.

El día miércoles 30 de este mes, en Tamaulipas se registraron 207 nuevos casos de COVID-19 y 16 fallecimientos, de estos, Reynosa aumentó su cifra de contagios con 38 nuevos pacientes y con 4 lamentables defunciones.

ENRIQUE RIVAS ENVÍA

MENSAJE DE AÑO NUEVO

Desde Nuevo Laredo, por cierto, en el Año Nuevo 2021 que está por iniciar, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR emitió un mensaje a los neolaredenses, a quienes deseó mucha paz, unión familiar y seguir adelante con ilusión renovada.

“Un año nuevo está por llegar, y con él se va un año que ha marcado nuestras vidas, es inevitable extrañar a quienes ya no están con nosotros pero también es necesario seguir adelante”.

Dijo que a pesar de los momentos difíciles que se han vivido por la pandemia, el gobierno municipal nunca dejó de trabajar en beneficio de quienes más lo necesitaron, implementando acciones emergentes para cubrir las necesidades básicas de la población.

“La pandemia nunca fue un pretexto para no continuar trabajando en la obra pública, en educación, en el desarrollo de la ciudad, jamás nos detuvimos, juntos hicimos posible lo imposible. Fuimos únicos en Tamaulipas y sí, unidos hacemos las cosas bien”, refirió.

ENRIQUE RIVAS invitó a las familias a festejar el Año Nuevo en casa, y que acaten las medidas sanitarias que dicta la Secretaría de Salud para evitar más contagios de Covid-19 en Nuevo Laredo.

“Hoy creo en ti, en cada ciudadano de Nuevo Laredo, sé que el próximo año vamos a continuar unidos, felicidades Nuevo Laredo, bienvenido año 2021”, expresó por último el alcalde.

MARIO LÓPEZ DESEA

FELIZ AÑO 2021

¡Ah! por cierto, el Presidente Municipal de Matamoros deseó a las familias que este Año Nuevo traiga esperanza, salud y felicidad, a la vez que reiteró su compromiso de seguir trabajando como lo ha venido haciendo desde el primer día de su administración.

“Los matamorenses somos gente noble, valerosa y trabajadora, que no le teme a las dificultades, sino que por el contrario las transforma en oportunidades”, expresó al destacar que el 2020 fue un año complicado, ocasionado por la pandemia por COVID-19.

Sin embargo agregó, “el 2021 representa un año de oportunidades para cumplir con cada uno de los planes y cada uno de los retos que los ciudadanos se propongan.

“Tengamos fe en nosotros mismos, los sueños se convierten en realidad cuando ponemos toda nuestra capacidad, talento y esfuerzo para alcanzarlos; los matamorenses hemos aprendido desde antaño a trabajar unidos, a mantenernos unidos, a luchar juntos y así lo seguiremos haciendo”, añadió.

Finalmente deseó a las familias matamorenses “que este año nuevo traiga a sus vidas mucha salud, felicidad, bonanza y deseos de seguir luchando por el Matamoros que todos queremos heredar a las presentes y futuras generaciones”.

CHUCHO NADER APRUEBA

DESCUENTO AL PREDIAL

De otro lado, le comparto que en Tampico, al encabezar la sexagésima octava sesión ordinaria de Cabildo y última del presente año, el Presidente Municipal CHUCHO NADER dio a conocer que por acuerdo de Síndicos y Regidores se aprobó una serie de descuentos en las diferentes impuestos municipales, a fin de respaldar la economía de los tampiqueños e incentivar la recaudación local.

El jefe edilicio precisó que a solicitud de la Secretaría de Finanzas se autorizó aplicar el descuento en el pago del impuesto predial correspondiente a los primeros cuatro meses de 2021 de la siguiente manera; 15% para el mes de enero; 10% durante el mes de febrero; 7% para los contribuyentes que paguen en el mes de marzo y un 5% aplicable durante el mes de abril.

CHUCHO NADER expresó que mediante esta medida las familias tampiqueñas y los distintos propietarios se verán beneficiados, en tanto que la administración espera recabar recursos para continuar impulsando el desarrollo municipal y el bienestar social de la población.

GERARDO PEÑA, A LA

CABEZA EN EL PAN

En el Partido Acción Nacional, es evidente la notoria ventaja del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, aunque No-Se-Descarta que la propia Alcaldesa Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ y el Presidente del Patronato DIF-Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, participen dentro de las fórmulas de candidatos a la elección concurrente del 2021.

La Alcaldesa de Reynosa, por cierto, alcanzó un notorio lugar dentro de la Encuesta de Massive Caller como potencial generadora de votos, al igual que el alcalde jaibo JESÚS ‘Chucho’ NADER.

Por supuesto, el Gerente General de la Comisión Municipal de agua Potable y Alcantarillado, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, cuyas notorias alianzas locales han fortalecido su proyecto y su posibilidad de llegar y salir victoriosamente del reto electoral del 2021, está colocado en sitio preferencial rumbo a los comicios que vienen.

Y quizá participen por su reelección los diputados ALBERTO LARA BAZALDÚA y FRANCISCO GARZA DE COSS, aunque la diputada JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ podría integrarse al sector Gobierno una vez que concluya su segundo periodo como diputada local.

En Reynosa, igualmente, están dos diputaciones federales en juego, las que corresponden a los distritos 2º y 9º, las cuales tendrán que asignarse a mujer y varón, para abrir espacio a la Equidad de Género.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN

LA ENCUESTA DE MORENA?

La lista de [pre] candidatos de Morena a la Alcaldía de Reynosa la encabeza el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, no solo por ser, junto con su compañero de legislatura ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el político más cercano al presidente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, sino por su experiencia política, su trayectoria social, su arraigo y vínculo con los sectores productivos de la ciudad y su evidente vocación de servicio, lo cual lo convierte en un excelente prospecto a Administrar los destinos de la ciudad.

ZERTUCHE ZUANI tiene, además, la posibilidad de inscribirse por protocolo partidista como candidato a la reelección como diputado federal por el IX distrito electoral.

Otros que seguramente solicitarán registro como aspirantes a candidatos, son el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ; el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA; el activista social MARCELO OLÁN MENDOZA; el ideólogo JOAQUÍN OLEA; JUAN FABILA y muy probablemente el ex presidente de la Cámara de Comercio, CAMILO MARTÍNEZ, quienes realizan sensible trabajo de posicionamiento en colonias y comunidades rurales.

Morena está en vísperas de que su dirigencia nacional nomine al Delegado estatal que vendrá a organizar los cuadros y conducir los trabajos hacia la selección interna.

BENITO SÁENZ, POR

EL PRI, EN REYNOSA

Aunque en el PRI 2021 no parece despertar mayor efervescencia, se da por hecho que el candidato a la Alcaldía será BENITO SÁENZ BARELLA, del Equipo político del ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, cuya esposa, la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX podría ser una excelente candidata a la Cámara de diputados, sin embargo tenemos entendido que la distinguida dama no tiene intención de participar en la próxima elección.

OLGA GARZA, dirigente local del PRI, podría ir por su reelección a la Cámara de diputados, al igual que DULCE NAVA por una diputación, sin descartar al ex tesorero municipal, RAUL JIMÉNEZ CÁRDENAS, también del Grupo Político del ex alcalde OSCAR LUEBBERT, uno de los muy pocos sobrevivientes del tsunami azul.

Por último, la investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. YOLANDA ARANDA JIMÉNEZ, impartió la conferencia «La huella de carbono en los elementos de tierra», como parte de las actividades de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra (PROTERRA).

Destacó que PROTERRA, es una red internacional dedicada a la cooperación técnica y científica en el ámbito iberoamericano, que reúne especialistas de diferentes países, los cuales promueven, voluntariamente y de modo integrado con las organizaciones y las comunidades, diversas acciones tendientes al desarrollo de la arquitectura y la construcción con tierra.

En este marco, la Dra. ARANDA JIMÉNEZ se refirió al impacto que las actividades antropogénicas le han causado al medio ambiente, derivando en fenómenos como el cambio climático y en todas las implicaciones que esto tiene en el planeta.

Además de la generación de energía y la agricultura, señaló que el sector de la construcción, es de las actividades que más contaminantes emite al ambiente, por ello, describió las acciones que como investigadora ha desarrollado, con el propósito de mitigar el impacto de la Arquitectura en el medioambiente.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Nuestros mejores deseos y nuestra gratitud a nuestros amigos, instituciones y familiares que enviaron mensajes de Año Nuevo, particularmente: GERARDO PEÑA FLORES, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; MARIANA MONDRAGÓN, Directora de Comunicación Social del Congreso local; Diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI; Lic. HUGO RAMÍREZ, Secretario Técnico del Ayuntamiento de Reynosa; JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, Gerente general de COMAPA; Familia TRIANA ESCAMILLA; FELIPE GARZA NARVÁEZ y familia; ANTONIO FRANCO CHAVERO y esposa, Sra. MARTHA RUBIO, Directora de Relaciones Públicas de Comunicación Social del Gobierno del Estado; EVA REYES; columnista ALBERTO GUERRA SALAZAR; MIGUEL