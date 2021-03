DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

Los regidores son como las semillas del tomate

Cuadros del PRI se registran ante las autoridades del IETAM el fin de semana

Gobernador ofrece informe ante los matamorenses este jueves

Podrían filtrarse Pillines en el proceso de elecciones que se avecina

Se dice que los regidores son de elección popular, pero en toda la vida que llevo conociendo el sistema democrático, nunca me ha tocado ver en la boleta y decidir sobre cuales regidores quiero que me representen en la administración.

Los regidores son como las semillas del tomate, no sirven para nada pero van incluidos, o mejor dicho eso es lo que hemos visto, que no hacen el trabajo correspondiente a sus compromisos.

No sabemos quiénes son pero van en el paquete con el candidato a alcalde; pero lo cierto es que debería ser mucho más cuidadosa la selección y elección de regidores y síndicos que la del mismo alcalde ya que ellos se supone deben velar por todos, y así literal todosss, los intereses de los matamorenses.

Alguna vez ha visto o escuchado algún regidor o sindico decir oye no le cobres tanto, o mándale el camión de la basura a tal colonia porque no tiene servicio, o mejor dicho aun contraatacar las propuestas del presidente cuando solamente pretende ayudar a un solo grupo en los concursos de obra municipal, claro que nunca ¡!!

O cuando algún medio periodístico recibe de manera inequitativa menos que otro que muchas de las veces no le genera ningún impacto a los programas de la administración pública, claro que nunca ¡!!.

Donde y cuando los regidores han velado por los intereses de los ciudadanos, creemos que se han quedado cortos los legisladores y nos deben tanto en Tamaulipas en tanto apliquen candados para que estos y otros y los que vienen se pongan las pilas y nos retribuyan tan oneroso salario que la mayoría en los últimos 30 años no lo ha desquitado.

Sería muy sensato que alguno de los partidos pusiera a consideración del pueblo la lista de regidores y síndicos para determinar si van por amiguismo como siempre, por amistad, o por haber comprado la regiduría ya que antaño nos hemos enterado que estas van desde 50 hasta 100 mil y más, quizá me he quedado corta.

Se imagina usted quienes van ya en las listas de las planillas de los partidos que contienden; pues van los recomendados, los amigos del candidato, la sobrina de los LASCURAIN CORCURA y GARZA LA GUERA, claro figurativamente hablando, eso son los que van; han dejado a la gente que lleva al poder a los políticos, la gente que hace la talacha en las colonias.

Para ser regidor no se requiere tanto conocimiento como ser legislador, por ello el cabildo debe ir equitativamente representado pero claro que esto es solo papel la realidad es que nada es democrático.

En un dos por ciento podríamos decirlo, si va gente que lo merece por todo el trabajo realizado en el partido que milita, en otros casos le comento que una persona que dirige un partido en Matamoros, va como suplente en una posición once como regidor, se imagina la molestia de este militante de este partido, pero como dice el dicho el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ya lo hubiera ventilado para que se apliquen como debe; luego se andan quejando de las situaciones por las que pasan los partidos en este momento, sin excepción claro , todos iguales, poco valor le dan a a la militancia.

Este miércoles estará en Matamoros el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, para dar a conocer un informe que se denomina, 5 AÑOS CRECIENDO EN MATAMOROS; la cita para los invitados es este jueves en punto de las 12 del mediodía , debidamente acreditados, en un conocido hotel de la avenida Pedro Cárdenas.

Después del quinto informe de gobierno, el primer mandatario del estado ha estado sacando a través de sus redes sociales y diversas formas de comunicación un desglose de algunos temas como parte de lo que se ha venido haciendo en Tamaulipas en los últimos cinco años de gobierno.

Si bien es cierto que el gobernador enfrenta en estos momentos una guerra política con tintes electoreros, su función es continuar haciendo gobierno para darle seguridad a los tamaulipecos, independientemente de los diversos rumores que atacan su gobierno día a día.

Este próximo sábado el candidato a la alcaldía por el PRI, PEDRO LUIS CORONADO, se registra ante el IETAM, para convertirse en el verdadero candidato por las autoridades correspondientes.

Esta cita es a las 12.00 horas, donde entregara la papelería correspondiente, al término se podrá abordar al candidato para tocar algunos temas; durante la presentación en este organismo electoral ya deberá haber entregado la planilla completa que lo acompañara en su campaña.

Posterior a ello los candidatos a las diputaciones locales también serán registrados a las 11, 12 y 13 horas del domingo, igualmente lo hará el candidato de Valle Hermoso a las 15.00 horas.

Ellos son VICTOR RIOS, por el distrito 10, NICOLAS CAMORLINGA por el distrito 12 y ALAN GARCIA por el 11.

Parte del equipo que prepara la estrategia de campaña se encuentra, GERARDO DE LA CRUZ en calidad de coordinador general, así como LUIS ENRIQUE LEAL GARCIA, como coordinador operativo.

Mientras que el próximo domingo 4 de abril, la candidata a la diputación federal empieza la campaña constitucional la cual tendrá una duración de 60 días mientras que la local dura 45 días, misma que dará comienzo el próximo 19 también del próximo mes.

El tema que les presento a continuación confunde, ya que el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) revise si los candidatos que participarán en la elección de junio no están relacionados con alguna carpeta de investigación o tengan antecedentes penales.

Afirmó que los partidos deben de ser cuidadosos en sus postulaciones.

Los que tienen antecedentes penales no deben de ser candidatos, en el momento de registrar las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales.

Es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara, que se preguntara las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que cuando se tengan todos los candidatos los partidos, le van a dar trabajo a la Fiscalía, sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes, recalco AMLO.

Sabemos que las autoridades no les están pidiendo carta de antecedentes no penales, lo cual genera que se puedan filtrar algunos pillines como el candidato de guerreo que ya tiene acusaciones y demás: si usted conoce otro señálelo.

