Los retos de GobTam

El proyecto político del PAN en Tamaulipas estará en peligro si la relación que mantiene el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el presidente Andrés Manuel López Obrador se tensa por el justo reclamo que le hace sobre las participaciones federales que envía al estado, pero también existe una razón más:

Si las auditorias que la federación realizó a finales de 2019 concluyen que los recursos que envió fueron desviados sin razón para otros programas y proyectos y GobTam no puede solventarlos en tiempo y forma, es decir, no demuestra con claridad en qué y dónde se aplicaron o simplemente no puede devolverle el dinero a la federación, esto le dará a López Obrador los elementos técnicos necesarios para iniciar una investigación más amplia sobre los recursos federales que envía para los programas de educación, salud, seguridad pública y otros más.

Desde luego que esto sí se lleva a cabo será muy incómodo para GobTam porque estaría en la mira permanente de la Auditoría Superior de la Federación y hasta la Unidad de Investigación Financiera pondría a Tamaulipas en alerta y cualquier movimiento financiero en falso será investigado.

Sin embargo, confiamos que este asunto de las auditorías no crecerá más y sólo se recibirán algunos señalamientos sobre los recursos revisados, ya que GobTam hizo todo lo posible para evitarlos y ahora sabemos que esta fue la razón por la cual no se llevaron a cabo Las Posadas; el pago a proveedores y prestadores de servicios, así como el recorte a sueldos y compensaciones durante el mes de diciembre.

Por lo pronto, creemos que GobTam pondrá orden en el manejo de las finanzas de GobTam y es posible que después de lo sucedido, en esta área se tengan algunos cambios en los próximos días, ya que hasta el momento –en tres años- nadie ha podido interpretar el manejo honesto, ordenado y transparente que quisiera mantener durante su sexenio el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Verdad?

Existen otros retos de índole política, pero estos le competen al PAN estatal y es que si no logra mantener el mensaje de cambio, esperanza y optimismo que se tuvo con la llegada de Los Vientos de Cambio, le será muy difícil consolidar su fortaleza en Tamaulipas.

Acción Nacional necesita un dirigente que sea operador político, que se acerque a los liderazgos panistas, principalmente en los ocho municipios más importantes del estado, ya que necesita mantenerse en comunicación con todos y resuelva sus pendientes. Que sea un operador y gestor de los panistas más que comportarse como si fuera un candidato al que los panistas le tienen que rendir culto y reverencia.

Pero bueno, la fortaleza política del PAN en Tamaulipas la tiene en tres presidentes municipales que son pilares para mantener su poder: Enrique Rivas Cuellar en Nuevo Laredo; Alma Laura Amparán en Altamira y Chucho Nader en Tampico. Los tres realizan un trabajo cercano a la gente, sus gobiernos dan resultados y en los hechos y logros que tienen mejoran las condiciones para vivir y ofrecen oportunidades para todos.

Esto no sucede en Reynosa donde Maki está a punto de dar el salto a MORENA o al partido de su comadre Margarita Zavala y claro, que buscará ser la candidata de al gobierno estatal, es por eso que tiene dividido al PAN en este municipio, pero la mayoría de los ciudadanos la siguen porque sabe estar cerca de la gente y esto tiene su premio.

En Victoria, Xico González denigra al PAN de Tamaulipas al estar al frente del municipio debido a la desatención que tiene de la ciudad, por su ignorancia para administrar la capital del estado y por su incapacidad para comunicarse con los ciudadanos y el desprecio que le tiene la ciudadanía se lo cobrarán al PAN a menos de que en este 2020 se desliguen de su gobierno y a él lo desconozcan como el panista que nunca ha sido.

Sin duda que la presencia panista en Matamoros y Ciudad Madero deberá mejorar, ya que los alcaldes de MORENA aprenden muy rápido a gobernar y se fortalecen con el apoyo de la federación, destaca lo que Adrián Oseguera hace al tener un gobierno cercano a la gente, transparente y de resultados palpables que todos pueden ver como la próxima inauguración que hará del Quisco en la plaza principal y demás obras de infraestructura urbana que le están cambiando el perfil a esta ciudad.

En fin, no dudamos que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca logre responder con éxito a los retos que le depara el 2020; tiene la suficiente sensibilidad para entender los compromisos que su gobierno y partido tienen en los próximos meses y además, como bien lo dice AMLO, para la política también se debe tener suerte y el mandatario tamaulipeco la tiene. Ni más ni menos.

