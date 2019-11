EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LOS RUDOOOOSSSS

La siguiente historia tiene golpes, intriga, suspenso, política y algo más.

Pero antes de seguir con el texto, les subrayo que no se ha podido comprobar que haya sucedido.

Pero está sabrosa, por los personajes involucrados que le ponen sal y pimienta al Congreso del Estado de Tamaulipas. Ahí va:

Y hasta parece que se escuchaba a lo lejos la canción de la Sonora Santanera “El Santo, el cavernario”.

La historia dice así: “En el elevador de la puerta principal del Congreso de Tamaulipas el esposo de la diputada Carmenlilia Canturosas (Óscar Mario Hinojosa Ramírez)…

…y Jorge Valdez (el rey de los Rudos, ya ve la chinga que le puso a La Mayra) insultó y mentó la madre al diputado de PAN Joaquín Hernández Correa (de Madero), y el chaparro (así dice el texto original) Óscar Mario Hinojosa se le fue a los golpes al diputado Hernández Correa…

…y fueron separados por la seguridad del Congreso de Tamaulipas y se amenazan que esto es el principio”.

¿Usted cree? digo, porque el ex diputado Jorge Valdez tiene buena derecha y mete unas cachetadotas brutas, y si no me cree, pregúntele a La Mayra, homosexual de Nuevo Laredo (La Mayra….eeeehhh, que conste que me refiero a ella)

De Óscar Mario (mi amigo), la neta no sé, cuando yo lo conocí era un tipo muy serio allá por el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalbaca y los tiempos de mi también amigo el entonces procurador Francisco Cayuela Villarreal.

Y del diputado Joaquin Hernández Correa (Joaco) nada se sabe, aunque puede tener lo suyo, pero se ve tranquilo.

Sin embargo el diputado Joaco siempre anda acompañado de su gran amigo el Lic. José de Jesús Danini, un rudo de a deveras… de esos que rompen nueces con los nudillos de ambas manos (uta a lo mejor exageré)

Es más, el elevador del Congreso de Tamaulipas ya fue escenario de un jaloneo entre Joaco y Danini y un periodista la pasada legislatura.

En fin rudos, rudos, ruuudoooooosssss…Si fuera cierta esta historia ¿tú a quién le irías?

Por lo pronto las instalaciones del Congreso del Estado ¿se convierten en cuadrilátero? ¡En esta esquinaaaa!

Y siguiendo con el tema del Congreso pero ahora l de la Unión, les pregunto si vieron al diputado federal de MORENA oriundo de Ciudad Madero tirar manotazos y aventones.

Me refiero a Erasmo González Robledo, que nunca mostró rudeza alguna cuando estuvo, hace años, en el Congreso de Tamaulipas bajo las siglas del PRI.

Pero ahora se subió a la tribuna de la Cámara de Diputados (Federales) y gritó y aventó a diputados panistas para apoyar a su coordinador Mario Delgado que estaba fuera de sí.

Mario Delgado se molestó porque MORENA perdió una votación (por propios diputados morenos) para que la Unidad de Inteligencia Financiera tuviera la facultad de aplicar la extinción de dominio de los recursos de cuentas congeladas.

Y que se sube a la tribuna el diputado fantasma de Ciudad Madero (por aquello que no se le ha visto por ninguna colonia) Erasmo González Robledo, a quien de pronto le salió lo rudo y luchó a tres caídas sin límite de tiempo contra sus rivales.

Y entre mentadas de madre, gritos, manotazos, aventones y miradas de águila, se vio muy “valiente” el legislador maderense… ¿de dónde sacó “los pantalones”?

Y hago la pregunta anterior porque siempre fue considerado metrosexual, más preocupado por su apariencia que por la rudeza…en fin, en la trifulca destaca por sus lentes (atrás de la “bola” y sus agitados movimientos).

MAQUIAVELITO

…La diputada federal del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán (de Ciudad Victoria, Tam.) declaró:

“Paso a paso, reforma a reforma, se construye un estado totalitario (en México) y políticamente represor, (porque) aprobar una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias de cualquier persona con el sólo indicio y voluntad de un funcionario de la SHCP (nos está llevando a ello)”.

osjinuf@gmail.com