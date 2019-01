RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Los socios de un hotel

Los dueños, caciques, dinosaurios, gandayas, antidemocráticos o mandones del Partido Revolucionario Institucional PRI), siguen haciendo de este instituto político una trinchera para rolarse el poder que les conceda impunidad, negocios lucrativos y para defender intereses personales y de grupo.

Prueba de ello, es la designación de candidatos a diputados locales plurinominales, cuya lista es encabezada por políticos recomendados, ociosos, enemigos del pueblo, entreguistas y protectores de funcionarios gubernamentales y que todo hacen, menos defender y servir a los intereses de la sociedad.

Y es que el paquete de candidatos a dicho especio legislativo, lo integran los mismos políticos que fueron diputados federales, locales y funcionarios municipales, los cuales sólo han buscado beneficio personal y para sus amigos, arrebatando la representación popular a los priistas que durante años han trabajado a favor del PRI y de la gente.

La insistente antidemocracia y el seguir utilizando al PRI, como una empresa particular, ocasionará que este instituto político pierda mayor credibilidad, fuerza y militancia y que originará fracasen en las elecciones constitucionales los candidatos a diputados de mayoría relativa.

En la lista que se filtró aparecen la candidata perdedora a Senadora, la neolaredense y actual dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdala Carmona, el ex diputado Edgar Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos.

Yahleel y Edgar, son dos políticos vividores y explotadores del PRI, que han abusado de la amistad ue4 les han brindado los dinosaurios o caciques mandones del Revolucionario Institucional y quienes no tienen ni tan siquiera la más mínima de vergüenza, porque en nada han ayudado al pueblo que representaron y sólo han ido al cargo de elección popular a enriquecerse.

Aclaro, Alejandra Cárdenas Castillejos, es la única priista que merece la candidatura a legisladora plurinominal, pues es una dama que ha demostrado trabajo y resultados en bien de la sociedad en los cargos de gobierno y de elección popular que ha ocupado, la cual debió ser colocada en la posición número uno, no Yahleel Abdala, mima que es una advenediza, improductiva, que estorba y que únicamente la ha generado derrotas a su partido.

El PRI pretende asegurar posiciones en el Congreso del Estado, con una lista de políticos no muy bien vistos por la ciudadanía, a excepción, reitero de Alejandra Cárdenas, que es una priista con popularidad, con experiencia y capacidad para desempeñar con resultados positivos el puesto legislativo.

La lista se presenta en el siguiente orden: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Alejandra Cárdenas Castillejos, el regidor José Benítez Rodríguez, Benito Sáenz Barella, Ofelia Garza Pineda, Pedro Luis Coronado, Mayra Benavides Villafranca, Carlos González Toral, Monserrat Arcos Velázquez.

Juan de Dios Juanes Carrizales, Patricia López Moreno, Juan Manchuca Valenzuela y Honoria Mar Vargas.

La mayoría de ellos ya fueron diputados locales y federales, pero el PRI, continúa en su postura, de no dar oportunidad a otros políticos que sí tienen interés de trabajar en beneficio de la sociedad.

Los mandos priistas terminarán su gran obra en la próxima elección local y que es sepultar políticamente al PRI,, porque posibilidades de ganar espacios de mayoría relativa , no las tiene.

Cambiando de tema, ya presentaron sus renuncias varios de los delegados federales en Tamaulipas, destacando de las Secretarías de Educación Pública, Medio Ambiente Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, Procuraduría Agraria.

Prospera, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional del Agua, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

También presentaron sus renuncias personales de confianza de los ahora ex delegados, por lo que las actuales autoridades del gobierno federal realizan minuciosa selección de las personas que se encargarán de esas delegaciones.

Sin duda que estas acciones atrasará la operación de algunos programas sociales, por lo que deberían agilizar los nombramientos, para que la sociedad no resulte afectada en la entrega de beneficios, como siempre sucede.

El coordinador estatal del Gobierno Federal en Tamaulipas, el ex panista José Ramón Gómez Leal, es el responsable de seleccionar a los nuevos delegados y con el visto bueno del Gobierno de la República, se nombrará a quienes dirigirán esas dependencias, claro que el reynosense, ahora con la camiseta de Morena, buscará acomodar a sus amigos y quizá hasta familiares.

En otro asunto, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay gasolineras que no tienen combustible, pero advirtió que se trabaja para normalizar este problema.

Hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, y hacer caso omiso a información alarmista y tendenciosa de quienes de manera directa están a favor del régimen corrupto, que “ya está a punto d acabarse”.

Solicitó a los ciudadanos que si no es urgente ir a la gasolinera a cargar combustible, “que nos esperen y con eso ayudan bastante, porque vamos hacia la normalidad”.

Lo cierto, es ue el gobierno obradorista, no tomó las medidas necesarias para evitar el desabasto de gasolina y eso está generando consecuencias negativas entre la sociedad, principalmente la paralización de actividades productivas.

El dato: Se rumora que los ex funcionarios Gustavo Rivera Rodríguez, ex gerente de COMAPA Victoria y Cesar García Coronado, ex delegado de la SCT en San Luis Potosí, son socios de un lijoso y costoso hotel instalado en Baja California: Con sus salarios, es muy difícil invertir en un negocio de esta naturaleza.

Por otro lado, El líder morenista Antonio Leal Doria, no va a ganar la mayoría de las diputaciones en el Congreso del Estado, aplastado en su oficina o en los restaurantes tomando café, tiene que salir a campo a buscar el voto, porque el efecto AMLO, ya se acabó.

Coprreo: jrdelasota@hotmil.com