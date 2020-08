AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Los trancazos políticos rumbo al 2021

“El Javo” dando el rol por si se ofrece

El alcalde Oseguera, el último aspirante

En Ocampo hacen frente a la pandemia

En Xico, la alcaldesa Noemy muy activa

En el Mante sigue la lucha contra el Covid-19

A tan sólo unas semanas de que inicie el periodo electoral, existen ya varios prospectos y perfiles impactantes como ya lo hemos mencionado en columnas anteriores que buscarán las candidaturas de los diversos partidos políticos existentes en Tamaulipas para disputar las diputaciones federales, las diputaciones locales y las 43 alcaldías que estarán en juego en esta entidad en junio próximo.

Tanto en el PRI, como en el PAN, así como en MORENA y en resto de la llamada “chiquillada” existen grupos políticos regionales que al interior de los diversos partidos políticos comienzan a hacer ruido porque ya desde ahorita es de suma importancia ir ganando terreno entre el electorado.

En MORENA, por ejemplo, siguen sonando fuertemente los nombres de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA así como el de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como serios prospectos a la gubernatura tamaulipeca, metiéndose también en la jugada el actual alcalde de ciudad Madero; ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, quien recientemente fue respaldado por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, quien además en su pasada visita a esa ciudad petrolera envió una serie de señales al interior del partido del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como una abierta declaración de guerra política electoral rumbo a las elecciones del próximo año.

Astuto como lo es RAMÍREZ CUELLAR metió a la jugada política al alcalde de ciudad Madero, a quien calificó de ¡excelente!, además de realizar una serie de amarres entre los grupos morenistas en esa petrolera ciudad que es considerada un bastión de gran importancia no solamente para el partido sino también para la llamada Cuarta Transformación.

En su visita a esa ciudad, el dirigente nacional de MORENA dejó en claro que tanto los alcaldes como los diputados federales y diputados locales de mayoría relativa, podrán buscar la reelección, considerando que es una garantía constitucional, pero la noticia no agradó a otros morenistas que se sienten en desventaja al querer buscar una candidatura para uno de esos cargos de elección popular.

A diferencia de un pobre aspirante a una candidatura de MORENA, los alcaldes y diputados que quieran buscar la reelección, es el dinero y las estructuras electorales con las que cuentan.

Pero bueno, eso ya es asunto de los morenistas, así como también la renovación de su dirigencia nacional, donde por cierto el propio ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR dejó en claro que el proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM al que pertenece junto con BERTHA LUJÁN va más que bien en lo que se refiere al control político de ese partido.

Por lo pronto, mientras siguen los cocolazos al interior de ese partido político por la dirigencia nacional, RAMÍREZ CUELLAR se mostró optimista, pues le interesa que MORENA siga acaparando distritos electorales federales y locales, así como alcaldías en la próxima elección con la finalidad de poder pelear la gubernatura en 2022, muy probablemente con una de esas cartas que ya le describimos renglones arriba mis queridos lectores.

Y es que ciertamente, muchos ven viables tanto a ADRIÁN OSEGUERA como a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL para la candidatura de MORENA a la próxima gubernatura, con el agregado de que el famoso “JR”, es de los delegados muy bien relacionados con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, pero además, familiar de quien actualmente gobierna Tamaulipas. ¿Qué tal si la próxima gubernatura queda en familia?.

Todo dependerá definitivamente de lo que arregle o no arregle el mandatario tamaulipeco con cabecita de algodón.

El PAN no cuenta en estos momentos con una carta fuerte como para pelear la próxima gubernatura, mucho menos la tiene el PRI. ¿Alguien me puede decir lo contrario y dar nombres de gran peso político y económico?.

De tal forma que a MORENA no hay que darlo por muerto para la gubernatura, pues aunque parezca que dicho partido y su gente están acéfalos, la verdad es que los trancazos están allá arriba como ocurría en los mejores tiempos del PRI, cuando desde la capital del país se designaba a los gobernadores tamaulipecos, de hecho, ese método no ha cambiado, sigue vigente y más vivo que nunca, sólo que ahora los afortunados cambian de colores como cambiar de calazones.

Por lo pronto, MORENA y su dirigente nacional ALFONSO RAMÍREZ CAUELLAR declararon una guerra política electoral rumbo al próximo año, pero aseguran que no solamente van a retener las diputaciones federales que ya tienen sino que buscarán ganar todo lo federal, ganar los distritos locales y alcaldía posibles para conquistar la gubernatura posteriormente.

DEL ARCHIVERO…

En los próximos días, verán ustedes a esos personajes que están dispuestos a jugársela con MORENA en la próxima elección.

Por lo pronto, tenemos que don JAVIER VILLERRAL TERÁN “JAVO” se anda placeando por su natal Mante y municipios de la región. ¿qué cargo de elección popular buscará?.

Y no nos lo crea, pero los morenistas de la cúpula recurrirán nuevamente a políticos que abandonaron al PRI, pues bien que mal en algunos casos les dan a ganar y otros más les suman miles de votos.

Qué no les causea asombro ni sorpresa si ven como candidatos de MORENA a ex panistas, ex perredistas y ex priístas, pues al final de cuentas- son gusanillos de la misma guayaba.

Y para esos morenistas perversos que se refugian en las redes sociales, así como a los anti-priistas y anti-panistas que se escoden en anonimatos para pintar paisajes de calabaza debido a sus frustraciones de impotencia por ser nada, les preguntamos ¿Con don REFUGIO ESPRIELLA, Don PEDRO CASTILLO RÍOS, MARIO OBREGÓN, JORGE SALOMÓN, OMAR SALOMÓN como sus candidatos a una diputación federal, o a una diputación local o a la alcaldía, realmente ganarían una elección?. Sean serios, no groseros, ni chistosos y mucho menos pasados de lanza.

Porque luego cuando se definen las candidaturas y resulta que quedan en manos de ex priístas, salen a manifestarse gritando- no a los oportunistas, no al influyentismo, no al nepotismo, no a los cascajos, etc,. Así que de una buena vez déjense caer con sus atinados comentarios y opiniones, críticas y hasta rechazos las cuales por cierto de nada han servido, pues la cúpula morenista sigue y seguirá haciendo de las suyas al más puro estilo de lo que fue el PRD y el PRI.

Defiendan ahorita que están a tiempo a sus prospectos, luego no anden como chiquillas despechadas, tratando de defender lo indefendible.

En temas locales, tenemos que de 597 casos positivos del COVID-19 registrados en el Mante, se han recuperado 431 personas. Hay 149 activos y 17 fallecimientos, según datos de la Secretaría de Salud estatal.

En este sentido, tanto el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS como la Jurisdicción Sanitaria a cargo de ABRAHAM BENAVIDES y la COEPRIS le han estado haciendo un frente común tanto al Coronavirus como al dengue y otras epidemias de temporada.

Se han efectuado de fumigación, así como de limpieza en diversos sectores del municipio, además de desazolve de drenes y canales por la temporada de lluvias. Son acciones preventivas que encabeza el gobierno del alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS.

El gobierno local y el DIF Mante a cargo de la señora CORAL FENTANES MAYORGA mantienen de forma permanente la entrega de alimentos a través del comedor comunitario para los más vulnerables, así como la entrega de despensas.

En el vecino municipio de Ocampo, se habían registrado 16 casos positivos de COVID-19, 10 recuperados, 5 activos y una muerte.

El alcalde, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE había girado instrucciones para realizar acciones de fumigación, así como de sanitización vehicular en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N.6.

Se han desarrollado campañas de fomento a la prevención de estas pandemias y epidemias que hasta ahora son alarmantes en esta región cañera.

En Xicoténcatl, se registraron 66 casos positivos, de los cuales se han recuperado 51, hay 10 activos y 5 muertes lamentables.

La alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ no bajado la guardia en el combate tanto al dengue como al Coronavirus, cuyas enfermedades han cobrado las vidas de personas conocidas y queridas por la administración municipal.

Se siguen efectuando acciones preventivas, además de los operativos de vigilancia para cero movilidades por las noches con la finalidad de evitar contagios.

Se han entregado también apoyos alimenticios a familias de distintas colonias y comunidades rurales de Xicoténcatl.

