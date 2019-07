EL INFILTRADO…

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

¡¡ LOS VIEJOS LOBOS DEL PRI YA NO AHUYAN !!

El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas cuenta con poca militancia, pues un gran porcentaje chaqueteo y se fue a otros partidos, mayormente a MORENA aun asi sus militantes al igual que en el resto del país tendrán la posibilidad de salir a las urnas para votar este proximo 11 de agosto en favor de una de las tres ofertas que fueron registrada para tomar la dirigencia nacional del muy desgastado PRI, disputan ese liderazgo, IVONNE ORTEGA PACHECO, LORENA PIÑON y ALEJANDRO MORENO CARDENAS una de las propuestas la encabeza, ORTEGA PACHECO exgobernadora de Yucatan es quizá la candidata que en el papel se mantiene como la rival fuerte de la propuesta que encabeza la formula favorita que encabeza ALEJANDRO MORENO CARDENAS “Alito”, gobernador de Campeche, con licencia, que participa en la contienda interna y se sabe que cuenta con un fuerte apoyo de los gobernadores priístas y tambien de ENRIQUE PEÑA NIETO expresidente de México, que mas que apoyo puede resultar una zancadilla, ya que EPN esta en muy cerca de pisar la cárcel por el caso JUAN COLLADO donde esta siendo investigado por ser uno de los socio y copropietario en contubernio con CARLOS SALINAS DE GORTARI de libertad servicios financieros S.A de C.V. donde JUAN COLLADO desvío ilegalmente fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de un esquema operativo para lavar dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra.

IVONNE ORTEGA dijo que “Un partido que tira línea, pierde credibilidad y competitividad o la posibilidad, de construir un PRI de iguales”. al enterarse que en Tamaulipas tambien hubo linea de parte de quien mueve los hilos del PRI desde San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, y de las desafortunada declaracion de la dirigente Estatal y Diputada Plurinominal electa YAHLEEL ABDALA CARMONA en un evento en el municipio de Tula donde en caracter de presidenta del CDE del PRI maniefeto de manera por demas irresponsable su apoyo a MORENO CARDENAS, echo que molesto a los seguidores de IVONNE ORTEGA en Tamaulipas, sabiendo que ninguna de las dirigencias estatales deben de pronunciar públicamente a favor de una fórmula a la presidencia nacional del PRI.

Muchos se fueron a la cargada como coordinadores de MORENO CARDENAS, en los estados del país manifestadose en favor del campechano cuando ilusamente creen que ganarán espacios políticos. Los representantes de Alito, son puros cartuchos quemados que no imponen ni respeto ni liderazgo en el tricolor, lamentablemente Tamaulipas es uno de esos casos, pues son los mismos viejos lobos que ya no ahuyan, personajes que no abona en nada a la democracia. Por un lado quienes apoyan a ALEJANDRO MORENO donde se inscriben a su formula los nombres de ERIQUE CARDENAS DEL AVELLANO como coordinador General de la campaña, el desgastado perdedor ALEJANDRO ETIENNE LLANO que trae el fierro del inombrable de san Pedro Garza Garcia, quien es el coordinador sectorial, PEPE BENITES coordinador territorial y LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL en calidad de vocero, por ahi se asoman tambien EDGARDO MELHEM SALINAS, ANTONIO MARTINEZ TORRES, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, ELISEO CASTILLO TEJEDA, RAMIRO RAMOS SALINAS, pura gente respetable.

y del lado de IVONNE ORTEGA estan nombres como coordinador de campaña en el estado VICTOR AGUILAR ORTA, HUMBERTO VALDEZ RICHAU, CHUCHIN DE LA GARZA, OSCAR LUEBERT, MAGDA PERAZA, etc. etc

Lo que es un echo es que Tamaulipas no es determinante en el resultado de la votacion, ORTEGA Y ALITO saben que es el Estado de Mexico, la joya de la corona y será fundamental para obtener el triunfo asegurando para al triunfador ser quien encabece el partido tricolor pese a su descomposición y estrepitosas derrotas recientes.

Los Priistas saben que de ganar IVONNE ORTEGA ya no habra controles ni el manejo de la línea marcada; probablemente entonces podran estar viendo renacer a un nuevo PRI en donde sus militantes decidirán libremente quién deberá representarlos, es importante advertir, que no son pocos los coordinadores de Alejandro Moreno en los estados del país que se fueron a la cargada en favor del campechano cuando ilusamente creen que ganarán espacios políticos. Los representantes de Alito, es público que son cartuchos quemados que no imponen ni respeto ni liderazgo en el tricolor, el PRI debe alejarse de quienes han sido chaqueteros en pasadas elecciones, debe hacer el deslinde de lo más corrupto, y de quienes llevaron a ese partido a la derrota histórica del año pasado.

