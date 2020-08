T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡LOZOYA, DE DELINCUENTE A PROTEGIDO!

X.-PERDER LIDERAZGOS DEL CONGRESO Y SENADO, TEMOR DE MORENA….!

ALGO QUE realmente me parece inconcebible, imperdonable e incluso inaceptable e inadmisible, es que, el nuevo Gobierno de la República, lejos de aplicar “mano dura” y el rigor de la ley, “contra potenciales delincuentes” de gobiernos pasados, como lo fueron algunos “troquemadas saqueadores” entre estos, el ex líder sindical petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps (que anda libre), incluyéndose al actual Senador “de lista nacional” Napoleón Gómez Urrutia ex dirigente nacional Minero en Coahuila, (quien hoy cuenta con fuero político). Ahora, lo sorprendente e inaudito en este nuevo escenario gubernamental, es que, al ex director de Pemex EMILIO LOZOYA AUSTIN, a pesar de estar acusado en la FGR, por presuntos delitos de cohecho, sobornos y hasta probable “lavado de dinero”, éste, en lugar de “haber sido internado en la cárcel”, “se ha convertido en protegido y aliado” del mal llamado Gobierno de la Cuarta Trasformación.

ESTO precisamente, nos lleva a pensar que, la decisión de la 4-T, “de convertir en aliados a delincuentes” como Lozoya Austin y otros, es para ejercer o consumar “venganzas políticas”, con todo y que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, exprese o diga que, “él no comulga con esta clase de menesteres. Porque, “ya se está utilizando a Lozoya con sus audios y videos” para proceder en el marco jurídico en contra de sus adversarios políticos, eso está a la vista de todo mundo, mientras que al presunto delincuente de Lozoya, “lo tiene bajo la protección del arraigo domiciliario”, es decir, en el esquema de “testigo colaborador”, establecido esto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que, a juicio de eruditos en la materia, es un acto irresponsable, porque obrar en tal sentido, es ir en contra de lo que, con toda claridad estipula el derecho constitucional.

AL FINAL de cuentas, lo que viene sucediendo entre las acciones del Gobierno de la 4-T contra sus adversarios, como lo dije ayer, no es otra cosa “más que un verdadero, circo, maroma y teatro”, cuya confrontación política, en lo legal a mi juicio, no pasará nada, porque si el FGR Alejandro Gertz Manero, siendo un prestigiado doctor en la materia, según opinión de abogados consultados, “no se prestaría a las posturas indebidas o ilegales”, en la que se podría caer, por presumibles caprichos políticos.

EN ESTE escenario, en el que se habla de acusar por sobornos a políticos de otros partidos y de gobiernos pasados, LO QUE MÁS SE VISUALIZA “es, el interés y la preocupación” del nuevo Gobierno Federal, porque al Presidente López Obrador, aunque “él, niegue meter la mano en esto”, es a quien más le importa que lo que se está gestando o haciendo, “impacte en lo electoral, rumbo al 2021” y por esta razón, la 4-T y el partido Morena, buscan de manera afanosa, “minimizar a los partidos opositores o contrarios, como el PAN, PRI, PRD y otros”, eso es lo que a mi juicio, se observa en este tan interesante embrollo que, hasta cierto punto, sí ha venido levantando ámpula, pero en lo legal o jurídico, “tengan la certeza que no habrá de pasar nada”. Por ejemplo: el video difundido en las redes sociales, “ya no podrá ser elemento de prueba, en caso de querer aplicarlo”. ¿O no?.

SIN EMBARGO, las estrategias que sobre el particular, se han venido instrumentando de una y otra parte, me parecen interesantes, “porque esta guerra política”, lleva dos propósitos fundamentales:

EL PRIMERO estriba en que, el Gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere a toda costa, encontrar un mejor posicionamiento político, para la inminente ronda-electoral, porque su partido MORENA, por la serie de confrontaciones y barbaridades que, han venido consumando los actores del partido de su creación, “siguen teniendo a Morena en deplorable posición política”, porque este partido, aún carece de una sólida estructura electoral, los hechos así lo muestran. Y eso, podría llevar a este partido a una derrota segura y arrolladora.

Y EL SEGUNDO propósito, “es el temor del mandatario mexicano de perder las mayorías en el Congreso de la Unión” y hasta perder, valga la redundancia, los liderazgos en ambas cámaras (Congreso y Senado), esa es la cruda realidad, todo, porque López Obrador sabe que su partido, “no tiene todo de su lado, como en el 2018”, cuando él ganó la Presidencia de la República, muy a pesar de que, muchos seguidores de AMLO, aun digan contar más de 30 millones de mexicanos, lo que obviamente no es cierto. Y el propio Presidente lo sabe. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Y EN ESTE MARCO de confrontación legal o política, se entiende que, los principales antagonistas, tienen que emprender las mejores acciones, pero si los objetivos en este escenario, “SON EL PLEITO Y EL LABERINTO”, como evidentemente, lo viene haciendo el Gobierno Federal o de “la Cuarta Transformación, contra la Alianza de Gobernadores” que no comulgan con la forma de actuar de quien dirige el país, eso nos lleva a la reflexión de que “entonces el Presidente AMLO, está siendo mal asesorado”, porque en cualquier país del mundo, “lo saludable es o sería la unidad nacional” o bien “el entendimiento político y social”, esto para bien de los ciudadanos, porque las confrontaciones, ciertamente, “no conducen a nada bueno”, pues las experiencias suscitadas en otras naciones del globo terráqueo, han terminado seriamente laceradas.

POR ESTA RAZÓN, les diré finalmente que, en este tipo de esquemas políticos, tiene que llegarse al entendimiento entre las partes en pugna, porque al final de una férreo pleito “por la disputa del poder o por un simple capricho político”, quien siempre resulta más afectado, es el pueblo de un país como México y por ello, téngase la certeza y la confianza que, este tan interesante escenario, los actores, “deben llegar al dialogo y en los mejores términos”, claro su adoptan la prudencia y la cordura. Y la lucha electoral para el 2021, se desarrolle en entre las partes, con las estrategias de competencia y, no a través de acusaciones y toda esa gama de procederes que, repito y reitero, “a nada bueno conducen”, pero en fin, “veremos qué rumbo habrá de tomar esta evidente guerra política”.

