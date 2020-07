T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“LOZOYA, TENDRÁ QUE DECIR LA VERAD Y NO VERDADES A MEDIAS”…!

HOY TRAS ejecutarse el proceso de extradición arribará a México, procedente de España el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien, “tendrá que hablar largo y tendido”, al enfrentar a la Justicia, por una serie de delitos que van desde la asignación directa de contratos con la empresa brasileña Odebrecht, así como toda una gama de “sobornos” y “lavado de dinero”, en cuyos delitos, éste ex funcionario federal, está irremediablemente involucrado. Pero fíjense bien “tendrá que decir la verdad” y “no una verdad a medias”, para ver si los de la 4-T, proceden en el marco judicial contra los implicados. Pero “sin excepciones”.

LOZOYA, al conocer perfectamente bien “la película sobre la Reforma Energética” (del 2014), propuesta por el ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, tendrá que, “revelar datos concretos” sobre la serie de ilegalidades en las que, el pasado gobierno de la República tuvo que incurrir” para lograr el contumaz objetivo. Por lo que, en este importante escenario jurídico, por lógica Emilio Lozoya, “viene a poner el dedo en la llaga”. Pero esta determinación judicial o señalamiento candente, “tendrá que ser parejo”, porque de no ser así, la FGR, estaría incurriendo en complicidades.

PUES RECORDAMOS que, “este ultra-mega-interesante tema” sobre el terrible despilfarro millonario ejercido por PEMEX, para la consolidación de la Reforma Energética, podremos decirles que, “hasta actuales funcionarios del Gobierno de la 4-T”, también estuvieron implicados en este escabroso caso y eso también “tendrá que salir a relucir”. Y por ello, el ex director de PEMEX Emilio Lozoya, estará obligado a decir la verdad, salvo que, el actual régimen federal, le haya hecho un ofrecimiento de gran magnitud, para favorecerlo, respecto al tiempo que deberá purgar en prisión.

LA INTENCIÓN del Gobierno Federal, como es evidente, es la de proceder judicialmente contra los culpables o responsables, de este artero saqueo en la máxima industria de México, cuya cuestión, por el momento ha venido llamando poderosamente la atención “en el argot político mexicano”, pero veremos “si la mano o el proceder de la 4-T”, es solo contra los adversarios y no contra algunos de sus correligionarios”. Y si esto último sucede, entonces el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaría “incurriendo en la venganza política”, a pesar de que el mismo, ha dicho no comulgar con este menester.

ES CIERTO que PEMEX, durante varios sexenios, fue saqueado en plan descomunal, eso, “todo el tiempo fue un secreto a voces”. Y si hoy el Gobierno de la 4-T, proyecta actuar contra los actores, repito, deberá hacerlo, tal como lo estipula o establece la ley o sea, “sin actos de dolo o mala fe”, sino en el plan de piso parejo” en el marco jurídico. Y para ello, TENDRÍA QUE LLEVARSE POR DELANTE, “a varios de los integrantes de su gabinete”, por cierto muy bien identificados, por haber sido co-participes en las acciones ilegales consumadas, en la aprobación de la Reforma Energética”, ejercida por su antecesor Enrique Peña Nieto.

HAY UN refrán que versa que, en esta clase de actos de corrupción “todos coludos o todos rabones”, motivo que obligará a la FGR y al propio Presidente AMLO, a tener que actuar “al parejo”, porque “la ley es la ley” y si la autoridad que la aplica “la violenta”, estaría incurriendo en delitos de muy alta envergadura, que pondría a México ante una clara adversidad política, decimos esto, porque en el escenario político mexicano, se vislumbra que, el régimen central de López Obrador, “la trae contra sus adversarios”, porque en el marco de justicia, le exigen “actuar con equidad en la distribución de los recursos federales”, de tal forma que ya son 12 y pueden ser más, los gobernadores que, “demandan un nuevo federalismo”.

POR ESTA RAZÓN, el Gobierno Federal, busca afanosamente, cualquier coyuntura política o legal, para “combatir a quienes no comulgan” con la forma de gobernar del presidente AMLO”. Cuya cuestión, por lo que vemos “lejos de llevar a México a la unidad nacional” más lo quebranta, detalle por el cual, sin lugar a dudas, eso arrojará en el corto lapso, que más entidades federativas, “tengan que revelarse”, por la inmisericorde e injusta forma de actuar de la Federación, en la entrega equitativa de los recursos públicos que aportan los estados y en esto, ya no se vale expresar con ligereza “yo tengo otros datos”.

POR ELLO, les diré finalmente que, la llegada a México hoy, del ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, será de vital importancia para la 4-T, porque los asesores del gobierno de México, proyectarán aprovechar, repito, cualquier hendidura política, para actuar con premeditación, alevosía y ventaja, contra los que ellos quieran y no contra todos “al parejo”, es decir, aquellos involucrados en el caso Lozoya, donde también hay implicados, actuales funcionarios de la 4-T. Y ver si este nuevo régimen federal, obra realmente contra otros inodados como es el caso del ex líder nacional petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps, tan solo por citar un ejemplo más de lo que ya se visualiza, en este embrollo político, cuyo esquema “es parte del show político y de venganzas que, naturalmente ya se veían venir. Las cosas como son y, “no como lo expone el que habla por la herida”

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]