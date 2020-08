LETRAS PROHIBIDAS

Lozoya y Cristóbal, los espejos…

Clemente Zapata M.

Por ser unos chapuceros/

les cayó “La Voladora”/

la 4T es husmeadora/

y ya rastreó el dinero…

Uno entregaba sobornos/

y el otro con “factureras”;/

fueron “Chuchas Cuereras”

ahora sufren trastornos…

Decían las abuelas “de antes”, esas abuelas que nunca supieron de las redes sociales, cuando trataban de dar una enseñanza: “mírate en ese espejo hijo”.

Hoy, personajes como el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTIN, y el ex subsecretario de Egresos, CRISTÓBAL ROSALES GÓMEZ, son los espejos para aprender.

LOZOYA, en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO y CRISTÓBAL en la administración tamaulipeca de EGIDIO TORRE CANTÚ, fueron funcionarios que estuvieron en los cuernos de la Luna.

Ambos personajes transpiraban soberbia y egolatría; se presumían intocables, “todopoderosos” y además eran dueños de jugosas fortunas obtenidas bajo sospechosas maniobras.

Hoy LOZOYA, a pesar de que no está encarcelado, está bien sujeto de los “ésos” al tener a su esposa, a su madre y a su hermana en la mira de las autoridades; está obligado a dar resultados o no habrá “perdón”, así de simple.

Igual CRISTÓBAL, después de ser el “padrino” de cientos de proveedores en el anterior sexenio, de ser quien aceleraba el pago o el verdugo que lo frenaba, hoy está en la “sombra”.

Ambas historias son similares pero con resultados muy distintos para los autores de las mismas. Mientras LOZOYA fue traicionado, dejándolo solo, lo que motivó a que hablara; a CRISTÓBAL se le “durmió” el gallo que para cuando quiso reaccionar fue muy tarde.

Somos testigos de que LOZOYA sigue negociando “tranquilidad y libertad” a cambio de decir todo lo que sabe y también lo que le ordenen decir; su trato preferencial está condicionado y punto.

Además del interés por salvarse, a LOZOYA lo motiva la venganza en contra de LUIS VIDEGARAY, por el “bloqueo” que le hizo y el resentimiento hacia ENRIQUE PEÑA NIETO, por “abandonarlo”.

El ex director de Pemex tiene videos, documentos y testigos (según él y las autoridades), para inculpar a una cantidad importante de políticos mexicanos y eso es lo que de momento “lo salva”.

En el caso de CRISTÓBAL, no tiene para dónde hacerse, las pruebas que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno tamaulipeco lo incriminan. ¿Dónde está su ex Jefe?

Al ex subsecretario de Egresos se le ubica como el cerebro financiero de una célula dedicada a la sustracción de recursos públicos a través de facturas reales de empresas falsas.

No se mandaba solo, es cierto, pero de momento a CRISTÓBAL le va a tocar cargar con todas las pulgas, junto con otros personajes de menor calado, que le entraron hermosamente a eso de andar facturando compras y servicios falsos.

La enseñanza que encierran las historias de los personajes de esta columna, deberían observarla los funcionarios de todos los niveles en el país sobre el destino que podrían tener una vez despojados del poder, sobre todo los chapuceros.

Esa enseñanza demuestra que los soberbios de hoy pueden ser los encarcelados del mañana; la vida puede cambiar, para bien o para mal, de un sexenio a otro, de una administración a otra…

Los cargos no son eternos y aquellos funcionarios inteligentes, siempre van a preferir cosechar amigos que cultivar enemigos; los amigos pueden ayudarte, los enemigos te van a hundir…

Una enseñanza más que dejan LOZOYA y CRISTÓBAL, es que en toda administración hay funcionarios que pueden ser los “sacrificados”, las ofrendas a los “dioses de la justicia”.

En el específico caso del ex director de Pemex, se anticipó a un desenlace desagradable y “acumuló pruebas” en contra de su Jefe, algo que no previó el ex subsecretario de Egresos… Pendientes…

~~CONFLICTO EN SECUNDARIA CIMBRARÍA A SET.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, y el secretario general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, deben prestar especial interés a lo que sucede en la Secundaria General Número Seis, aquí en la Capital… La escuela se ha vuelto un polvorín por culpa de su directora MARÍA DEL SOCORRO SÁNCHEZ OVIEDO, a quien conocen mejor como “Cocorrito”… Buena parte de los maestros la acusan de prepotente y cacique, pues desoye todas las medidas sanitarias que la SET ha dictado. A los maestros los trata como si fueran sus empleados en lugar de compañeros de profesión; los ningunea y prácticamente los considera esclavos porque “cobran en su nómina”… A pesar de la crisis sanitaria que hay, ordena a los profesores a que acudan al plantel tan sólo para demostrar que nomás sus chicharrones truenan… Por si fuera poco, la “Maestra Cocorrito” les exige moche a los docentes, bajo el argumento de que el plantel no tiene dinero para operar; por ello los profesores ya preparan un fuerte reclamo que hará cimbrar a la SET y al SNTE por no detener el acoso de que son objeto por parte de “Cocorrito”… ¡Ay nanita!

~~SECRETO A VOCES.- La abogada laborista, SUSANA PRIETO TERRAZAS, sigue haciendo mucho ruido sobre las condiciones en que operan algunas maquiladoras del país… Su historia rebasa fronteras de tal forma que empresarios de diversas naciones que tenían claro interés en México por contratar mano de obra, a través de instalar centros laborales, lo están pensando dos veces… Apenas son 36 municipios en México donde se ubican las maquiladoras, pero se comenta de boca en boca que el llamado T-MEC está en “riesgo” por la realidad que ha presentado la abogada… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Había que enviar un mensaje a la Confederación Nacional de Gobernadores antes de que hoy miércoles, 19 de agosto, se reunieran en San Luis Potosí con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Se rumora que al Presidente no le gusta “el ruido” y le encanta la disciplina, por eso se tuvo que alzar la “voz mediática” para que quienes acudan a la reunión vayan aleccionados sobre las nuevas reglas del juego político en el país o de plano mejor no acudan… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A los integrantes del partido Movimiento Ciudadano, les dieron “permiso” de presentar una denuncia en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, en contra del alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, por un presunto desvío superior a los diez millones de pesos… el presidente del Comité Municipal naranja, GONZALO LAN ZAMBRANO, es quien le anda atizando a la lumbre… ¡Chúpale pichón!

++CUENTAN QUE… Quienes se enojaron porque “les ganaron el tiro”, fueron los integrantes de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, quienes amagaban a través de JORGE MARIO SOSA POHL con denunciar al alcalde victorense, en un intento porque los invitaran a la mesa de las negociaciones, pero al final fueron los del Movimiento Ciudadano los que le atoraron al asunto… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Los que andan bien recio son los integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la Capital… Allí tiene que JULIÁN LÓPEZ VILLANUEVA, en su calidad de coordinador municipal de este organismo político, se unión a la voces que exigen una auditoría independiente al Ayuntamiento de Victoria, entiéndase los dineros que maneja XICOTÉNCATL GONZÁLEZ y su pandilla… ¡Ámonoooossss!

++CUENTAN QUE… El moreno, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, no está dispuesto a dejar la pelea por la candidatura a la Alcaldía de Victoria, sabe que lleva buen camino andado en eso de que su imagen la conozcan en la Capital, como para tirar la toalla a estas alturas del juego… Cuentan que cuentan que dentro del Movimiento de Regeneración Nacional alguna posición le va a tocar como consolación, por eso le sigue “pegando a la piñata”, para que se reviente y suelte los dulces… ¡Hay razón caparazón!

Nos leemos hasta mañana…

