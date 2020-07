LETRAS PROHIBIDAS

Lozoya y el criterio de… AMLO

Clemente Zapata M.

Será criterio o sesgo/

de justicia a Lozoya;/

parece mole de olla/

pero sí oculta riesgo…

Emilio es un “abanico”/

de gran oportunidad,/

pa’ conocer la verdad,/

¿o le cerrarán el pico…?

TRISTE NOTICIA.- Antes de iniciar la columna, quiero enviar mi más sentido pésame a todos los seres queridos de mi buen amigo JUAN ALEJANDRE, que este fin de semana dejó de existir. Apenas el 29 de junio iniciamos el proyecto PARÁMETRO INFORMATIVO AL CIERRE, noticiero radiofónico de Fiesta Mexicana, del Grupo Radiorama, en Nuevo Laredo, a través de la 101.5 FM, del que un servidor era corresponsal desde Ciudad Victoria… Descansa en paz fino, querido y respetado amigo; que Dios te tenga en su Santa Gloria…

El jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tiene en sus manos la oportunidad de matar dos pájaros y con una misma piedra:

(1) Podría hacer historia llevando ante la justicia al primer ex presidente de México en la vida moderna del país y (2) restaurar la maltrecha imagen que se tiene de su Gobierno debido a la forma en que se ha manejado la violencia, el Covid-19 y la economía.

El país ya no aguanta más teatros de simulaciones. Verbo sin acción resulta hueco, como hueco resultan las acusaciones sin personajes llevados ante la ley.

De qué ha servido al país acusar a la “mafia del poder” si el presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cenó con los integrantes más connotados de esa mafia en la Casa Blanca y mantiene estrechos nexos con ellos.

Según comentarios del líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, en el Senado de la República, RICARDO MONREAL, el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, pasó de imputado a testigo protegido.

Al momento de estarle tundiendo a las teclas para desarrollar la columna que amablemente lee, la Fiscalía General de la República no había reconocido la situación jurídica de LOZOYA.

Todo es especulación; todo es un refrito informativo. Por ello debemos apuntar lo siguiente para tratar de desmenuzar lo verdaderamente importante de esta trama que hasta el momento sigue pareciendo un distractor de la realidad, carnita para la jauría.

El “criterio de oportunidad”, una herramienta del nuevo Sistema de Justicia del país, permite acusar a otros en delitos imputados para obtener tratos preferenciales o la libertad siempre que sean de una jerarquía superior y con evidencias sólidas.

Bajo este tenor, ROSARIO ROBLES BERLANGA, la ex titular de Sedesol en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, no ha podido beneficiarse del “criterio de oportunidad” y sigue encarcelada, porque ella quiere involucrar a personajes de jerarquías menores a ella.

Su situación no cambia porque no aporta pruebas que involucren a quien fue su jefe, el hoy ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, en la red de “simulación de servicios” conocida como Estafa Maestra, que presuntamente desvió más de dos mil millones de pesos.

Lo anterior es importante comentarlo, porque si LOZOYA es beneficiado con el “criterio de oportunidad”, entonces estamos ante la posibilidad de que caiga, por lo menos, el ex titular de Hacienda y hasta el mismo ex presidente del sexenio pasado por acto-reflejo.

El caso Agronitrogenados, es decir la compra/venta de chatarra que implica un fraude a las arcas del país, no se puede entender sin la “bendición” de gente arriba de LOZOYA.

También el caso Odebrecht, dinero que entró a la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO, a cambio de contratos millonarios y chapuceros cuando éste llegara al poder, tampoco se puede entender sin la “bendición” de gente arriba de LOZOYA.

Aunque LOZOYA fue director de Pemex y pieza importante en el financiamiento de la campaña de PEÑA, en esta trama política/policial no pasaba de ser lo que vulgarmente se conoce como “perra flaca”, de ahí la importancia de su participación.

LOZOYA ya está en México y pasará un rato de “relax” en un hospital privado; lo bueno está por venir. Sigue la duda sobre si el futuro del ex director de Pemex dependerá del “criterio de oportunidad” o del criterio de AMLO… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El despiste que el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presentó en la mañanera del viernes pasado, donde no supo dar el lugar exacto en que se encontraba EMILIO LOZOYA AUSTIN, evidencia que la trama de la película ya está escrita con o sin actor principal y esa apunta a que LOZOYA es una jugosa naranja en el terreno electoral más que el judicial… Le sacarán mucho jugo al ex director de Pemex, esté donde esté… Ya sea en un reclusorio, en la cama de un hospital o en una casa de seguridad como testigo protegido… Viene algo sólido y muy pesado para la vida política/electoral del país; que nadie se diga sorprendido… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES… La llegada de EMILIO LOZOYA al país, modifica todos los planes político/electorales que existían, sin importar del partido que sean… LOZOYA puede ser el freno o el catalizador de proyectos políticos… En Tamaulipas ya se cayeron por lo pronto una decena de proyectos desde los llamados chicos hasta de mayor calado y pueden caerse más… Un solo apellido, LOZOYA, ahora sirve para estropear todo o beneficiar a quienes no tenían oportunidad de competir, qué paradójico… Son rumores, rumores, rumores…

~~PIDE RIVAS MÁS RESPONSABILIDAD ANTE COVID-19.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR. llamó de forma enérgica a la población para mantenerse de forma responsable en sus casas para evitar la propagación del virus del Covid-19. Remarcó que se está en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos y a pesar de ello todavía se tiene la oportunidad de frenar los contagios. Dijo el alcalde RIVAS que ya se rebasaron los mil contagios y están cerca de llegar a los cien decesos, por lo que es importante que la población haga conciencia de la realidad que se vive en el municipio.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Movimiento de Regeneración Nacional en Altamira, tiene mucha confianza en acceder al poder municipal y rechazan la historia del diputado local panista, MIGUEL GÓMEZ ORTA de que todo “está arreglado”… el ex diputado local (que fue panista), CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, se sabe completamente la historia de esta película y le pueden preguntar… ¡Chúpale pichón!

++CUENTAN QUE… La diputada federal del Partido Encuentro Social (entiéndase Movimiento de Regeneración Nacional) OLGA SOSA RUIZ, tiene mucha ilusión de que ahora sí consiga ser candidata a la Alcaldía de Tampico, no como en la época en que EGIDIO TORRE CANTÚ era gobernador del estado… Pero hay un pequeño detalle: el Grupo Tampico no quiere que nadie le estropee su proyecto de gran calado; aunque hay quienes dicen que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos” y por ahí vendría la fortaleza de SOSA… ¡El que entendió, entendió!

++CUENTAN QUE… El diputado local HÉCTOR ESCOBAR, ya debe saber a quién beneficiaría que él saliera de la jugada por la Alcaldía de Matamoros… También debe saber, o por lo menos intuir, quién ha filtrado información delicada de cuando él fue Secretario de Educación… Hay quienes dicen que ESCOBAR es demasiado noble para estar en la política, donde los caminos son muy traicioneros y detrás de las sombras se ocultan muchos peligros… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, MAYRA OJEDA, está rogándole a todos los santos de la política para que su jefe EDGAR MELHEM SALINAS sea incluido en la lista de diputados federales plurinominales y en buena posición, porque así ella podría ir en el primero o segundo lugar en la lista de diputados locales pluris… Cuentan que por lo pronto la dama sigue muy activa recorriendo el estado… ¡Órale!

Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: [email protected]