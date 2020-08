“LOZOYAGATE”; TODOS LOS MENCIONADOS TENDRAN QUE DECLARAR.

RELOJ POLÍTICO

“LOZOYAGATE”; TODOS LOS MENCIONADOS TENDRÁN QUE DECLARAR.

MORENA GANARA 11 DE 15 GUBERNATURAS.

Todos los ex presidentes ENRIQUE PEÑA NIETO, FELIPE CALDERON, secretarios y, senadores mencionados por el ex director de Pemex EMILIO LOZOYA, tendrán que comparecer a declarar señalo el presidente de Mexico ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Al mismo tiempo, los ex mandatarios junto con ex secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY, deben comparecer ante la fiscalía general de la Republica (FGR) para responder a los señalamientos formulados en su contra para que toda la sociedad sepa lo que sucedió con los los presuntos sobornos de la petrolera Brasileña Odebrecht a funcionarios mexicanos de altos nivel y el dinero ingreso a la campaña presidencial del PRI en 2012-

Lo que se considera el “Juicio del siglo” en el caso del LOZOYA GATE, en el cual el ex director de Pemex sigue cantando y no dude que habra una pasarela de ex senadores que ostentan el cargo de gobernadores, alcaldes y ex diputados federales, de todos los partidos políticos.

Quizás la sangre no llegara al rio de ver a los ex mandatarios EPN, y FCH, en la cárcel pero de que AMLO, dio una sacudida histórica vaya que lo hizo y es le podra ayudar mucho extender su poder de la 4t por seis años más, al ganar gubernaturas, congresos federal y locales.

En otra orden de ideas, a 10 meses que inicie la eleccion del 21 y deerdo a la ultima medición de la empresa encuestadora Demoscopia digital, el partido Morena sigue encabezando las preferencias en 11 de los 15 Estados donde habrá camibo de poderes en la eleccion de junio de 2021.

Los Estados donde no ganaría Morena según la empresa encuestadora son, Nuevo Leon donde esta surgiendo fuertemente el aspirante del PRI con empate técnico del candidato del PAN.

En Sinaloa el PRI tiene preferencias en lugar de morena pero eso de acuerdo a la reciente medición de la empresa encargada, pero de aquí al año entrante las cosas pueden emparejarse,

El otro Estado es Querétaro donde el gobernador FRANCISCO DOMINGUEZ, no ha hecho mal papel, pero con esa exhibida que le están dando de recibir sobornos del ex director de Pemex cuando fue senador la situación podrá cambiar a favor del partido guinda en el poder.

En lo que concierne Tamaulipas la pelea en la arena electoral será muy reñida entre acción nacional de Morena, por eso motivo se está viendo que los diputados locales azules no afloja el paso diariamente, por eso andan repartiendo todo lo que puede conseguir para hacerse presentes en las colonias populares donde aprovbechan la situacion pecaría de las gentes que sufren por la crisis economía de la pandemia y los efectos dejados por el huracán Hanna.

Los morenos no se les ve acción salvo un aspirante sin carísima como el caso de RIGO GAS RAMOS, que anda todo desorganizado y sobre todo poniendo en riesgo de contagio a las gentes pues no guarda las medidas de salud como la sana distancia y sobre todo que por mas que regalando no le llega a la gente por su prepotencia y arrogancia con que hace las cosas y eso no es del gusto de las gentes,

En otro tema, en esta ciudad hay un malestar general de padres de familias por el cobro de las cuotas escolares que estan haciendo los directores de escuelas en el inicio de clases virtuales y no presenciales a causa de la pandemia del Coronavirus.

El titular de la SET en Tamaulipas MARIO MONYOR, por mas declaraciones que hace no se cobrara cuotas escolares por la inscribcion en las escuelas no les directores no quieren perder su mina de oro e insisten que los padres debe pagar cuota y para ello han fijado de 800 a 1,300 pesos por alumno para mantenimiento de los planteles aunque no hay clases presenciales.

Cambio de tema, el gobierno de Argentina anuncio este miércoles que junto con Mexico fabricaran la vacuna desarrollada por Astra Zeneca contra el coronavirus.

El presidente de Argentina ALBERTO FERNANDEZ, señalo que el costo de la vacuna seria de 3 a 4 dolares, lo que al tipo de cambio actual representaría un costo de 90 pesos.

Se espera que este proyecto sea una realidad para poder frenar la pandemia que ya dejo en mexica mas de medio millón de contagiados.

En este negocio está metido el REY Midas mexicano CARLOS SLIM.

En otro tópico, quien de plano no se midio fue el diputado local FRANCIACO JAVIER GARZA DE COSS, quien propuso que se haga una reclasificación e, n la edad de las personas y ahora las personas de mucha edad acumulada no seran ancianos sino adultos mayores.

Como si con eso cambiara el estado físico de las personas, Vaya idea, que no tendrá otra cosa mejor que hacer el diputado que aspira ser alcalde de Reynosa.

