            < Lucha feroz por el poder en Morena

1.- Este domingo mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplía agenda de actividades en la zona sur de Tamaulipas, con cálido recibimiento y teniendo como eje principal la visita a la Refinería “Francisco I. Madero”, dos eventos de impacto mediático nacional, cuestionaban las actuaciones de su gobierno.

Uno de ellos la renuncia al ejercicio periodístico del escritor de origen tampiqueño, Rafael Loret de Mola (padre de Carlos conductor de televisa), quien responsabilizó al mandatario si le sucediera algo a él o a su familia. El otro tiene que ver con Alejandro Rojas Díaz Durán, quien endureció su discurso, ahora reorientado hacia la administración de la 4ª Transformación.

Antes de entrar en detalle sobre estos temas, le comento que el Presidente ratificó la decisión de invertir 3,500 millones de pesos en la planta de refinación aludida, lo que conlleva a la generación de empleo temporal, independientemente de los que se pudiera generar una vez reactivada la producción, lo cual propiciará (confirmó) una baja en el precio de la gasolina. Sobre esto le sobrará a Usted información en los medios nacionales, de ahí que mejor abordemos en el tema político que está ocurriendo en el interior de Morena.

2.- Resulta que Alejandro Rojas Díaz Durán está haciendo cimbrar las estructuras de Morena. En un mensaje de más de 20 minutos pronunciado desde el Senado de la República y trasmitido mediante video, anuncia lo que desde ahora se ve como la lucha feroz a desatarse no sólo por el partido, sino por el poder y control del país.

De alguna manera lo trasluce cuando dice no estar de acuerdo “junto con el 90 % de los mexicanos” con un gobierno autoritario y represor, tampoco con el populismo e intolerancia, asimismo con el movimiento de Maduro en Venezuela.

Además denunció que la dirigencia de Morena busca su expulsión del partido con, “un juicio sumario que viola el debido proceso”. “Quieren aplastar mi libertad de expresión y mis críticas sobre sus imposiciones, mi denuncia respecto a cómo están deformando el espíritu fundacional de Morena”

En esa misma intervención se refiere a la ideología que promueve Yeidckol Polevnsky y su asesor o maestro Héctor Díaz Polanco (antropólogo y sociólogo de origen dominicano y residente en México, es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores). La cuestión es que Díaz Durán no comparte esa corriente de pensamiento.

Desde nuestro punto de vista personal percibimos en este retador discurso, una abierta convocatoria en dos aristas, los morenistas que contribuyeron a que López Obrador llegara al poder y el otro sector que está siendo vulnerado con actos de gobierno, muchos de ellos votaron también por el actual Presidente y otros francamente contrarios.

CAPITALIZARÁ DESCONTENTO.- En pocas palabras Rojas Díaz Durán busca capitalizar el descontento existente en un sector de la sociedad mexicana y rescatar parte del morenismo no satisfecho con lo que hasta ahora se ha visto del gobierno de la 4ª Transformación.

Para el efecto no se anduvo con rodeos, afirmó: “Enfrentaré a esa camarilla con las dos únicas armas que tengo: mi pluma y mi palabra. Voy a recorrer el país, desde abajo y con la gente, para organizarme rumbo al Congreso Nacional de Morena, porque ahí se librará la batalla definitiva del camino que deberá tomar ese tsunami popular (la fuerza que llevó a AMLO al poder) en los destinos de la República”.

En esas condiciones, al encabezar una insurrección hacia el interior de Morena se vio obligado a renunciar a su puesto de coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado, es decir ya no será subalterno de Ricardo Monreal. Los afectos y el plan maestro en busca del poder es otra cosa.

Otro dato importante del mensaje del ex asesor de Monreal, fue la insistencia por hacer alusión a que su maestro fue Porfirio Muñoz Ledo, no sabemos si fue una advertencia de lo que se puede derivar si no lo atienden por las buenas, o simplemente con miras de sumar simpatizantes a su causa, eso debido al trayecto que siguió Porfirio aprovechando el descontento priistas, saltó a una organización externa que más tarde generó la creación de otro partido el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y posteriormente el PRD.

Lo interesantes es ver si en esta primera intensión el jefe de jefes se dobla (o finge doblarse), sacrifica a Polevnsky de momento y asigna un personaje provisional hasta noviembre, que es la fecha programada para el cambio de dirigencia nacional.

La cuestión es que la anticipada campaña protagonizada por Rojas en aras del liderazgo de Morena va a afectar en los comicios que se celebran en 6 estados. Por lo pronto Yeidckol acompañada de otro incondicional del primer morenista, el coordinador en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, cuerpearon a Luis Miguel Barbosa Huerta en el arranque de su 2ª campaña por la gubernatura de Puebla.

A nuestro ver Mario Delgado podía conducir el partido y Yeidckol concentrarse en la coordinación de la campaña de Puebla, para evitar el constante golpeteo. En fin, es un gran tema que forzosamente generará cambios en el estilo de ejercer el poder, en la renovación de los cuadros morenistas. Y de alguna manera impactará en los comicios que se celebran en 6 entidades, entre ellas Tamaulipas.

3.- Por lo que respecta al caso de Rafael Loret de Mola, también la nota dominical se genera después de la circulación en redes de un video en el cual afirma, que nunca “en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados por el poder público y no lo voy a tolerar”. Pero hay otro video de febrero donde arremete contra el gobierno de la 4ª T, enumerando una serie de incumplimientos y totalmente reprobatorio a la gestión federal, y sobre todo exigiendo en tono altisonante respuesta del Presidente a una serie de compromisos ofrecidos durante su campaña.

En síntesis el balance dominical no es favorable para AMLO en esta ocasión.

PAN Y MORENA LOS MÁS COMPETITIVOS EN 2019.- Aunque faltan 2 semanas para que empiecen las campañas electorales en Tamaulipas, abril comienza con un escenario político donde los tres partidos más competitivos con sus cartas en la mano estarán abirendo el juego con sus respectivas estrategias. Unos presumiendo sus fortalezas, otros testimoniando que no hay fracturas como se ha dicho y otros construyendo una interpretación de su derrota, adjudicándola a la parcialidad de la autoridad electoral. Si adivinó Usted, nos referimos al PAN, MORENA y PRI respectivamente.

El PAN desde la zona sur hizo un despliegue de fuerza en el registro de sus candidatos acompañado de un discurso triunfalista en voz del presidente del CDE, Francisco Elizondo, pero además con registro individuales para presumir su capacidad de movilización en esta capital lo vimos con Arturo Soto Alemán este domingo por la mañana y antes con Pilar Gómez Leal, ambos con sendas caminatas para arribar al edificio del IETAM y lucirse en un templete.

Este tipo de escenario, como el que ahora construyeron los panistas y años atrás lo hicieron los priistas, permite visualizar un horizonte favorable en el terreno electoral. Por lo menos asi se construyen las victorias.

Morena por su parte celebró un evento de unidad, independiente de los registros de candidatos, pero con el propósito de dejar atrás la imagen de división sembrada desde el centro del país (promovida por Alejandro Rojas Díaz Durán) y con la idea de testimoniar, que “aquí no ha pasado nada”.

El PRI por su parte juega el papel de víctima ante la institución electoral, en virtud de una derrota anunciada con anticipación. El registro de sus candidatos lo hizo ante el IETAM en paquete el jueves a através del Secretario de Elecciones Benito Sánez Barella; el subsecretario de Elecciones, Héctor Villegas Gamundi y el representante del PRI ante la autoridad electoral, Alejandro Torres Mansur.

Tres estilos de hacer política, pero que de alguna manera describen sus circunstancias.