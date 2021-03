EN CONCRETO

Por: Ángel A- Guerra

Lucran con la muerte de Lulú

Era previsible –lo advertimos con mucha anticipación–, que las facciones parlamentarias del Congreso local utilizarían ese espacio como plataforma de proyección política (escribimos entonces) hacia los comicios del 2021.

Y era previsible, ¡qué caray!

Pero, utilizar el reciente fallecimiento de la muy querida periodista maderense LULÚ FIGUEROA, como un arma de combate en esta nauseabunda guerra mediática rumbo a las inminentes elecciones de junio, merece calificativos más fuertes que los que utilizó el diputado panista ARTURO SOTO, quien adjetivó ese intento como una acción “Vulgar, corriente y mezquina”.

Y es que, al manipular la información sobre un contagio de COVID, el diputado de Morena ERNESTO NAVARRO ACOSTA, en su afán de mal informar al pueblo de Tamaulipas “denunció” que de una marcha reciente en apoyo al Ejecutivo Estatal se había cobrado la vida de una primera víctima por COVID.

Lo anterior, sin tener pruebas de lo que decía y sin tomar en cuenta que la periodista recientemente fallecida era una mujer muy querida no solamente entre el medio periodístico sino en el ambiente político.

Por lo que el diputado JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, paisano de LULÚ y amigo de la periodista desde que ella entrevistaba al padre del legislador, Don JOAQUÍN “La Quina” HERNÁNDEZ CORREA, manifestó que “No se debe manipular la información de un contagio de una dama como LULU FIGUEROA, que era mi amiga”.

El legislador agregó que “Sé que mis amigos de la prensa desde donde están debieron de haber repudiado esa acción”.

Por su parte, el diputado ARTURO SOTO ALEMÁN lamentó que NAVARRO ACOSTA haya abandonado la sesión, pues “Es mezquino y cobarde lucrar con el tema de la pandemia, y quiero dejar claro que LULU se aisló desde el día 23 de febrero por lo que no se encontraba en la marcha”.

“Que lamentable que no esté aquí para dar la cara a sus vulgares mentiras”, reiteró con tristeza.

ABATE GOBIERNO MUNICIPAL

REZAGO EN PAVIMENTACIÓN

Con beneficio directo para 7,295 habitantes, el Gobierno Municipal de Reynosa, pavimenta la calle San Félix, entre San Javier y Santa Martha, en el fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sur, Sector III, donde también se efectúan de manera permanente la rehabilitación de calles, alumbrado y equipamiento urbano.

La obra municipal en la que se invierte 1 Millón 149 Mil 165.45 Pesos, fue gestionada y proyectada por ciudadanos y por la Alcaldesa, como representante del Ayuntamiento, siendo motivo de júbilo y gran beneplácito para las familias del sector al saber que contarán con una calle en óptimas condiciones, obra que inició el pasado lunes 8 de marzo.

Al igual que otras colonias y fraccionamientos, Jarachina Sur ha sido beneficiada con algunas de las más de 900 obras que ha realizado la administración pública de Reynosa, y que en unos meses sumará la pavimentación asfáltica de la calle San Félix, la cual se proyecta concluir el próximo 5 de junio, de acuerdo a sus especificaciones y procesos.

El Gobierno de Reynosa se caracteriza por su respuesta a los ciudadanos, por abatir parte del rezago de más de 30 años, con pavimentación, infraestructura urbana, escolar, rehabilitación de los sistemas de agua potable y drenaje sanitario y la construcción del drenaje pluvial que hoy evita la inundación severa que sufrían decenas de colonias.

DIF REYNOSA VISITÓ FAMILIAS

DE LA NUEVO TAMAULIPAS

A propósito de Reynosa, personal del Sistema DIF acudió a la colonia Nuevo Tamaulipas, donde entregó a las familias diversos apoyos.

Los beneficiados recibieron por parte del DIF Reynosa, artículos de la canasta básica, como arroz, frijol, sopas, aceite, harina, Maseca, galletas, papel higiénico, atún y leche, además de cubrebocas.

Esto, con el fin de que las familias continúen con las medidas y protocolos recomendados por el sector salud, para prevenir los contagios de COVID-19.

Personal del Sistema DIF sigue visitando a las familias casa por casa, para apoyarlas con los diversos programas asistenciales y médicos.

APLICARÁN EN LA EXPOMEX

VACUNA COVID EN AUTOMÓVIL

Por cierto, el gobierno municipal de Nuevo Laredo, en coordinación con el Estado y la Federación, adecuará un tercer punto de vacunación Covid en los terrenos de Expomex, para facilitar las acciones de inmunización y evitar aglomeraciones.

En la reunión semanal del Comité de Salud Municipal, el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ mencionó que por recomendación del gobierno estatal, se utilizarán los terrenos de Expomex para que los adultos mayores acudan en su vehículo a recibir la vacuna sin necesidad de bajar de su auto.

“Estamos coordinando las acciones de logística junto al estado y federación, se agregará este nuevo punto que será exclusivo para vacunación en vehículo”, dijo SANMIGUEL CANTÚ.

Las otras dos sedes, el Polyforum de la colonia La Fe y la Unidad Médica Familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), únicamente inmunizarán a las personas de “a pie”.

“Al ingresar se les aplicará su vacuna en el auto, después pasarán al área de estacionamiento para esperar los 30 minutos que se sugieren para verificar que no exista reacción a la vacuna”, dijo el alcalde.

El acceso al lugar será por la calle Nezahualcóyotl lado oriente y saldrán por la puerta norte, por lo que la fila se hará por la misma Nezahualcóyotl donde no se obstruirá la vialidad.

Se contará con un módulo de registro al llegar, posteriormente el de vacunación y por último el de observación.

La vacunación iniciará el 20 de marzo en las tres sedes, y se aplicarán por lapso de 6 días un promedio de 8 mil dosis diarias en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Durante estos días, se designarán en los módulos de vacunación a elementos de Tránsito y Vialidad para agilizar y coordinar el tráfico, así como tres ambulancias y paramédicos de Protección Civil.

La vacunación será en orden alfabético y se tomará en cuenta el primer apellido.

El sábado 20 de marzo corresponde a las personas con apellidos que inicien con las letras de la A a la C; el 21 corresponde de la D a la G; el lunes 22 de la H a la M; el 23 de la N a la R y el 24 de la S a la Z.

Los asistentes deberán presentar folio de registro, copia de la CURP y comprobante de domicilio.

AGRADECEN OBRAS EN

LA FIDEL VELÁZQUEZ

En Matamoros, entre tanto, habitantes de la colonia Fidel Velázquez Sánchez agradecieron al Presidente Municipal de Matamoros por las obras realizadas en ese sector de la ciudad, en donde además de la construcción de un aula educativa en la escuela primaria, también se ha venido trabajando en los accesos.

ELSA BERENICE SOSA ORTEGA mencionó que las acciones realizadas por el Gobierno de Matamoros en la colonia Fidel Velázquez benefician a los niños y a todos los habitantes del sector.

En el caso de la escuela primaria “Agapito González Cavazos”, indicó que el aula que se construyó, así como la entrega de cinco computadores y el equipamiento para el desayunador beneficia a más de 250 alumnos del turno matutino.

Estamos muy contentos porque el Gobierno Municipal ha realizado diversas acciones que ninguna otra autoridad había hecho expresó al dirigirse al Presidente Municipal.

Por su parte la presidenta de la colonia, ELBA BANDA HERNÁNDEZ mencionó que para los habitantes del sector la rehabilitación de accesos es uno de las acciones más importantes en la comunidad porque se mejora la calidad de vida de las familias.

Se refirió a la rehabilitación con sulfato de calcio de las calles Heliodoro Hernández, Rosendo Gómez, Sección 16 Oriente y Ponientes y Luis Araiza, trabajos realizados en una longitud de 1,280 metros lineales y 8 metros de ancho.

CHUCHO NADER LLEVA

PAVIMENTO A COLONIAS

Mientras que en Tampico, el Presidente municipal CHUCHO NADER puso en marcha este martes la pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria en las calles Privada Tancol y Miguel Aceves, de las colonias Tancol y El Charro, respectivamente, donde se orientó una inversión superior a los 3 millones 200 mil pesos.

El jefe de la comuna, acompañado de su esposa AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF y miembros del Cabildo, estuvo en primer término en la colonia Tancol, donde dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación en la Privada Tancol entre Emiliano Zapata y Otilio Álvarez.

CHUCHO NADER detalló que la obra incluye la pavimentación a base de concreto hidráulico y en una superficie de 596 metros cuadrados y una longitud de 83 metros lineales; además de la reposición integral de las líneas de agua potable y drenaje sanitario; construcción de guarniciones y banquetas y la instalación de alumbrado público.

PIDE AGRICULTURA, NO MÁS

QUEMAS AGROPECUARIAS

De otro lado y con el objetivo de concientizar a los agricultores del país sobre los riesgos que propician las quemas e invitarlos a reducir esta práctica en sus parcelas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con organismos públicos y privados, trabaja en la implementación de la estrategia de reducción y control del fuego en terrenos agropecuarios.

La dependencia federal expuso que alrededor del 30 por ciento de los incendios forestales son provocados por quemas agropecuarias no controladas, lo que pone en riesgo la vida de los productores, daña los ecosistemas y degrada los suelos, lo que se traduce en erosión y menor rendimiento de los cultivos.

La estrategia de reducción de quemas, que aborda el problema desde distintos ángulos y de manera interinstitucional, desarrolla acciones como la restricción temporal de quemas agropecuarias, puesta en marcha en diciembre de 2020 en los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guerrero, así como la Ciudad de México.

MORENISTAS HUYEN

DE SESIÓN LEGISLATIVA

Vuelvo al Poder legislativo estatal para compartirle que la bancada de Morena inició un debate sin sentido en el Congreso del Estado, al tratar de defender las ocurrencias del presidente LÓPEZ OBRADOR, sin embargo al no tener mayores argumentos abandonaron nuevamente sus labores legislativas, no sin antes disparar comentarios ofensivos ante sus oponentes.

Al sacar de control el debate legislativo, la diputada NOHEMÍ ESTRELLA LEAL pidió la palabra para pedirle al diputado de Morena que se limite con insultos que en nada abonan a la tarea parlamentaria”, pues dista mucho de la forma en que debe dirigirse a sus compañeros de Legislatura.

Sin embargo, pese a que la legisladora del PAN pidió de forma adecuada evitar ese tipo de comentarios ofensivos, el diputado morenista ULISES MARTÍNEZ TREJO reiteró en la tribuna dichos insultos.

APOYAN DESAPARICIÓN DE

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Por cierto, el diputado de MORENA ULISES MARTÍNEZ TREJO, se opuso a exhortar al titular del Gobierno Federal, a fin de que reconsidere y desista de la presentación de la iniciativa que pretende eliminar los Organismos Autónomos, pues representa un error y una traición a la historia y al pueblo mexicano.

Con su voto a favor de la desaparición de los organismos autónomos, el legislador da su apoyo al retroceso en materia de regulación y evaluación como se ha manifestado por los expertos en el tema.

La bancada de Acción Nacional pretende hacer este exhorto, con el fin recordarle al titular del Gobierno Central que las instituciones constitucionalmente autónomas, tienen la finalidad de tutelar y garantizar derechos con independencia de las decisiones o políticas públicas implementadas por los gobiernos.

GOBIERNO Y DIF-TAM, CON

FAMILIAS MÁS VULNERABLES

En otro tema, en un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas de comunidades rurales y sectores urbanos, el Gobierno del Estado y Sistema DIF Tamaulipas, suman acciones y programas asistenciales a través de las brigadas “Un Gobierno Cerca de Ti”, ofreciendo servicios médicos y de laboratorio, apoyos productivos para el autoempleo, becas educativas y trámites administrativos de manera gratuita.

Durante una gira de trabajo en el municipio de Méndez, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa, presidenta del Sistema DIF, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA acudieron al Poblado Pedro J. Méndez del municipio de Méndez para llevar a cabo el programa y así poder ofrecer al sector estos servicios sociales.

“Este programa ha sido muy exitoso, porque nos permite llegar a todas las comunidades, ver sus necesidades, apoyar a la gente, pero también darle seguimiento a todas las peticiones que nos hacen”, exclamó el gobernador.

Los módulos móviles de la Oficina Fiscal y Registro Civil registraron gran aforo para realizar trámite de licencia de manejo con el 50 por ciento de descuento y actas de nacimiento, escrituras de ITAVU, microcréditos a emprendedores tamaulipecos, equipamiento para desayunadores escolares, asesoría jurídica, entre otros apoyos.

El Gobernador y su esposa, entregaron vales de equipamiento del Programa “Desayuna Bien” al Jardín de Niños “Natividad Garza Leal”, a las Escuelas Primarias “Profr. Celestino Ortiz Cárdenas” y “Justo Sierra Méndez” beneficiando a más de 130 alumnos de estos 3 planteles educativos, además de la entrega de 20 bicicletas del Programa “Ayúdame a llegar” para igual número de estudiantes.

SNTE Y SEP EXAMINAN

PLIEGO DE DEMANDAS 2021

De otro lado, la dirigencia nacional del SNTE y la titular de la SEP DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, pusieron en marcha la Comisión Negociadora del Pliego Nacional de Demandas 2021.

Al respecto, la Sección 30 del SNTE afirmó que se piensa en un regreso gradual y seguro a clases presenciales, partiendo del análisis del protocolo, el programa de vacunación para todos los trabajadores de la educación priorizando las entidades que se encuentren en semáforo verde, además con las previsiones para que las escuelas cuenten con lo necesario en el tema de seguridad sanitaria.

El magisterio tamaulipeco seguirá insistiendo en la importancia de ampliar el Programa de Carrera Administrativa para el PAAE de todas las entidades federativas, con el objetivo de impulsar su profesionalización y promoción.

El SNTE nacional confía que en la negociación del Pliego Nacional de Demandas de este año se logren importantes acuerdos, ya que el Gobierno Federal ha manifestado su interés en mejorar las condiciones laborales y prestacionales de los docentes.

NOHEMÍ DA LA ESPALDA A

PROPUESTA DE ZERTUCHE

Vuelvo a la “polaca” para referirle que la disposición de la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN, de respetar los tiempos del CEN de Morena para la nominación del candidato a la Alcaldía de Reynosa, muestra un deslinde del posicionamiento de su compañero de legislatura ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien empuja fuerte para que la gente de MARIO DELGADO CARRILLO apresure el mecanismo interno para la nominación.

Así, NOHEMÍ se “alínea” por el lado contrario a ZERTUCHE, lo cual indica que, en apariencia, ALEMÁN simpatizaría con la presunta candidatura de CARLOS PEÑA ORTÍZ para el Ayuntamiento, no obstante que hay una densa corriente de opinión al interior de Morena que lo visualizan como virtual candidato a diputado federal, por el 9º distrito.

Por cierto, ahora que presumiblemente “se le cayó” la reelección a la diputada federal OLGA JULIANA ELIZONDO por el 2º distrito –que por cierto no la merecía, pese a que cultivó ciertas amistades en la élite política de Reynosa, cabecera distrital–, se menciona al empresario gasolinero RIGO RAMOS ORDÓÑEZ como el afortunado para ir por esa posición a la Cámara de Diputados.

… Pero sabemos de buena fuente que a RIGO no le interesa esa posición, pese a que significa estar cerca del Presidente LÓPEZ OBRADOR, lo cual indica que RIGO preferiría, mejor, estar cerca de la caja de las galletas, que es a lo que le está tirando.

“CACHORRO” SE LA RIFA

CON CABEZA DE VACA

De otro lado, convencido de que la búsqueda de desafuero al gobernador del estado, por parte del Gobierno Federal, está fuera de lugar, y de que las acciones realizadas por la actual administración estatal, para restablecer el orden en Tamaulipas han sido determinantes, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, LUIS RENÉ “Cachorro” CANTÚ GALVÁN, acompañó al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en la presentación de su 5to Informe de Gobierno.

El dirigente destacó que los avances en materia de seguridad, salud, empleo, educación, y otros rubros importantes, son la muestra clara de lo que los tamaulipecos son capaces de lograr con el apoyo de un gobierno sensible y comprometido, que más que dividir, busca sumar y salir adelante de las adversidades.

Al mismo tiempo, restó importancia al panorama negativo generado desde la Federación, para tratar de distorsionar la imagen del mandatario estatal, ya que, aseguró, esta situación lo único que hace es unir más a los tamaulipecos, quienes nunca claudicaran ante los ataques de un gobierno centralista y caprichoso.

“Fueron los propios tamaulipecos quienes escogimos a nuestro Gobernador. Con el informe del día de hoy, con todos los avances mostrados, con tan buenos números, es indudable que no nos equivocamos. Tenemos a un Gobernador que trabaja y defiende los intereses del pueblo. Y la voz del pueblo será la que calificará su administración, no un hombre desde el Palacio Nacional, que lo que busca es desestabilizar. En Tamaulipas no lo permitiremos”, mencionó CANTÚ GALVÁN.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.