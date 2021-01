LUIS TORRE ALIYÁN: DE LA POLÍTICA A LA POLITIQUERÍA

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

A falta de resultados legales y políticos, Torre Aliyán se va por el camino fácil: los escándalos mediáticos y los cabellos verdes.

Tamaulipas es el estado energético por excelencia: Senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Dejó de existir el cardiólogo tamaulipeco, Ramiro Iglesias Leal: descanse en paz.

En Relaciones Exteriores de Victoria, ni por equivocación responden al teléfono.

Yo soy un creyente de que la política debe ser asumida con seriedad, con respeto. Sin embargo, y lamentablemente, no todos pensamos igual. Y le comparto esta visión de la política porque ayer el Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Luis Torre Aliyán, se fue de serenata. Y ello no tendría nada de raro, de no ser porque le llevó serenata a un hombre, a su ex jefe. Si, querido lector, la serenata que llevó Luis Torre Aliyán se la dedicó por completo, aunque usted no lo crea, a Xicoténcatl González Uresti, alcalde con licencia de Ciudad Victoria.

El repertorio que le dedicó el mozalbete funcionario a su ex jefe estuvo compuesto por las canciones “Rata de dos patas” y “Las Golondrinas”, lo que habla de la frustración del abogado por no haber podido lograr nada en sus protestas contra quienes lo invitaron a gobernar en 2019. Sólo le faltó al imberbe político interpretar “La Chancla”, “Pobre Pistolita” o ya de plano, “Que me perdone tu perro”.

¿Así o más ardido el jovenzuelo? Lamentablemente, así han venido percibiendo los victorenses a Torre Aliyán, como un joven desequilibrado, frustrado, intenso, que, lamentablemente, no le ha entendido a la política y que sólo quiere hacer un show mediático de los asuntos que debieran importarnos a los ciudadanos. Torre Aliyán perdió la seriedad frente a los victorenses.

A Luis le gusta el show, ofender, insultar, amenazar, amedrentar, presumir que está muy cerca de los grandes niveles del poder, cuando lamentablemente sus relaciones no son ni muchas, ni importantes, ni sólidas, porque Luis no ha sabido sembrar y cosechar, no sabe respetar, no es un hombre agradecido. Y a las personas mal agradecidas no les puede ir bien en la vida.

Si Luis Torre Aliyán quiere convertirse en comediante o “standupero”, felicidades ahí la lleva, por ahí va muy bien. Pero si lo que busca es ser serio, propositivo, conseguir el respeto y el respaldo ciudadano para escalar a los diferentes niveles del poder en el servicio público, le digo que anda mal, o como dijera la Nana Goya, “este huerco se está haciendo pipí fuera de la nica”.

Con estrategias como la serenata para Xico, lo único que le falta intentar a Torre Aliyán, es salir con los cabellos pintados de verde o disfrazado del Chapulín Colorado, porque en cuanto a aceptación popular está frito y en cuanto a sus resultados legales, yo no lo recomendaba como abogado. Para muestra del fracaso y las malas estrategias de Luis Torre Aliyán, ahí están las encuestas que lo ubican en el sótano de las preferencias electorales, por poco serio, soberbio y frívolo. Si llegase a aparecer en la boleta, la sociedad le va a dar la espalda y lo va a rechazar. Tiempo al tiempo.

1. Tamaulipas cuenta con una gran fortaleza para el presente y futuro de la entidad: la infraestructura que produce energías. Así lo afirmó el Senador, Ismael García Cabeza de Vaca, al señalar que, actualmente, el estado tiene 12 parques eólicos en operación y 3 más en proceso de construcción, lo que lo coloca cómo líder nacional en producción de energías limpias y renovables, como un componente del desarrollo sustentable, al contribuir a evitar la contaminación y eliminar los Gases de Efecto Invernadero, causantes del cambio climático y el calentamiento global.

Ante ello, el senador Cabeza de Vaca reconoció y valoró los notables avances que en la materia se han registrado, en lo que va de la presente administración estatal, destacando los esfuerzos y resultados en favor del sector energético, especialmente en favor de las energías renovables”.

Es un hecho contundente que en Tamaulipas, la construcción de plantas eólicas, nos coloca como uno de los principales estados generadores de energías limpias en el país, gracias al apoyo de la Comisión de Energía de Tamaulipas, subrayó el legislador tamaulipeco, quien describió el positivo avance en la promoción e impulso a la producción de energías limpias ya que en el 2016 sólo existía un parque eólico en la entidad y actualmente hay 12 en operación y 3 más en distintas fases de construcción. De ese tamaño ha sido el crecimiento energético en tierras cuerudas.

Los parques eólicos que operan en Tamaulipas al día de hoy se ubican de la siguiente manera: 4 en Reynosa; 3 en Güemez y 5 en Llera, lo que ha contribuido de manera muy importante a la conformación de la Inversión Extranjera Directa que ha recibido Tamaulipas y que asciende a más de 5 mil 300 millones de dólares, a raíz de la Reforma Energética.

Asimismo, Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en energías limpias en el país, pasando de producir 54 Mega watts en septiembre de 2016 a 1,572 Mega watts en la actualidad, lo que equivale al consumo eléctrico de más de 2 millones 700 mil viviendas, aseguró el legislador panista, Ismael García Cabeza de Vaca.

2. El cardiólogo tamaulipeco, originario de Ciudad Camargo, Ramiro Iglesias Leal, nacido en 1925, y el primer médico aeroespacial mexicano y miembro de la Academia Internacional de Astronáutica, murió este martes a los 96 años de edad en su residencia de la Ciudad de México. Iglesias Leal colaboró, entre otros proyectos, con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), en la misión espacial Apolo 8 y en el proyecto ruso Soyuz.

Sin duda, todo un personaje que la ha dado prestigio a Tamaulipas. Descanse en paz el Doctor Ramiro Iglesias Leal.

3. La Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Victoria, debería empeñarse en que, cuando les llaman por teléfono, alguien conteste y, de perdido, tome el recado. Ni en la oficina del delegado, Fidel Cárdenas Luévano; ni en la del subdelegado, ni en las diferentes áreas de la dependencia. ¿Y el teléfono? Bien gracias.

