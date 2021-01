LUIS TORRE ALIYÁN, ¡PURO SHOW!

Hipódromo Político

No hay peor ciego que quien no quiere ver: Luis Torre no quiere aceptar que electoralmente no trae nada en el morral.

Impulsa el Gobernador de Tamaulipas la continuidad el programa Binacional “Se Busca”, entre Tamaulipas y Texas.

¿Por qué no dicen como está la salud del presidente? Deberían porque es persona pública.

En el PAN de Tamaulipas, sigue el registro de aspirantes.

El mediodía de este martes, Luis Torre Aliyán aprovechó para dar uno más de sus espectáculos circenses, convocando a la prensa que lo acompañara a solicitar su carta de residencia para el proceso electoral que viene, con la esperanza de que se lo negaran, y aprovechar la oportunidad para acusar que es “vístima” y perseguido, lo que no ocurrió. Torre se encontró con una administración transparente y cumplidora del imperio de la Ley que, al cumplir con los requisitos, de inmediato le entregaron el documento.

Torre Aliyán sabe que ni va a ser candidato a la alcaldía y en caso de ser no ganaría. Así lo señalan las encuestas que lo mandan hasta el fondo de la preferencia ciudadana. O cómo dicen en mi pueblo, sus aspiraciones políticas no le van a alcanzar para ganar en las urnas. Y Luis ya lo sabe, sólo que se hace el occiso. Torre Aliyán no tiene ni las simpatías ciudadanas ni las simpatías políticas del que ahora llama pomposamente “mi partido”, cuando tiene pocos meses de haberse decantado por esa opción electoral y, lo que no sabemos, es si la opción electoral se decanta por él.

Porque es un hecho que Luis Torre Aliyán no es morenista, lo que lo convierte en un advenedizo; Luis Torre Aliyán no es amigo del dirigente nacional, y en una de esas, ni del dirigente estatal. Nadie al interior de ese partido mete las manos al fuego por él al no ser ni una opción política ni un liderazgo. Vamos, Aliyán vio la oportunidad y quiso sacar raja política de su desgracia personal, que no fue tomado en cuenta ni por el anterior alcalde victorense, Xicoténcatl González Uresti, ni haber sido tomado en cuenta para el reemplazo.

Mario Delgado ni siquiera lo conoce. Y me parece que tiene otros temas más importantes como para perder el tiempo pensando en quien desaprovecho su oportunidad desde la sindicatura para construir un proyecto político serio y honesto. Luis Torre todavía está pensando que puede construir una carrera política meteórica desde una posición de pedinche de los medios de comunicación, pero gratis. Reitero, Luis tiró a la basura la oportunidad de su vida con una actitud mesiánica, prepotente, majadera y pendenciera.

No sé en el futuro, pero en esta elección Luis Torre Aliyán ya la perdió, desde ahora, con esas malas actitudes de “el mundo no me merece”. Y así como él piensa, los victorenses tampoco lo merecen a él, una triste caricatura de político, digna de Pacaso.

1. Cuando las cosas funcionan, hay que replicarlas y todavía mejorarlas más. Así lo sabe el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien, junto al jefe del Sector Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Brian Hastings, anunciaron la continuidad de la campaña “Se Busca”, identificando nuevamente a los 10 líderes criminales que amenazan el desarrollo y la paz en la frontera común entre Tamaulipas y Texas.

Debido a la pandemia por Covid-19, a través de las redes sociales, las autoridades de ambos lados de la frontera coincidieron en que la campaña “Se Busca” ha sido un éxito en ediciones anteriores, por lo que ha sido relanzada para ubicar, interrumpir y desplazar a miembros de organizaciones criminales que presentan amenazas a la región, y al mismo tiempo, alentar al público a ayudar a sacar a los criminales de las comunidades a través de la denuncia anónima a una línea telefónica de Estados Unidos. Para lograr el éxito de la campaña, se utilizarán distintos mecanismos de difusión, y en lugares muy transitados de la región, se publicitarán los rostros de los 10 principales objetivos, junto a los números de teléfono que permiten al público proporcionar información anónima para ayudar en la ubicación y lograr el arresto de estas personas.

El número sin costo es 800-863-9382, así como mensaje de whatsapp +1-956-295-0887.

2. La información sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador no debería ser confidencial, cuando él es un personaje público y, además, el estaría encantado de informarle al pueblo. ¿A poco no? 3. Este martes, en la sede del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, a cargo de Luis René Cantú Galván “Cachorro”, están programados para registrarse como pre candidatos de ese partido a diversos cargos de elección popular, Patroclo Treviño Ramos quien aspira la alcaldía de Ciudad Mier; Angélica Wario Quintero, aspirante a la alcaldía de Miquihuana; Edgar Noé Ramos Ferretiz, quien aspira a la alcaldía de Ciudad Mante; Frank Yussef de León Ávila, aspirante a la alcaldía de Gómez Farías; Daniel Sampayo Sánchez, quien aspira a la Diputación Local por el distrito 11 con cabecera en Matamoros; Martha Patricia Palacios Corral, quien aspira a la Diputación Local por el distrito 9 con cabecera en Valle Hermoso; Elizabeth Salazar Vázquez se registrará como aspirante a la Diputación Local por el Distrito 12, con cabecera en Matamoros; y finalmente, Gerardo Peña Flores / aspirante a Diputado Federal por el Distrito 2 con cabecera en Reynosa.

