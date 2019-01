DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Lunes de destapes y descartes

Como lo habíamos pronosticado, este lunes pasado estuvo lleno de mucha actividad política, principalmente en Nuevo Laredo, donde los destapes estuvieron a la orden del día, pero también los autos descartes.

Ya habíamos dicho que los panistas Ernesto Ferrara y Manuel Canales, han aceptado tener aspiraciones para que el partido los tome en cuenta para una diputación local.

Pero este lunes, otra que aceptó que está en espera de la convocatoria de su partido es la regidora de MORENA, Adriana Contreras, quien aseguró que tiene su corazoncito y muchos deseos de participar.

Adriana dijo estar dispuesta a analizar esa convocatoria para ver si cubre los requisitos y registrarse, aunque también aclaró que, si el partido no le da la oportunidad, está dispuesta a apoyar a los designados.

En el mismo MORENA, el regidor Sergio Ojeda, se descartó totalmente de esas aspiraciones, incluso dijo que, aunque el partido se lo pidiera no le entraría.

En el caso de Ojeda, el desinterés podría ser para ir despistando el enemigo, pues se sabe de buena fuente que el partido lo tiene considerado, habrá que esperar, porque cuando eres político, aunque no quieras, cuando el partido te llama a contender, tienes que entrarle.

Y ya que estamos en MORENA, el representante del partido, Gastón Herrera, aceptó que algunos militantes lo han estado alentando para que busque una candidatura, sin embargo, por lo pronto se mantiene a lo que diga su partido, aclarando que, si el partido lo invita a participar, analizaría la propuesta.

Gastón, dijo que como nunca, ahora sí hay muchos personajes que quieren participar, por lo que primero habrá que esperar a que salga la convocatoria para ver cuántos quieren, pronosticando que serán muchos.

Explicó que ahorita todos andan tranquilos, pero en la espera de la convocatoria, alabando el trabajo que han hecho los regidores Adriana Contreras, Sergio Ojeda y Juan Manuel Flores, de quienes dijo, ellos deberían ser considerados para las tres candidaturas.

Reiteró el llamado de las candidaturas para los verdaderos morenistas y habló sobre las aspiraciones de la ex regidora panista, Carmenlilia Canturosas, aclarando que primero le gustaría esperar la convocatoria para ver si se registra, pero que no está de acuerdo.

Por el PRI, el regidor Jesús Valdez Zermeño, también se descartó para buscar la candidatura a la diputación, pero a la vez dijo que el partido tiene en la mira a cuatro personajes que los quiere convencer para que sean ellos los que compitan.

Chuy Valdez dijo que esos personajes son el ex diputado y ex dirigente estatal, Ramiro Ramos Salinas, el ex candidato a Diputado Federal, Juan de Dios Carrizales y un militante de nombre Francisco Santos, además que para el Distrito Tres, la doctora, Claudia Ochoa.

De entre estos cuatro militantes el PRI busca convencer a tres para que compitan y busquen darle batalle al PAN y MORENA.

Fue un lunes bueno, de muchos destapes y de auto descartes que tienen a sabor a sí quiero.

ARMAN MORENISTAS FRENTE “ANTICHAPULIN”

Como lo decimos, estamos ya en nuevas elecciones y en esta ocasión los verdaderos morenistas, esos que se sobaron el lomo para llevarle votos al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no están dispuestos a dejarse, una vez más, a que les quiten las candidaturas que por ley merecen.

Recordemos que, en las elecciones anteriores, los “chapulines” agandallaron la mayoría de las candidaturas y vimos por todo Tamaulipas que priístas y panistas renegados, fueron los que contendieron, algo que frenó el tsunami pejista, pues eran políticos ya muy quemados con los tamaulipecos.

Pero en esta ocasión el Frente “Antichapulín” está cerrando filas y desde ahorita, todos esos hombres y mujeres que creyeron en el proyecto de López Obrador, que se afiliaron al recién creado MORENA, que lucharon, que le pusieron de su bolsa, tiempo y dinero, no van a dejar que vengan y les agandallen lo que es suyo, lo que merecen, las candidaturas.

Por eso ya empezaron los llamados para que el partido otorgue las candidaturas a las diputaciones locales en Tamaulipas, a la verdadera militancia y no a aquellos que abandonaron su partido al saber que ya no hay posibilidades de seguir manteniéndose en puestos políticos.

Morena es la opción, Morena es la moda política y muchos políticos que se hicieron ricos en el PRI, PAN, PRD, PT y demás partidos, quieren unirse a ese barco, pero con las más acérrimas intenciones de hacerse de esas candidaturas que estarán en juego para seguir viviendo del presupuesto del pueblo.

En Tamaulipas, el llamado lo ha hecho Antonio Leal Doria, presidente del Consejo Estatal de MORENA y en Nuevo Laredo, lo hicieron este lunes la regidora, Adriana Contreras y el representante del partido, Gastón Herrera.

RIVAS VA CONTRA LA CORRUPCION EN TRANSITO

En Nuevo Laredo, el presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, anunció que va con todo para combatir la corrupción que sigue dándose en las filas de Tránsito en Nuevo Laredo.

Pero el combate no va en cortar cabezas, mucho menos en aplicar castigos, la estrategia es dotarlos de más y mejor equipo, patrullas y sobre todo un mejor sueldo que les sea suficiente para mantener a sus familias y evite que tengan la necesidad de andar sobornando automovilistas.

Por su parte el director Tránsito, Mauricio Martínez Monroy, aclaró que, en el combate a esta corrupción, también debe entrarle la ciudadanía, los propios neolaredenses.

Por lo cual los llamó a denunciar cualquier hecho, que, si un agente de tránsito le pide dinero a cambio de no multarlos, de inmediato lo denuncien, incluso pidió grabar a estos malos elementos para que se tomen cartas en el asunto.

Buena medida de Rivas de aumentarles el sueldo y darles mejores prestaciones a los tránsitos y en caso que sigan haciendo de las suyas, pues buena medida es la que los neolaredenses los denuncien.

VIENE CABEZA DE VACA A NUEVO LAREDO

Y ya que hablamos de Enrique Rivas, el alcalde neolaredense anunció que, en su visita de Día de Reyes Magos, el gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca, anunció más inversiones para Nuevo Laredo.

Pero no solo eso, le reiteró el respaldo de seguir trabajando de la mano y como prueba, le dijo que en unos días más estará de regreso, para que juntos, den a conocer los proyectos a realizar en esta frontera en este 2019.

Cabeza de Vaca sigue teniéndole buena estima a Nuevo Laredo y lo demuestra con hechos… ¿Qué no?… NOS LEEMOS.

