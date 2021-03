Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Lupa grande a prestamos entre empresas

Con las modificaciones a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, las actividades realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, todos los prestamos, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte del mismo grupo de negocios son consideradas como actividades vulnerables siempre y cuándo se sujeten al Artículo 17 del mismo ordenamiento que establece un tope máximo para ello.

De acuerdo con abogados expertos en la materia, por el hecho de realizar actividades consistentes en el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, garantía y otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, se podrá siempre y cuándo sean menores a mil 600 UMAs, que equivalen a 143 mil 392 pesos y de 32 mil dólares, si estos fueron administrados por conducto de las instituciones financieras y que las empresas integren un grupo que cumpla con los términos de la Ley.

Desde la tercera semana de enero pasado, la Unidad que tiene a su Cargo Santiago Nieto Castillo, para rastrear operaciones financieras a través de acciones de inteligencia del Gobierno, observa con detenimiento todas aquellas transacciones que hay entre grupos empresariales y se sigue el rastro, para evitar que ingresen al círculo de las finanzas, recursos de procedencia dudosa.

Las modificaciones a la Legislación Mexicana respecto a las rutas del dinero y la actividad de las empresas, pone de sobre aviso a las empresas internacionales que se relacionan con las de México y, de acuerdo a la observación de quienes analizan las cosas con una perspectiva legal entre países, obliga a sugerir a los empresas que atiendan los nuevos preceptos de las Leyes mexicanas para no incurrir en situaciones de duda, ya que, las actividades vulnerables son todas aquellas operaciones de tesorería centralizada o de préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial.

La idea es convertir la lupa a través de la cual se miran las operaciones financieras del país, en un instrumento con lenta más grueso para identificar aquello que haga sospechar de la entrada de dinero al sistema financiero del país sin cumplir con la Ley, por tanto, es en esta parte en la cual se impedirá la oxigenación de empresas con préstamos de dinero sin registro.

Los otros

La firma reciente de un contrato entre el IETAM y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de Tamaulipas, para que se audite el Programa de Resultados Electorales preliminares, PREP, es una garantía más de que el proceso va por buen camino, dado que, que la gente conozca con certidumbre como pintan los resultados de la votación de los ciudadanos de la entidad a favor de los candidatos de todos los partidos políticos, permite claridad en la elección y convencimiento de quienes pierden a muy buen tiempo para que, además de no enojarse, tampoco realicen acciones que ensucien el proceso.

En la firma del contrato estuvieron además del Consejero Presidente del IETAM, Juan José Ramos Charré y la consejera Nohemí Argüello Sosa y el Secretario Ejecutivo, ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz, el titular del organismo que auditará el procedimiento, Javier Rubio Loyola y fue este quien apuntó que es un reto para la institución determinar que el diseño del sistema, su instrumentación y los resultados cumplieron con los parámetros exigidos por la Legislación Electoral.

Desde luego, la creación de este tipo de compromisos es parte del proceso de organización de las elecciones, solo que este tiene una gran connotación, por ser fundamental para la credibilidad de las elecciones y la confianza que los electores tienen depositada en el Instituto Electoral.

Pero, que hará el CINVESTAV, muy sencillo tiene que asegurar el funcionamiento del sistema informático y la infraestructura para el PREP, que habrá de instalarse y que, ahora sí será implementado por el IETAM con tecnologías y recursos propios, ya no será una empresa la que venga a dar el servicio, situación que debe hacerse notar, porque la credibilidad de los electores está en el Instituto y este ahora responderá con más acciones que cuidan el proceso de elecciones en la entidad.

La resonancia que tuvo la celebración del Día Internacional de la Mujer fue más allá de los niveles esperados, porque la exigencia a las autoridades endureció a pesar de los avances que hay en el asunto de la igualdad. El reclamo se debe a la no solución para castigar a quienes son responsables de feminicidios, desapariciones forzadas y violencia contra la mujer, factores todos ellos que tienen molestos a muchos colectivos ciudadanos de la capital del país y de las entidades.

En el lado positivo algo que es elemental, es la reflexión en el buen sentido de la palabra para que la sociedad una sola respalde y proteja a las mujeres, esto es, mediante la instrumentación de redes en dónde la comunicación sea más efectiva para prevenir las agresiones en contra de las mujeres.

También, propuesto por investigadoras y estudiosas del fenómeno de la violencia contra las mujeres, como es el caso de la Doctora Karla Salazar Serna, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien invita a impedir cualquier forma de violencia contra las mujeres, a reconocer cuando esta existe y a ejercer una acción concreta de resiliencia que permita a las mujeres reconstruirse, es decir, estar de nuevo en la vida para la que los seres humanos nacieron, dado que la resiliencia implica cambios de vida constante, de superación y de actitudes, dado que, solo así llegará de nuevo la felicidad.

En una conferencia que dictó a la comunidad universitaria de Tamaulipas precisa que la lucha no es contra los hombres, sino contra un sistema patriarcal que no permite la acción de las mujeres, por tanto, es mantener en alto el fomento der una cultura de igualdad de oportunidades, no solo prevenir, sino generar proceso de resiliencia.

Visits: 132 Today: 132 Total: 1746387