EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Luz verde” a Zertuche

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunció que todos aquellos legisladores federales que busquen la reelección, tienen ya luz verde de la dirigencia nacional, aunque si aspiran a una postulación distinta en sus entidades, tendrán preferencia.

Morena repite la tónica: la selección será por encuesta en el caso de los que busquen ir por mayoría relativa; y en los casos en los que se tenga más de un aspirante, será por insaculación para el caso de los de representación proporcional.

Así, y de no tener competencia en el mismo distrito –en cuyo caso los diputados aspirantes a la reelección deberán someterse a la encuesta o insaculación–, a ZERTUCHE ZUANI le correspondería inscribirse para la reelección este 29 de diciembre, junto con los ‘prospectos’ de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Zacatecas.

Pero, esta sería una inscripción de mero trámite, pues el propio legislador federal confirmó ayer por la mañana su intención de ir por la candidatura de Morena a la Presidencia municipal de Reynosa.

El registro de aspirantes comenzará este lunes 28 de diciembre y hasta el 3 de enero de 2021, para el caso de las diputaciones de mayoría relativa. Los que arrancan el 28 de diciembre son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Para el 31 de diciembre y 1 de enero de 2021 se suspenden los registros, que se reanudarán el 2 de enero con los aspirantes de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El 3 de enero concluyen con Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

En el caso de los registros para los aspirantes a diputaciones federales por el principio de representación proporcional, el empadronamiento será por circunscripciones y se llevará a cabo del 5 al 9 de enero de 2021.

Los registros aprobados se darán a conocer el 31 de enero de 2021 y el 7 de febrero se difundirán las candidaturas.

NO SERÁ DELEGADA;

IMPACTA LA INSEGURIDAD

Por cierto, hay un cambio: ya no será Delegada quien se encargue de la representación de Morena en Tamaulipas para organizar, conducir y llevar a buen puerto al partido en Tamaulipas.

Hasta donde sabemos, el clima de inseguridad que se vive en la entidad disuadió a la Senadora que vendría a hacerse cargo de la Delegación, por lo que pronto el presidente del CEN de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, habrá de determinar el nombre de su Delegado en la entidad.

No tenemos datos sobre quién viene, y si, en todo caso, el Senado de la república –es decir RICARDO MONREAL—quien influya en esa designación.

RODOLFO Y AMÉRICO,

LOS FAVORITOS

Hasta este momento, quienes aglutinan simpatías y correligionarios rumbo al todavía lejano 2022, es el Director federal de RTC, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y el senador victorense AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quienes figuran como favoritos en ese hándicap.

Ignoramos el posicionamiento del Delegado JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, aunque las denuncias en su contra lo han demeritado, pese a lo cual sigue impulsando en Reynosa a CLAUDIA HERNÁNDEZ para la Alcaldía.

Por lo que respecta al ex administrativo de la SE y SeGob, el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, todo parece indicar que buscará ser postulado por Morena a una diputación federal, quizá de mayoría relativa pero también de representación proporcional.

Es decir, rumbo a la elección del 2021, se han creado dos corrientes que están recurriendo a los buenos oficios de AMÉRICO y RODOLFO, considerando que estos dos tamaulipecos disponen de cercanía con MARIO DELGADO y con el inquilino de Palacio Nacional.

ALIANZA OPOSITORA:

171 CANDIDATOS

A su vez, la Alianza Opositora PAN-PRI-PRD, formalizada ante el INE con el nombre “Va por México”, confirmó que va con candidatos comunes en 171 de los 300 distritos federales electorales: 57 para el PAN; 60 para el PRI y 54 para el PRD.

La etapa crítica de “Va por México” vendrá con el proceso interno de selección y postulación de candidatos, pues la gama de aspirantes a la nominación es amplia, por su conformación de militantes, simpatizantes, ciudadanos sin partido, a cuya suma habrá que añadir los 450 diputados federales que buscarán la reelección.

Es decir, son pocos los espacios, y muchos los aspirantes.

Como en todo.

MORENA: TODOS

EN CAMPAÑA

Por cierto, de Tula se reporta el ex alcalde CRUZ WALLE MEZA realizando un intenso trabajo social y de posicionamiento en los ejidos de aquella municipalidad.

CRUZ realizó posadas navideñas previo a ese festejo y ayer recorría ejidos regalando dulces entre la población infantil de las comunidades rurales.

De hecho, CRUZ está listo para participar exitosamente en las Encuestas de Morena, pues tiene excelente posicionamiento para participar en los sondeos del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional rumbo a la selección interna del candidato a la Alcaldía de Tula.

Eso mismo lo corrobora su equipo de asesores, quienes participan como “avanzada” en las giras de trabajo de CRUZ.

Enhorabuena.

¡Ah!, por cierto: ese mismo activismo lo reflejan en Reynosa MARCELO OLÁN MENDOZA y HUMBERTO PRIETO HERRERA, dos de los aspirantes al 2021, mientras que desde la Ciudad de México, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI se reporta listo para reintegrarse al activismo, tras luchar y superar el COVID, tal como también lo hizo aquí en Tamaulipas el presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, quien se reintegró de lleno a los sondeos de opinión política para determinar las 43 candidaturas a presidentes municipales; 22 a diputados locales de mayoría relativa y los 9 candidatos a diputados federales.

Respetando la Equidad de Género, por supuesto, pues si todos los cargos suman 74 candidaturas, por lo menos 37 deben corresponder a mujeres, para lo cual los líderes partidistas deben realizarse un buen “buceo” hacia el interior de sus partidos, para seleccionar a los y las mejores.

¡Ah!, por cierto, Morena dejará que el 50 por ciento de sus propuestas sean “candidatos externos”, lo cual no excluye que empresarios solventes y honorables; líderes sociales de amplio trabajo humanista en sus comunidades y líderes comunitarios sean postulados a los cargos que se elegirán el 2021.

IGUAL EN EL PAN:

LISTOS LOS ‘GALLITOS’

Y en el Partido Acción Nacional se corrobora la tesis de que los liderazgos políticos irán escalando posiciones de manera gradual, de tal modo que los diputados locales van para presidentes municipales, con excepciones que marcan rumbo: el caso de MON MARÓN en Tampico, por ejemplo, que de diputado local va para diputado federal.

Ignoramos el nuevo objetivo de JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ en Reynosa, quien aparentemente busca la alcaldía, pero para ella es tanto como encontrar la aguja del pajar, pues en esa intención quien tiene la posibilidad en la mano es su líder camaral, GERARDO PEÑA FLORES, quien incluso ya realiza consensos con los acores activos de Reynosa para elaborar su propuesta de Plan Municipal de Desarrollo Urbano, siempre consultando a las fuerzas vivas.

Pero de ese tema le informaremos más en nuestra entrega de mañana.

MAKI LLAMA, A

“QUEDARSE EN CASA”

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno Municipal invitó a la población en general a seguir practicando las medidas de prevención contra el Coronavirus, emitidas por las autoridades sanitarias, debido a la alta incidencia de contagios en esta ciudad, donde se han registrado hasta 33 casos en un día y 9 defunciones.

«Hemos estado difundiendo a toda la ciudadanía, por todos los medios, lo que la gente tiene que hacer, hoy casi toda la población sabe que tiene que lavarse las manos, usar cubrebocas y tener sana distancia», dijo la Presidente Municipal de Reynosa.

Los contagios de COVID-19 se incrementaron desde el mes de noviembre y de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se mantiene una cantidad alta en su transmisión, que puede reducirse con el uso correcto del cubrebocas, de forma permanente en los lugares públicos.

El Informe del Laboratorio Estatal de Salud emitido el día 25 de diciembre dio cuenta de 193 contagios en sólo 24 horas y los 33 casos verificados en Reynosa; ante estas circunstancias la Dra. MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ hizo un llamado a la comunidad para quedarse en casa lo más posible.

[-Entreparéntesis: Con el llamado a permanecer en casa el mayor tiempo posible, evitar aglomeraciones y no exponer a las personas vulnerables a un contagio de COVID-19, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA notificó 134 casos positivos y 03 fallecimientos derivados de esta enfermedad. Con el reporte de las últimas 24 horas la cifra oficial en la entidad asciende a 39,548 positivos acumulados, de los cuales 34,049 se han recuperado y 3,278 han fallecido, por lo que insistió en continuar aplicando las medidas preventivas contra el COVID-19, ventilar todas las áreas de la casa y desinfectar objetos y superficies de uso común, en vista de que la pandemia permanece activa y los casos van en aumento-].

“DIF REYNOSA EN TU CASA”

AYUDA A VULNERABLES

A través del programa “DIF Reynosa en Tu Casa”, personal del Sistema DIF acerca hasta los hogares de las familias vulnerables, diversos programas médicos y de asistencia social.

La intención es apoyar a las familias de Reynosa para que eviten exponerse a contagios derivados por el COVID-19, así como facilitarles los programas y campañas que se desarrollan a lo largo del año.

“DIF Reynosa en Tu Casa”, es un programa único e innovador, cuya intención es atender las necesidades de las familias, sin que tengan que salir de su casa.

Las familias visitadas a lo largo del último trimestre del año, recibieron diversos beneficios y servicios, entre los que destacan atención médica, medicamentos, terapias de rehabilitación por parte del personal del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y cortes de cabello para menores y adultos.

En representación del DIF Reynosa, el presidente del Patronato, la directora, MARÍA DEL REFUGIO y el personal del DIF, seguirán visitando a las familias vulnerables, tanto del área rural como urbana, con el fin de brindar atención directamente en sus casas y logren una mejor calidad de vida.

ATENDIÓ PCYB INCENDIOS

EL DÍA DE NAVIDAD

Por cierto, la Coordinación de Protección Civil del Gobierno Municipal de Reynosa, atendió varios incendios durante el día de Navidad, este viernes 25 de diciembre, los cuales fueron causados por imprudencia, pero sin tener víctimas que lamentar.

El fuego que enfrentaron los elementos de Bomberos, se registró en pastizales y montículos de basura, que irresponsablemente es tirada en lotes baldíos de algunas colonias, por ello hacen un llamado a no prender desechos sólidos ni hacer fogatas en predios con maleza.

Los llamados que atendió por Protección Civil Municipal, fueron hechos al Número de Emergencias 911, desde las colonias Vamos Tamaulipas, Mano con Mano, Unidos Podemos, Paseo de las Flores y Rincón de las Flores; Benito Juárez, Villa Florida Sector B, y en una lateral del Viaducto Reynosa.

ENRIQUE RIVAS PAGA 30%

DE LA DEUDA HEREDADA

En Nuevo Laredo, entre tanto, al cierre de 2020, el gobierno municipal pagó el 30% de la deuda pública que recibió el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR de otras administraciones, misma que asciende a más de mil 100 millones de pesos.

RIVAS CUÉLLAR destacó en entrevista, que, al finalizar su administración, se contempla pagar el 40% de la deuda, esto sin descuidar programas sociales con los que se beneficia a la comunidad que más lo necesita.

“Hemos pagado ya el 30% de esta deuda y no hemos dejado de invertir, de construir, de llevar programas sociales de ayuda al ciudadano. No ha sido pretexto para decirle a la gente que no hay recurso, por lo que la próxima administración no puede decir que no hay dinero para ayudar a escuelas”, dijo el alcalde.

Las finanzas sanas de la administración municipal permitirán abonar el 40% de la deuda al capital al finalizar la gestión de ENRIQUE RIVAS, el 30 de septiembre de 2021.

“Cuando existe la voluntad de hacer las cosas se pueden hacer, no hay pretextos. Se ha abonado al capital directo porque en el pago de la amortización vienen intereses, esperamos llegar al 40%”, agregó el edil.

Para finalizar, el Presidente Municipal mencionó que las inversiones realizadas en obra pública, programas sociales y demás acciones de mejoramiento urbano, se han llevado a cabo con presupuesto municipal sin endeudar a la ciudad.

ORDENA MARIO LÓPEZ

REANUDAR LIMPIEZA PÚBLICA

En Matamoros, entre tanto, este sábado a primera hora la Dirección de Limpieza Pública reanudó el servicio de recolección de basura, luego de que los trabajadores disfrutaron de un día de asueto con motivo de la Navidad, contemplado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

El Secretario de Servicios Públicos Municipales manifestó que los trabajadores de limpieza pública salieron esta mañana a trabajar con toda normalidad, para atender el servicio de recolección de basura en las rutas programadas para este día.

Es importante mencionar, agregó, que para estos próximos días se espera un incremento notable en cuanto a las toneladas de desechos que se recogen diariamente, esto, en virtud de que al estar las familias en casa, se genera más basura.

En ese sentido pidió a los ciudadanos contribuir con el Gobierno de Matamoros en el esfuerzo que se realiza para brindar un servicio eficiente y gratuito en la recolección de desechos.

“Pedimos a la población que nos apoye resguardando la basura en algunos contenedores o en bolsas de plástico y que solamente la saquen a la calle el día en que pase el camión recolector por sus domicilios”.

CHUCHO NADER ENCABEZA

JORNADA DE «TAMPICO BRILLA»

De Tampico reportan que, atendiendo las necesidades de limpieza existentes en los diferentes ejes viales de la ciudad, el Presidente municipal CHUCHO NADER encabezó, este sábado, una nueva jornada de limpieza en el marco del programa «Tampico Brilla» en la que participaron decenas de trabajadores de Servicios Públicos.

Acompañado de la Diputada local ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y del titular de la Secretaría de Servicios Públicos, JOSÉ SCHEKAIBAN ONGAY, el Jefe de la comuna señaló que más de quince cuadrillas de limpia y aseo urbano fueron desplegadas en las principales avenidas para mejorar las condiciones de camellones, banquetas, andadores y el servicio de alumbrado público.

«En Tampico las tareas de limpieza y de mejoramiento urbano, no se detienen, por ello seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mantener en óptimas condiciones las diferentes vialidades, así como los espacios de recreo y áreas de esparcimiento familiar», indicó.

El mandatario dio a conocer que durante la Noche Buena y Navidad el servicio de limpia y recolección de basura operó sin interrupciones, toda vez que, dijo, «es en estos días en que se incrementa la generación de basura, debido a los festejos decembrinos».

UAT: CONCURSO DE

NEGOCIOS INTERNACIONALES

Por último, le comparto que, alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participaron en la octava edición del «Concurso de conocimientos de la Licenciatura en Negocios Internacionales”, en el marco de la Semana Académica realizada en esta dependencia universitaria.

Los estudiantes de 1°, 3°, 5° 7° y 9° semestre de la Licenciatura en Negocios internacionales participaron en el concurso realizado de manera virtual a través de Microsoft Teams, con el propósito de contribuir con el perfil de egreso del alumno, desarrollando habilidades como el liderazgo, valores y trabajo en equipo.

Los equipos conformados por 6 alumnos representantes del salón, a través de participaciones ordenadas mediante videollamada, contestaron preguntas sobre la especialidad y concursaron en los retos que ponían a prueba sus destrezas y conocimientos.

El equipo ganador fue el representativo del 5° semestre de esta carrera, integrado por: GLADYS ALANÍS, ASTRID BOLAÑOS, GRISELDA GONZÁLEZ, CARLOS GONZÁLEZ, CINTIA ORTIZ y CRISTINA ROCHA.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.