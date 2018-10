La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MADURO NO ES BIENVENIDO EN MEXICO: PAN

En México todavía ayer domingo por la tarde había dos temas sobre la mesa, uno de éstos el rechazo público y abierto del Partido Acción Nacional en contra de la presencia en nuestro país del Presidente de Venezuela, Nicolás Madura, al que invitó Andrés Manuel López Obrador a su Toma de Protesta como Presidente de la República, evento que está previsto para el próximo 1 de diciembre.

El otro caso sería el resultado de la consulta ciudadana que organizó López Obrador sobre la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, votación que concluyó ayer domingo a las 6:00 de la tarde en las mil 73 mesas de votación que se instalaron en 538 municipios del país, existiendo el ofrecimiento de que en el transcurso de la noche el presidente electo dará un mensaje, suponiendo nosotros que dará a conocer el resultado de la votación.

Para nosotros como analistas políticos el reclamo del PAN es bastante serio, incluso sin precedentes diríamos nosotros, ya que el presidente nacional de éste partido, Marcelo Torres Cofiño dio a conocer al periódico El Universal que van a entregar a la embajada de Venezuela en México un escrito en donde le solicitan al mandatario desistir de su visita al país con motivo del cambio de gobierno, además de hacer lo propio en la casa de transición para que desistan de invitarlo, pues los mexicanos están con el pueblo de Venezuela, no así con su presidente.

“Para Acción Nacional es una vergüenza que México reciba a un tirano , dictador, asesino, que en su país persigue a sus opositores, viola a sus derechos humanos y no respeta las libertades, Maduro no es bienvenido en México. Es lamentable y rechazamos su visita”, remarcó Torres Cofiño.

Advirtió que de acudir Maduro a la toma de protesta el próximo 1 de diciembre las bancadas del PAN harán sus respectivos pronunciamientos en contra de su presencia en México, por ser alguien que no cree en la democracia, en las libertades.

Remarcó que “Nicolás Maduro ha demostrado una gran insensibilidad e irresponsabilidad con su pueblo, su presencia es una mala señal para los mexicanos y que López Obrador celebre que venga Maduro es un mal mensaje, particularmente para quienes dudaban de su cercanía y de su parecido en el actuar”, apuntó.

Por cierto los diputados del Partido Acción Nacional también rechazaron la presencia del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, a México, para la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Mediante su cuenta en redes sociales, los panistas expresaron su inconformidad pese a que López Obrador ha señalado que “México es amigo de todos los pueblos del mundo”.

Por parte de los nuevos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yahleel Abdala Carmona, como nueva líder estatal del partido y José Benítez Rodríguez, como secretario general del comité directivo estatal, creemos que su tarea inmediata a desarrollar es buscar la unificación del priísmo a nivel estado, ya que las elecciones de diputados locales están a la vista, porque la división está comprobado que es la muerte de todos los partidos, no solo del PRI.

De hecho la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, le hizo saber a Yahleel en su mensaje que la línea del PRI debe ser la de un partido abierto, más democrático, más horizontal, con mayores oportunidades para las mujeres, para los jóvenes; un partido que siempre nos llene de orgullo y un partido en que la gente vuelva a confiar, “que juntos vamos a ir edificando día con día”.

Luego pidió a quienes ahora encabezan la dirigencia estatal ser incluyentes, que sumen a todos los grupos , las corrientes y todas las expresiones a la tarea de renovación, a la reconstrucción del partido, ya que Tamaulipas representa un priísmo muy importante para la dirigencia del PRI-Nacional. Ojalá y la nueva líder estatal del PRI haya entendido el mensaje, ya que para muchos “está muy crecida”.

“No tengo nada contra Yahleel pero si contra la imposición, no hubo concenso, a nadie le avisaron, otra mentira para los priístas …están actuando como si estuviéramos hace 20 años, con esa actitud de no querer sumar o hacer las cosas bien, vamos a perder los únicos 300 mil votos que teníamos”, advirtió a manera de reproche y despedida de la dirigencia estatal del Movimiento Territorial, Humberto Valdez Richaud.

De José Benítez dijo que no es operador político y remarcó que nunca lo ha sido y cuando lo intentó como enlace territorial en Mante, ésta ciudad perdió como nunca, reprobó, apuntó.

A sus primeros 73 años de edad, cumplidos, como que después de los cinco años que estuvo presa la maestra Elba Esther Gordillo ya comienza a “chochear” o de plano ya se le van las cabras, porque un día dice que ella sigue siendo la presidenta del SNTE y al día siguiente trasciende que la teacher va a lanzar un nuevo partido político en la arena nacional, para lo que cuenta con el apoyo de Humberto “el profe” Moreira, ex dirigente del PRI.

La idea es crear un partido que vaya más allá de los maestros y sume otros sectores, ya que no se trata nada más de reemplazar al ya extinto Panal, partido dijo que podría tomar el programa del Partido Libertario de Estados Unidos, por lo que no sabemos a ciencia cierta que es lo que está buscando doña Elba Esther, pero con que no le busque mangas al chaleco todo está bien.

Por cierto el senador de MORENA, Américo Villarreal Anaya, dio a conocer que el Senado de la República y la Secretaría de Salud del gobierno federal van a crear un grupo de trabajo para elaborar un marco legal en el que se formulen políticas integrales y efectivas para atender los diversos problemas de salud mental que afecta a la población en general, dijo el legislador tamaulipeco y además victorense. Desde luego que la iniciativa es buena, ojalá y se logre.

Vaya sorpresa que nos ha dado el abogado y catedrático de la UAT, Armando Villanueva Mendoza, el que enterado de la emisión de la convocatoria para elegir al Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Victoria, se decidió a participar por ese cargo una vez que se abra el proceso.

“Actualmente estoy dedicado exclusivamente a la docencia para la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho en nuestra Facultad. Dentro de ella el único grupo al que pertenezco es al de los docentes. Este año alcancé el perfil PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal”, comentó. De nuestra parte vemos que tiene todo para ganar.

Dejándonos ver que goza de una magnífica condición física el rector de la UAT, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, ante cientos de aficionados en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, dio el banderazo de arranque a la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con lo cual se presentó en su sede el equipo Correcaminos de Basquetbol de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En el marco de la declaratoria inaugural del evento Súárez Fernández comentó que de nueva cuenta regresan las emociones del basquetbol profesional ante la afición victorense, a la que pidió seguir y dar su apoyo en todo momento al equipo de casa.

Por cierto durante la ceremonia protocolaria el rector de la UAT hizo entrega de un reconocimiento póstumo a la familia del basquetbolista y entrenador tamaulipeco, Ricardo Antonio Pontvianne Jiménez, jugador olímpico en Tokio 1964 y México 1968, entrenador del Correcaminos Tampico en la desaparecida Conferencia de Basquetbol Profesional y entrenador de la UAT por muchos años.

