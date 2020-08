SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–GLORIA MOLINA SE LE BAÑA A SU PERSONAL DEL SECTOR SALUD

–MAGDA PERAZA, SAUL RIVERA EN POS DE UNA CANDIDATURA

–CONDUCE TRABAJOS MARIO SERNA AL FRENTE DE CATEM-TAMAULIPAS

Para la secretaria de salud del estado, GLORIA MOLINA GAMBOA, es un caso mínimo el que los mismos empleados del sector salud se revisen su estado que guardan como seres humanos.

HA PROHIBIDO esta funcionaria que elementos del hospital general de Reynosa por ejemplo no se puedan hacer las pruebas de COVID 19 correspondientes cuando retornan o quieren reintegrarse a sus labores en su plantilla laboral como lo marca el manual de prevención si con antelación surgieron positivos al cuadro infeccioso del virus en mención.

ESTA funcionaria parece no querer entender lo que es la prevención de salud y por eso el estado en temas de sanidad anda cuesta abajo.

ASI SUCEDIÓ, con elementos del sector salud en el municipio de Reynosa en el hospital general de la ciudad fronteriza manteniendo a muchos empleados confinados en sus casas sin tener acceso a reintegrarse a sus labores por no dotarles de las pruebas necesarias para saber si salieron o no de la contingencia.

POR OTRO LADO, déjeme comentarle que Ante la Emergencia Sanitaria derivada del Coronavirus, la Diputada Federal por Tamaulipas; ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ; presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para que sean respetados los derechos laborales de los trabajadores vulnerables del país tal y como lo establece el Decreto Presidencial firmado por el Lic. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, y en caso concreto, de los empleados del DIF Matamoros.

ADRIANA LOZANO a través de la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Administración Pública Federal y a las dependencias homologas de las 32 entidades federativas del país, para que de manera conjunta y coordinada realicen de forma inmediata las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los empleos y derechos de las personas mayores de 60 años de edad que laboran en las distintas dependencias y organismos de las administraciones públicas de las entidades federativas y municipios del país, así como para que quienes hayan sido despedidas puedan volver a sus empleos lo antes posible, a efecto de evitar que durante la crisis sanitaria y económica derivada del SARS CoV-2 caigan en la vulnerabilidad extrema.

Además pide respetuosamente a las 32 entidades federativas y municipios del país para que con responsabilidad social y de manera solidaria propinen un trato respetuoso y humano a las personas mayores de 60 años que laboran en las distintas dependencias y organismos, garantizándoles con ello la conservación de sus empleos, salario y prestaciones laborales, así como la seguridad de que permanezcan en sus casas hasta en tanto las autoridades sanitarias con motivo del SARS CoV-2 no determinen lo contrario, salvaguardando con ello los derechos fundamentales y prerrogativas que le son intrínsecos.

ANTONIO RODRIGUEZ, es el nuevo director de servicios primarios del municipio de Rio Bravo, lo designaron en sustitución del finado funcionario municipal y de quien se espera responda a las expectativas administrativas y de trabajo en territorio por que la ciudad esta entre la suciedad total y sino pregúntenle al alcalde de la Ciudad CARLOS ULIVARRI.

NO CABE DUDA QUE LOS circos en que se mete el neolonés SAMUEL GARCIA, SENADOR por el estado de Nuevo León por el PMC, partido movimiento ciudadano, lo han venido bajando de las preferencias de la sociedad para que sea quien encabece la coalición de su partido y otros por la sucesión de JAIME RODRIGUEZ CALDERON que es una lástima haya salido tan malo como sus amigos del PRI en aquellos ayeres que los criticaba.

ESTE señor SAMUEL GARCIA, quien es senador de oposición al estado ha buscado todo lo posible por hacerle la vida de cuadritos al gobernador y al gobierno federal pero parece que ya no le creen, solo basta ver como le reventaron los vidrios en Cadereyta y como ha hecho el ridículo al querer aparentar una sencillez que nomás no le va ni mucho menos le queda a la medida.

AHORA RESULTA QUE el diputado que se pasea en una moto como es ALBERTO LARA BAZALDUA y que proviene del sector obrero, le da para traer esa unidad motriz como otros vehículos con el sueldo de un obrero tan caciqueado como ha sido siempre la maquila.

COMO ES POSIBLE que le sigan creyendo a este fulano fantoche y altanero que le lava el coco a cuanto individuo se le pone en frente con sus posturas políticas de Castro y Marx.

AUN le queda un poco de tiempo que le sigan dando oxígeno el gobierno panista para que mande en el sindicato que un día creo el extinto líder DON ANGEL TITO RODRIGUEZ SALDOVAR, si viviera, que lastima le daría ver donde quedo y como se entregó el gremio al gobierno después de una lucha que significó para que se logrará el gran objetivo.

COMO recordara amigo lector, este sujeto ALBERTO LARA BAZALDUA, ha salido mas listo que los priistas y los panistas.

A los del PRI se les metió hasta entre los dientes y sino pregúntenle a REYNALDO GARZA ELIZONDO que no pudo con él.

Mientras que a los del PAN les agandalló una candidatura que ahora quiere que se le triplique el acuerdo político para convertirse en diputada federal por el distrito IX hoy en poder de la 4 T.

HAY QUE saber que este diputado que se formó en el PRI y luego los traicionó por asi convenir a sus intereses personales y de grupo, es aspirante a diputado federal y que seguramente le creen que con un sueldo de obrero en la frontera tiene para vivir en ambas fronteras del sur y el norte, contar con motocicleta y camionetas ultimo modelo entre otras cosas además de mantener un ritmo de vida de empresario que parece mas que un obrero como el dice ser el líder de trabajadores de maquiladoras, que iluso señor.

DIPUTADA ROXANA RECORRE SU DISTRITO

Luego de encabezar una jornada de entrega de productos de la canasta básica, la diputada local, Roxana Gómez, aplaudió el reto que puso en marcha el titular del Poder Ejecutivo en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, consistente en utilizar de manera permanente el cubrebocas, pues dijo ello permitirá reducir el contagio del COVID-19. «Los diputados que formamos parte de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Tamaulipas estamos sumando esfuerzos para aplicar acciones que permitan reducir en la mayor cantidad posible el contagio de este Coronavirus, por lo cual ahora estamos apoyando y respaldando este reto que hace el gobierno del estado y que tiene como único fin el salvaguardar la salud de las y los tamaulipecos». Agregó la legisladora del Distrito 8 que sólo juntos se podrá salir adelante de esta contingencia, «Por eso hoy exhorto a las familias de mi distrito a sumarse a este reto y así todos juntos ganarle la batalla a este virus». Cabe hacer mención que la diputada local ha puesto en marcha el reto en sus redes sociales, recibiendo respuesta positiva a su solicitud. Roxana Gómez hizo entrega de comestibles a familias del Distrito 8, refrendando con ello el compromiso de trabajar ahora y siempre por el bienestar de la ciudadanía.

CATEM TAMAULIPAS SE FORTALECE

Con el entusiasmo y trabajo que caracteriza al joven MARIO SERNA, al frente de la dirigencia estatal de la CATEM, ya se encuentra coordinando los trabajos respectivos.

Dijo lo anterior el dirigente municipal en Rio Bravo, RAMON TAPIA ALVAREZ quien se ha significado en el ámbito laboral sindical como líder de maquiladoras trasparente y honesto que ahora toma las riendas de la dirigencia de la Confederación autónoma de Trabajadores y Empleados de México para hacerla crecer y sonar. Agradeció la confianza de la dirigencia estatal a cargo de MARIO SERNA para dirigir los trabajos de CATEM Rio Bravo como en el estado se identifica ya una política de trabajo en defensa de los obreros de todos los rincones del estado.

GANA LA RAZON DE MILITANTES DEL PMC EN LOS TRIBUNALES

EL reynosense SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, dirigente político del movimiento ciudadano y compañeros de su partido, ganaron ante el tribunal a GUSTAVO CARDENAS y su pandilla como les llaman por haberse pasado de listos en querer imponer dirigentes políticos en los municipios dentro de las filas del Partido Movimiento ciudadano.

Como sabe usted amigo lector, desde el pasado mes de febrero se inicio litigio en donde una bola de arribistas como DANIEL PALMILLAS MOREIRA sujeto de una moral por los suelos se pasó de listo con sus propios correligionarios de partido movimiento ciudadano engatusando con mentiras y bajándoles un billete para hacerles creer que velaría por sus intereses y derechos políticos.

PARA NO HACER el cuento largo, el tinglado orquestado desde la cúpula del PMC en el que PALMILLAS vendió a sus compañeros se deshizo completamente al no tener mas eco de lo permitido por la ley, por los tribunales dijo el dirigente político SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN de Reynosa que deja sentando precedentes de que la democracia sigue triunfando.

Reconociendo en ERIXKA CRISTINA CAMPOS de la comisión interpartidaria que se haya trabajado y definido de acuerdo a la razón y por ello triunfa una vez mas la verdad política de quienes les ha costado socialmente el partido como a la ya desaparecida lideresa riobravense NEREYDA BALBOA GOMEZ a quien reconoció ampliamente el liderazgo a su cargo y que holgazanes y vividores como DANIEL PALMILLAS y RICARDO REYNOSOS se pasen de listos por no decirlo de otra manera para agandallarse espacios políticos que no se han ganado.

POR LO TANTO, de un momento a otro quedan al frente los anteriores representantes de este partido como en el caso de Rio Bravo será el regidor OSCAR MEDINA a quien le deseo una pronta recuperación de salud dijo también el dirigente del PMC reynosense.

OTRA MAS de un funcionario de tercer nivel político como HECTOR GARZA GONZALEZ le miente una vez mas a Tamaulipas con sus desplantes.

Pues el presidente no vino como dijeron en su momento con la hablada que hecho en el sur del estado y anduvo repitiendo por el estado en su reciente recorrido como ambicioso político y gandalla además de fantoche fulano como es este HECTOR GARZA GONZALEZ que no acaba de entender que no será el candidato a la gubernatura por el simple y sencillo hecho de que no más no levanta el sujeto y que un perro muerto en el camino a la capital junta mas adeptos que él.

TODO LO ANTERIOR, por su forma de manejarse, de comportarse ante la comunidad y militancia de su partido y si no es solo recordar algunas anécdotas que después comentaremos.

ALEJANDRO ETIENNE u HORACIO REYNA pueden ser la fórmula en el PRI para el distrito V federal y el ayuntamiento victorense.

EL PRI, no cuenta con muchos cuadros políticos alistados y preparados para alanar la nominación política partidista.

MIENTRAS EN MORENA, EDUARDO GATTAS, VANESSA MATA, RICARDO RODRIGUEZ MARTINEZ, ISMAEL VALDEZ, FELIPE GARZA, IRMA SAENZ, NORA DE LOS REYES, son las piezas para alcanzar el triunfo electoral de ahí a que se acomoden las cosas es otra situación.

Además falta ver la alianza que pudiera darse con el PT Partido del trabajo en distritos locales, federal y ayuntamiento, creo de este listado pudieran salir algunas propuestas firmes además de nuevos elementos que pudieran ser tomados en cuenta como MARCO ANTONIO FUENTES, presidente estatal de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo o El médico MARCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ DE AYALA, coordinador operativo de la CNPA, Coordinadora Plan de Ayala por ejemplo que se encuentran haciendo mucha talacha de campo y territorio lo que no se les ve a algunos de los antes mencionados, claro algunos aclaramos al que quiera que le caiga el saco.

DEBEMOS no perder de vista al sindicalista y ex diputado local en doble ocasión DR. ALFONSO DE LEON PERALES que es un fuerte simpatizante de la 4T junto a LOPEZ OBRADOR.

Un prospecto a una importante oportunidad política en estos momentos de cambio, personaje que emergió de las filas del sindicato del ISSSTE y quien ocupa hoy por hoy el cargo de Secretario de Educación Sindical en los Estados Zona Norte del CEN del SNTISSSTE y desde donde sigue adelante en su labor política social y en Tamaulipas se sabe que goza de la amistad y aprecio de muchos liderazgos políticos por eso y mas estaremos atentos a su participación.

Por su parte en el cabildo municipal de Rio Bravo, se mueven muy activos los regidores CARLOS GARCIA REYNA y NORMA PARRA MARTINEZ a quienes no hay que perder de vista.

Sin ninguna duda que irán por la reelección en la planilla de regidores sea quien sea el candidato a la presidencia municipal en el año venidero 2021 ya que su labor y don de gente los ha identificado plenamente como personajes que tienden la mano y aportan a su partido revolucionario institucional dicho por sus mismos correligionarios y que en estos tiempos no es muy fácil hacerlo por parte de otro tipo de políticos que no merecen tener un espacio de participación.

HECTOR GARZA GONZLAEZ, lamentable y desangelada visita al sur centro y norte del estado, fuera de base el individuo que no tiene mucho que hacer en la posibilidad de alcanzar la nominación a la gubernatura del estado

COMENTAN HABITANTES Del ejido Ebanito Nuevo, Prisciliano Delgado, Poblado La SOLEDAD, Estación Canales entre otros es muy seguro que el director de desarrollo rural en Rio Bravo, Ingeniero y vicepresidente municipal FERNANDO GOMEZ con una pasadita de fumigación es suficiente en los ejidos, la verdad sería buena que se diera una vueltecita por algunas comunidades

En el sur del estado de Tamaulipas, todo apunta para que en Tampico los panistas de NADER se topen con una generala en eso de las campañas electorales como es la maestra MAGDALENA PERAZA que ha sido convocada por la 4T para asumir una posibilidad de ser la abanderada de MORENA y PT en caso de irse en coalición política por Tampico.

ALLA MISMO, surge el nombre de SAUL RIVERA CABALLERO para alcanzar la nominación a una candidatura a un cargo deleción popular por un partido de izquierda en todo momento y quien ya ha sido líder juvenil, funcionario municipal, estatal y empresario que no hay que perder de vista con muchas posibilidades de revolucionar la política de Tampico.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

Es como dijimos en nuestras colaboraciones a muchos amigos que nos han hecho presente y patentizado su apoyo moral por el deceso de nuestro señor padre DON RODOLFO VIVIAN AVILA el pasado 7 de julio como son al Doctor TOMAS ORTEGA, TERESA BELTRAN GALLEGOS; Al amigo ex diputado federal de Chiapas y ex dirigente nacional de democracia con transparencia A.C. LIC. TITO RUBIN CRUZ; TELMA LIRA, TERE ACOSTA, DRA. YVONNE GOMEZ DE BORREGO,YOLANDA BELMARES, YAYO QUINTANILLA, YESSI CASTILLO, YADIRA ALFARO Y nuestra amiga YOLANDA VERDUZCO

Además del amigo JUAN GUILLEN, nuestra prima hermana JUDITH RESENDEZ VDA. DE VIVIAN, JULIO CORTEZ, JESUS MORENO, JULIO MENCHACA CANTU, JOSE LUIS CASTRO CARRIZALES, LIC. JOSE IVAN MANCIAS HINOJOSA, ex alcalde de Ciudad Mier.

Asi mismo como al amigo DON DANIEL GUIMBARDA, AZHAEL JARAMILLO, amigo comunicador victorense; ALMA CONTRERAS, ANTONIO OCAÑA, ALEJANDRO RODRIGUEZ, MAURICIO AGUILAR PERALTA, ADVENTO NACIANCENO, ARMANDO ROMERO, al ex presidente de la UPD en Reynosa, DON ALEJANDRO ALONSO RICO, AGUSTIN HERNANDEZ, ING. ISMAEL ZAPATA MORALES, IVANA RUBLADINO, IDALIA VAZQUEZ e ISMAEL R. VIVIAN.

También gracias al ingeniero MIGUEL MORQUECHO, MARTIN CORONA, Maestro y presidente de la UCEN, Unión de comerciantes y empresarios del Noreste en Matamoros, MIGUEL TELLO ROMERO; MARY GARCIA, MANUEL HERRERA SALASSAUL BARRIENTOS RAGA, SOFIA ALVAREZ RIVERA, SANDRA FLORES ZAVALA, SONIA MERCADO, SERGIO OJEDA CASTILLO, regidor neolaredense; SALVADOR URIBE MARTINEZ, SERGIO RENE TESILLOS VILLARREAL y al dirigente estatal de la Unión de Periodistas democráticos, SANTIAGO RUIZ DELGADO.

NUESTRA SOLIDARIDAD Y FORTALEZA

Quiero enviar mi abrazo fraternal y el de mi familia a la familia RODELA ORNELAS por el sensible deceso de las señoras BERTHA Y FLOR RODELA ORNELAS quienes dejan en esta vida ejemplo a seguir para sus familias y amistades que siempre les recordaremos.

Nuestra solidaridad en este momento de dolor, al perder a seres tan queridos y a quienes conocimos por su sencillez, don de gente y rectitud. Descansen en paz BERTHITA Y FLOR RODELA ORNELAS.

COMO DE igual manera nuestro abrazo solidario ante el deceso De DON AGUSTIN OLIVARES PADRON de JUAN CARLOS OLIVARES GUERRERO, nuestro amigo ex alcalde y ex diputado local asi como a su familia y su señora madre a quienes les deseamos una pronta resignación y la fortaleza para asumir esta falta física de un ser humano querido y apreciado.

HAGO UN ESPACIO para enviar mi abrazo solidario a la señora MARGARITA CUELLAR DE MARTINEZ ante el deceso de su esposo en dias pasados, comandante MARCO ANTONIO MARTINEZ ALVARADO, ex coordinador de protección civil y bomberos del municipio de Reynosa.

Personaje valiente, honesto y servicial que se nos adelantó en el camino recordaremos siempre su sencillez y profesionalismo de trabajo por la sociedad de Reynosa y la región.

ASI MISMO, le envio a nuestro amigo ALEX GARCIA DEL ANGEL el abrazo solidario y fraternal asi como a su familia por el lamentable deceso de su señor padre DON EMILIANO GARCIA ZUANI, a su señora madre FERNANDA DEL ANGEL DE GARCIA; sus hermanas FERNANDA, CELESTE, ALEJANDRO EMILIANO GARCIA DEL ANGEL deseando una pronta resignación ante este lamentable e importante deceso del jefe de la familia.

Envió mi condolencia por el deceso de la señora MARIA DEL SOCORRO ENRIQUEZ DE RAMIREZ, madre del ex regidor CESAR RAMIREZ, para el y su familia nuestro pésame, solidaridad y fortaleza ante lamentable deceso en dias pasados.

MI FELICITACION este 15 de agosto por su cumpleaños para la señora AURORA CARREÑO VDA. DE GARCIA, ARNULFO RODRIGUEZ, ex dirigente magisterial en Tamaulipas; profr. DARIO MARTINEZ OSUNA, excelente maestro de oratoria en Tamaulipas; DORA PALOMO Y HUGO MAGALLAN.

ASI COMO ESTE 16 de agosto recuerdo en su natalicio a PATRICIA GARCIA ex funcionaria del sector salud y al maestro y político además de escritor, DR. RAMON DURON RUIZ que se nos adelantaron en el camino de la vida. EN ESTE MISMO DIA, felicito por su dia a lic. JOAQUIN TREVIÑO ARIZMENDI, IVAN ALVARADO, JOAQUIN VELAZQUEZ, JOAQUIN ROSALES, FRANCISCO PULIDO SERNA Y JUAN HERNANDEZ.

ASI como este 17 de agosto quiero recordar en su natalicio a los comunicadores y columnistas además de amigos en la capital del estado CUAUHTEMOC DIAZ MARTINEZ y en Reynosa SALVADOR AQIUNO RODRIGUEZ que se nos adelantaron en el camino de la vida y que serán siempre bien recordados.

TAMBIEN, este 17 de agosto quiero felicitar a BERNARDO TERAN SALDIVAR, dirigente de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo en Nuevo León además de un experimentado hombre del campo mexicano. TAMBIEN felicito a ANTONIO OCAÑA CASTILLO en Rio Bravo, MARCO SALDAÑA Y LIC. CARLOS GAMEZ CANTU

También este 18 de agosto mi felicitación y abrazo para nuestra amiga la señora LETY BORREGO, dama de mucho corazón y comunión con sus semejantes pidiendo a dios la conserve por muchos años mas. Como también envio abrazo al comunicador JULIO GUZMAN LOYA, presidente de la UPD Reynosa y a DORA CARREON DE OLVERA en la cañera Ciudad Mante, esposa de nuestro amigo director del periódico EL TIEMPO, DON ALFREDO OLVERA.

Mientras Que este 19 de agosto felicito al amigo maestro y ex dirigente del SNTE Reynosa, JAIME ARRATIA BANDA, FRANCISCO HERRERA JUAREZ, amigo comunicador; RUBEN NAVARRO, JOSE IRAM RODRIGUEZ LIMON, JORGE ALONSO GARCIA CAMARILLO, ANGEL AGUILAR, LIC. JESUS ARNULFO GOMEZ RENDON, AGUSTIN CARVAJAL MANCHA, ING. JOSE DIAZ RICO, CARLOS RODRIGUEZ, LIC. ABEL HERNANDEZ, DIEGO SANTANA, RAWY CHIPRUT, ALEJANDRO REYNA… Y NOS VEREMOS.