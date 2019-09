T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI: “AL PUEBLO YA NO LO PUEDE ENGAÑAR”

X.- POR ESO LE RESPONDEN: “ESTAMOS MUY ABANDONADOS”

VECINOS de la colonia bienestar social, como la señora Juany López Márquez y residentes de otras muchas colonias “en redes sociales”, tajante y sin cortapisas le dicen a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “estamos muy abandonados, nunca nos han apoyado en esta colonia”, la que está igual desde que se fundó, nadie ha venido a ayudarnos y luego le sorrajan: “llevamos 9 meses metiendo peticiones en Presidencia y no hemos recibido ninguna respuesta”, Por eso me dirijo a usted con respeto. Esto que expresa la Sra. López es un reclamo y demanda, hecha porque las familias de ese amplio sector popular, “ya no hayan que hacer o no hayan la puerta”, porque no tienen luminarias, hay calles en mal estado, corrientes de aguas negras por doquier y la falta de otros muchos apoyos, como los que dice Maki, “le da a todo el pueblo” y eso, la verdad, “es una vil mentira.

PERO MAKI, sin tal vergüenza, le responde a la quejosa Sra. López Márquez, con la célebre frase de: “AÚN FALTA MUCHO POR HACER”, no los olvido, seguiremos trabajando, eludiendo la alcaldesa, de esta manera tan grotesca “dar una solución concreta e inmediata a la petición de la quejosa” y atender a todos los vecinos de ese desangelado núcleo poblacional. Y “pese a esta triste realidad, que viven los vecinos” de la colonia Bienestar Social, la Doctora MAKI, se “llena la boca” diciendo que, ha beneficiado a los vecinos con EL PLAN DE OBRAS MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE REYNOSA. Pero si eso fuera cierto, “no hubiera tantos reclamos públicos hacia MAKI, en las colonias y en las benditas redes sociales”, de parte de tantísimas familias de Reynosa que, están en el más completo de los abandonos.

Y PARA reforzar la queja de la señora Juany López Márquez, el señor Mayita Martínez, le dice a la indignada denunciante: “Ponga la petición en Obras Públicas Municipales”, para que haya evidencia de su solicitud. Y ver si así ponen atención a su colonia y si la alcaldesa MAKI OTRIZ, cumple, porque recuérdese que “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO” y obviamente, “las palabras se las lleva el viento. Así es que estaremos muy al pendiente de este caso, como de otros muchos que no son atendidos por el Ayuntamiento de Reynosa.

PORQUE Reynosa, a pesar de las promesas de MAKI, cuenta con miles y miles de calles plagadas de baches, invadidas con aguas negras pestilentes, sin alumbrado público, la zona Rosa de Reynosa sin poder ser incorporada al sector turístico, también muchas familias pobres sin ser atendidas en el DIF Municipal, donde el esposo de MAKI, CARLOS PEÑA GARZA, hace lo que le da su regalada gana y él, lo sabe. Además de verse a Reynosa con plazas públicas abandonadas, con bancas destruidas y todos los centros de esparcimiento “Tamules enmontados”. PERO COMO MAKI, “vive a todo lujo en Misión, Texas”, a ella, su hijo Carlitos y a su esposo don Carlos Peña, no les importa como vivan las familias de Reynosa.

LA SEÑORA Yolanda Suárez, le dice a MAKI: Dra., con todo respeto, le pido la ayuda para la pavimentación de la calle Cerro de Padilla, “en la colonia Almaguer”, comunidad a la que ya hemos dicho aquí, “MAKI NUNCA ACUDE O NUNCA VISITA”. Y ¿saben porque no lo hace?. Por temor a que la encaren y “hasta posiblemente la linchen”, porque la Doctora cuando anduvo en campaña, dicen “llegó a la Almaguer, pidiéndole el voto y les prometió un sinfín de cosas y “una sola no se las ha cumplido” en este primer año de trabajo, de este segundo período o sea que MAKI, “lleva 3 años gobernando Reynosa Y SIGUE QUEDANDO MAL”, eso no lo digo yo, aclaro, lo dicen los vecinos.

Y LE RECALCAN a MAKI, las familias de la Almaguer: que en tiempos de tormentas o huracanes, “con tan solo dos horas de lluvia, nos inundamos”. Y cuando eso nos pasa “nadie del Ayuntamiento de Reynosa nos visita”, de perdido a ver en qué situación estamos y cuando eso sucede. “las calles se quedan cubiertas de agua” y los niños del kínder y de la primaria e incluso de la secundaria, al regresar de la escuela, “llegan todos mojados”, porque no hay calles en buen estado, por donde pasar. Y eso que la Almaguer, dicen los quejosos, “es una colonia cercana al Parque Industrial, donde hay muchos trabajadores que también sufren los embates del mal estado, en que están nuestras calles, remarcan los vecinos inconformes. Cuya denuncia pública, evidencia que, todo lo que dice la alcaldesa, hace por el bien de Reynosa “es una mentira”.

ADEMÁS MAKI, responde a los vecinos con suma ligerea e irresponsabilidad como autoridad, diciéndole que, “para solicitar la realización de una obra de pavimentación, se debe presentar por escrito y dirigida al Ayuntamiento de Reynosa. Con los datos exactos de la ubicación y con la firma de los vecinos, petición que ya no dijo la presenten directa a Obras Públicas, sino “en la Secretaria particular” en Presidencia, con copia a OPM. Pero si MAKI PROMETIÓ hacer obras, “mejor que los visite”, si sabe que la colonia Almaguer, es una colonia de las más olvidadas, pues el compromiso de la alcaldesa en campaña, “fue el de regresar a las colonias y no que los vecinos, anden detrás de ella”, planteando donde pavimentar calles, pues la obligación de servir al pueblo es de ella y, “no pida que la busquen, porque, sin vergüenza alguna, “MAKI SE LE ESCONDE A LOS VECINOS”.

PERO ESO NO ES TODO, porque en las mismas redes sociales, “vecinos de la colonia Juárez dos” le recordaron a la alcaldesa MAKI ORTIZ que, ella prometió pavimentar la calle cuatro y aunque “de la manera más atenta se lo hemos pedido, no nos ha respondido”, le dicen los quejosos a Maki y esta, le contesta a la Sra. Magda Ibarra, “vamos a llegar a todas las colonias”. Y la alcaldesa, repite, la frase célebre: “Falta mucho por hacer”. Y luego comenta que se sigue trabajando a diario por toda la ciudad, pero lamentablemente, “A LOS VECINOS, DE LA JUÁREZ, TAMPOCO LES DIO UNA RESPUESTA CONCRETA”, porque eso que dijo, sin temor a equivocarme, “será una mentira más de la alcaldesa”, alcaldesa que, para desgracia padece Reynosa y le reiteran “NO NOS OLVIDE”. Y ENSEGUIDA un señor de nombre ADRIÁN BECERRIL, en plan candente y sin ruedas le dice a MAKI, “solo promesas, el pueblo está cansado de promesas”. Los hechos son los que hablan por sí solos”.

OTRA COLONIA QUE también está marcadamente olvidada “es la San Valentín” y por eso la residente de esa comunidad Sra. María del Rosario Arias Zamudio, le dice “en la redes sociales” a la Presidente Municipal Dra. Maki Ortiz, “sé que son muchas las peticiones”, pero nuestra comunidad, es otra más de las que, están en el claro abandono. Porque las calles están muy mal y especialmente “la Flor de Mimosa”. “Le agradecería se diera una vuelta para que vea como estamos aquí”. Pero tengan la certeza de que la alcaldesa no irá a la San Valentín, pues Maki, sabe perfectamente bien que, “EN LAS COLONIAS, NO LA VEN CON BUENOS OJOS”, porque MAKI, es muy mentirosa y engaña a las familias, familias que creyeron y confiaron en ella, pero a Maki, le importaba el voto y como se lo dieron las gentes de las colonias, lo que estas familias sufran, padezcan o enfrenten, eso es lo que menos le importa a esta señora y por eso “Reynosa, está en el más claro de los abandonos”.

EN LA CONTRA parte, los que adulan y felicitan a la alcaldesa MAKI ORTIZ, porque según ellos, “está haciendo las cosas muy bien”, son pocas gentes, porque la mayor parte de los aduladores, “son perfiles falsos” y también personas que son familiares de empelados del municipio, al igual que otros que dicen reciben sueldos, porque, “la hacen de líderes”, cuyos casos ya indagamos, al igual que, “los de la porra pagada por Maki”, para darlo a conocer también, porque en la realidad, Maki cree que con que le “engorden el caldo” ella va a salir bien librada, pero está rotundamente equivocada, porque “el sol no se puede tapar con un dedo”. Y menos podrá “salvarse del problema de las cuentas públicas que tiene pendientes en la Auditoria Superior del Estado”. ¿Verdad?.

LES DIRÉ finalmente que, la Doctora Maki Ortiz, “es una genuina mitómana”, porque la mayor parte de lo que dijo en su informe de Gobierno, sobre la realización de obras millonarias, “eso no está plasmado en los sectores proletarios”, porque las familias de Reynosa, “viven bajo el cruel abandono”, por la promiscuidad y la inmundicia social que prevalece en las colonias populares. Y pese a este lamentable agravio para las familias humildes, “MAKI, COMETIÓ LA OSADÍA ADORNÁNDOSE”, porque, recibía el reconocimiento de alcaldes fronterizos y mayores del Estado de Texas, cuyos funcionarios norteamericanos, por ejemplo: NO CONOCEN LA CRUDA VERDAD, EN LA QUE VIVEN LAS FAMILIAS HUMILDES DE REYNOSA. Por el abandono en que las tiene la Presidenta Municipal Maki Ortiz Domínguez. Y por esta razón MAKI, debe entender que, AL PUEBLO YA NO LO PUEDE ENGAÑAR”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

