T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI BUSCA LANZAR A SU HIJO POR MOVIMIENTO CIUDADANO… ¿SERÁ?

X.-“SIGUE PICANDO PIEDRA” PORQUE A MAKITO LO RECHAZARON EN MORENA

TODO PARECE indicar que la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, por el afán de que su hijo Carlos Peña Ortiz “Makito”, actual Presidente del DIF Reynosa, vaya por la Presidencia Municipal y sea su sucesor, ayer al medio día surgió fuertemente el rumor de que, “el heredero de la jefa del pueblo”, sería perfilado para esa importante posición política, pero “bajo el cobijo del Partido naranja” Movimiento Ciudadano, cuya versión de inmediato “corrió como fuego en reguero de pólvora”, por lo que, el líder de este organismo político JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, es quien sin lugar a dudas este día o en corto lapso, tendrá que confirmar o desmentir esta versión, la que aducen “salió del mismo palacio municipal”.

TAL VERSIÓN no se descarta, porque “hasta hace días” el nombre de Carlos Peña Ortiz, estuvo causando enorme polémica al interior del Partido Morena, porque en el mismos sentido, se estuvo comentando que, “su mamá Maki”, se encontraba en pláticas con dirigentes de MORENA, pero dada la inconformidad de los genuinos morenos, finalmente, “no se concretó” la referida probabilidad para el joven aspirante, comentándose en los círculos políticos de Reynosa que “en Morena no le dieron cabida” al hijo de la doctora.

ESTE comentario, al igual que la semana anterior, deja entrever que la Presidente Municipal de Reynosa Dra. Maki Ortiz, “sigue picando piedra”, porque ella termina su mandato el 30 de septiembre del presente año y, al no haber aceptado el abanderamiento a Diputada Federal, bajo las siglas de su partido el PAN, al que por cierto, (le debe todo lo que ella ha logrado en política), estaría quedándose a la deriva, es decir, sin las opciones de poder, al que ella está acostumbrada.

AL INDAGAR anoche este relevante tema (con mis contactos), se me hizo llegar la versión de que, al menos localmente, la alcaldesa Maki Ortiz, no ha sostenido ni concertado negociaciones con quien dirige Movimiento Ciudadano, lo que, naturalmente, nos lleva a pensar que entonces la doctora, “tiene o tendrá algún acercamiento” con quien dirige MC en el estado Gustavo Cárdenas Gutiérrez o bien con el Senador Dante Delgado Ranauro, Presidente Nacional del Partido Naranja.

LO CIERTO es que Maki Ortiz, al ver que, “en Morena no le cuajó” su objetivo político, tendrá que “seguir tocando puertas” eso es obvio y por esta razón, no se descarta esa posibilidad, porque la doctora sabe que, “al tener pendientes” cuentas públicas de su Gobierno, (como la del 201), en la que hay un faltante de poco más de 176 millones de pesos, esto será motivo relevante para que la Auditoría Superior del Estado, la mande citar a que justifique “en que se gastó el referido monto millonario” al que se hace alusión, detalle que por supuesto es preocupante, y por ello, “Maki tendrá que ir a donde sea necesario”, con tal de conseguir el objetivo que se ha trazado, porque sabe que “el poder le haría mucha falta” para evitar “tener que vomitar” lo del presunto y escandaloso saqueo millonario.

Y SI MAKI, busca que su hijo Carlos Peña Ortiz, llegue a la principal silla del municipio de Reynosa, a través de otro Partido, es para ella, “SER EL PODER TRAS EL TRONO” eso es evidente y sabe también que, “al tener el poder político de su lado”, “esto sería una formidable herramienta para su defensa”, por el tema de sus cuentas públicas pendientes. Pero al llevarse a su vástago a competir en otro partido, con esto, también se confirmaría que “Maki es traidora y mal agradecida” con el (PAN) Partido que le ha dado poder, dinero y enormes satisfacciones.

JUAN CARLOS ZERTUCHE Romero líder local del MC, al no tener noción de la pretensión política de la Presidente Municipal de Reynosa, para favorecer a su hijo Carlos Peña Ortiz, es porque Maki, está enterada que Zertuche, tiene también la intención de buscar la alcaldía bajo la sombra del partido que él dirige y, por supuesto que la doctora no se entrevistaría con él, “para evitar cualquier tipo de confrontaciones”, pero de que, “Maki, seguirá picando piedra”, de eso no hay duda, y más porque los altos mandos de MC, “son expertos en las negociaciones políticas en tiempos del oro-electoral”.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, “al andar en pos de adquirir una candidatura” de MC o de cualquier otro partido político, para que su vástago Carlos Peña Ortiz participe la elección del 6 de junio, primero que nada se confirmaría LA TRACION DE MAKI AL PAN, pero eso quizás ya no le importe, porque para ella “es más importante tener armas conque defenderse”, porque “sin poder político” y sin que nadie la defienda, “Maki tendría que andar huyendo de la justicia”, porque sabe que los pendientes financieros de sus cuentas públicas, le pueden traer muy lamentables preocupaciones futuras, y sino “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 117 Today: 117 Total: 1423412