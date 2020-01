T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI DESCOBIJADA POR TRAIDORA Y, YA NO HALLA LA PUERTA”…!

POR ACTOS de traición al partido que “le dio todo”, para a ser regidora, Diputada Federal, Senadora y ahora dos veces alcaldesa por Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, de hecho, “ha sido descobijada políticamente” por Acción Nacional, porque “quien traiciona una vez, traiciona dos y más veces”, cuyo escabroso proceder de esta mujer, ha sido corroborado, porque la edil de origen chihuahuense, “ha venido sosteniendo reuniones secretas” con directivos de MORENA, allá en la capital de la República e igualmente aquí en Reynosa con políticos priistas de buen peso, para “llegado el momento, se le postule” como candidata a Gobernadora “cueste lo que cueste” $$$$$.

HAY QUE señalar que la alcaldesa de Reynosa, busca afanosamente ser abanderada a gobernadora, porque “Maki sabe que, de no contar con fuero político”, no tendría defensa alguna cuando sea llamada “al banquillo de los acusados”, por presuntos desfalcos millonarios en sus cuentas públicas, como la del 2017, porque la Doctora Ortiz Domínguez, hasta el momento, no se ha presentado ante la ASE “ha justificar el destino que le dio a un faltante de por lo menos 700 millones de pesos”.

REZA el adagio que, “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto hay sobrada razón, detalle por el cual “la Presidente Municipal de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz, anda mortificada en grado superlativo, como nunca antes, porque está consciente que, “el proceder legal de la Autoridad encargada de supervisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos, “viene obrando con estricto apego a la ley”, razón demás por la que la edil, “ya no haya la puerta”, porque si Maki, no ha acudido a los llamados hechos por la ASE, para que explique matemáticamente que hizo con el referido monto millonario, es porque “no tiene una explicación concreta para zafarse” del acto ilícito presuntamente consumado por ella e integrantes de su gabinete.

Y COMO el titular de la Auditoria Superior de Tamaulipas, “trae la espada desenvainada” para obrar en el marco legal o jurídico contra alcaldes y ex alcaldes defraudadores, Maki Ortiz, sabe que ella no está exenta de la justicia administrativa, por lo que, de “no comprobar en que invirtió los 700 millones que andan volando en el aire”, la ASE, se vería en la imperiosa necesidad de demandar por la vía penal a quien aparezca como responsable o responsables del saqueo millonario, porque aducen que, “no solo Maki, está envuelta en estos tejes manejes” sino también la Tesorera Esmeralda Chimal Navarrete, así como la segundo Síndico Zita Guadarrama Guerra, el esposo de esta Guillermo Bahena, el Secretario Técnico Hugo Ramírez Treviño “el hombre de las confianzas de Maki”, incluyéndose al Contralor Municipal Alejandro Vielma y hasta el marido de la alcaldesa señor Carlos Peña Garza, quien en el DIF Reynosa, ha hecho lo que le da su gana con el dinero de este noble organismo.

PODRÉ DECIRLES que, en este escenario político-administrativo, los actores del presunto desfalco, ya no están en condiciones de salvarse por el tema “del borrón y cuenta nueva”, porque si se adjudicaron los recursos que son del pueblo de Reynosa, los involucrados están obligados, “no solo a tener que devolver los dineros desaparecidos”, sino ser enjuiciados por la vía penal, porque lo que hicieron, en el nuevo sistema de justicia penal, apropiarse de dinero público, es delito grave y por esta razón legal, “los acusados, saben que no tendrán escapatoria judicial”, porque la ley es la ley y nadie puede estar por encima de la misma.

Y SI MAKI ORTIZ, antes gozó de oportunidades para salir avante en este tipo de trapacerías, ahora, “la doctora, ha sido descobijada políticamente”, y por ello, “en el marco legal” se le dará el trato como “a cualquier presunto delincuente”, situación adversa que, es ampliamente comprometedora para la Presidente Municipal de Reynosa y por esta causa, repito y reitero, la edil Ortiz Domínguez, anda mortificada, “al grado de que no la calienta ni el sol”, porque simplemente, “ya no cuenta con defensores de buen peso político”, que la puedan sacar del atolladero en el que, por ambiciosa al dinero ajeno, se encuentra seriamente comprometida.

AHORA BIEN lo incongruente de este tan sonado caso, es que, “todo vaya a quedar en palabras que se lleva el viento”, porque de suceder eso, MAKI, estaría nuevamente burlándose de la sociedad reynosense, cuyas familias están inconformes e indignadas, porque la alcaldesa ORTIZ DOMÍNGUEZ, no ha vuelto a pisar el terreno de las colonias y ejidos, donde anduvo pidiéndole el voto a la agente, para ser por segunda vez la Presidente Municipal, en cuyas visitas, Maki, con tal de convencer a las familias, “prometía bajarle el cielo y las estrellas” a la sociedad, pero nada de lo que prometió, ha cumplido.

Y SI HAY gentes que adulan a la Doctora Maki Ortiz, lo hacen porque son personas que se han visito favorecidas por ella, mismas que, al momento de ver que Maki, está implicada en el tema del desfalco millonario, como se le señala, tendrán que pensar diferente, para evitarse problemas legales y, a los cómplices de Maki, “más pronto que inmediatamente, se les habrá de ver “emprendido el vuelo a tierras lejanas”, es decir a donde nadie sepa de ellos, porque la acción judicial por los criminales saqueos de recursos públicos, nos los exime del proceder jurídico contra estos, también presuntos amantes de lo ajeno.

LA PREOCUPACIÓN de la alcaldesa de esta ciudad fronteriza ha sido evidente, porque Maki, deja de venir a Reynosa por varios días, además no ha hecho presencia en varios eventos como audiencias públicas, incluso, cuando viene al palacio municipal, lo hace fuertemente escoltada y de manera escurridiza, mientras que sus cómplices, como Zita Guadarrama, Esmeralda Chimal, Hugo Ramírez, Alejandro Vielma y otros, “tienen que aguantar vara”, porque para eso se les paga muy bien, pero si están involucrados en los faltantes millonarios a estos, también “podrá caerles la voladora” y al estar a la deriva, serían los primeros “en tener que pagar el pato”, como se dice en el argot político.

PERO EN FIN, veremos que habrá de suceder, sobre este escabroso tema judicial, que trae a la alcaldesa de Reynosa, “al borde de la preocupación” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

