MAKI, DESESPERADA BUSCA QUEDAR BIEN CON AMLO, PROPONIENDO PEDIR DIENRO AL PRESIENTE TRUMP..!

LO QUE SE VE no se juzga, esto viene a colación, porque ante el escenario político adverso por el que atraviesa la alcaldesa de Reynosa, “MAKI, DESESPERADA”, hace declaraciones “irrisorias e infantilescas”, pero con intenciones mercenarias, para que el Presidente del vecino país del norte DONALD TRUMP, “atienda o bien escuche lo que ella propone” de que, sería bueno que apoye con recursos al estilo “iniciativa Mérida”, y naturalmente, buscar quedar bien con el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para que, “éste la arrope o la cobije” y no quedar desprotegida para el futuro electoral venidero.

PORQUE ante el escenario político futuro de Tamaulipas y Reynosa, en este ultra mega importante esquema, se visualiza que para la Doctora Ortiz Domínguez, “no pinta nada bueno”, por los evidentes actos de corrupción e impunidad, en los que, la alcaldesa de esta pujante comunidad fronteriza, “se ha visto seriamente involucrada”, junto a su gabinete de cómplices, los que, por obviedad, “tampoco estarán salvados” de las acciones judiciales que, por desfalcos millonarios” tendrán que enfrentar, esa es la cruda realidad que misma Maki, sabe habrá de padecer.

REZA EL ADAGIO que “nada es para siempre”, porque los cargos públicos son pasajeros y Maki, tal vez pensó que jamás se le acabaría el poder que ha tenido desde hace varios lustros, es decir, desde que inicio como regidora, para luego ser Diputada y Senadora y finalmente, alcaldesa de Reynosa por dos veces, pero quien la ha llevado a esos espacios públicos, que es el pueblo, “ya no creen en Maki, por ser una mujer mitómana”, porque han sido tantas las falacias que ha lanzado al aire, con tal de salvarse y, si antes “se le consideró y no se le aplicó el rigor de la ley”, hoy el panorama político y financiero, a la Doctora Ortiz Domínguez, “le está resultando altamente preocupante”.

AYER, después de la junta de cabildo, ante medios de comunicación de Reynosa la alcaldesa Maki Ortiz, hábilmente declaró: “bienvenido el recurso”, “un apoyo económico, al estilo la iniciativa Mérida”, eso que Maki dijo, “es el claro mensaje o la muestra tangible de su desesperación”, porque su exposición, lleva como propósito que, “el mandatario mexicano” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aun siendo ella, una mujer manchada por la corrupción y la impunidad, en el Gobierno Municipal de Reynosa, quiere e intenta que, “AMLO, no la deje de la mano”.

PERO SI EL PRESIDENTE de la República, ha sido claro al decir que, “no comulga con los malos emblemas” de los Gobiernos federales, estatales y municipales pasados, eso, es lo que, TRAE a MAKI, buscando “el mejor padrino” para que convenzan al ejecutivo federal y la rescaten “de la adversa situación financiera y judicial” que le espera, aquí en Reynosa por presuntos actos de corrupción, como también tener que dar cuenta de los 186 millones de pesos que, ya le han sacado por el momento, en las redes sociales, dineros provenientes del Gobierno Federal y de los que, al parecer, Maki, no ha rendido cuentas claras”, ¿Cómo la ven?.

HAY que hacer hincapié para señalar que, “los números no mienten”, por el tema de las irregulares cuentas públicas que, Maki rindió ante el Congreso del Estado y eso, precisamente, es lo que, sabemos “no permite que la doctora Ortiz Domínguez, pueda dormir bien o “a pata tirante” allá en su lujosa residencia de la ciudad de Misión, Texas, motivo por el que, “se ha visto obligada a tomar pastillas, para descansar”, porque es tormentoso para la edil, ver y saber todo lo que le depara el destino político inmediato, cuya cuestión realmente, es para preocuparse. Y “si Maki, anda mal en sus manejos financieros”, junto a sus grupo de cómplices, debe quedarle claro que, “nadie le autorizó agenciarse o adjudicarse los recursos que son del pueblo y no de ella”.

Y COMO “cuando el río suena es que agua lleva”, esto refleja y confirma e incluso, nos hace pensar que, la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, ahora que sabe perfectamente bien que, LA OPCIÓN “DEL BORRÓN Y CUENTA NUEVA”, ya no tendrá eco favorable para ella, por esta razón, anda más preocupada que nunca, porque téngase la certeza que, “al haber cuentas públicas irregulares, con desfalcos millonarios” en el Gobierno Municipal de Reynosa”, la Doctora, quiera o no, tendrá que “responder en el marco de la ley” a tales inconsistencias, y aunque ella, crea o considere que, “NO VA A PASAR NADA”, deberá entender que “los privilegios” para corruptos alcaldes como, la señalan a ella, no caben más en los Gobiernos del Estado y de la Federación.

EL PRESIDENTE de la República Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al agradecer “la buena disposición del Presidente de los Estados Unidos” DONALD TRUMP, respecto a colaborar con las investigaciones en el triste y lamentable caso de la familia LE BARON, en la que perdieron la vida seis niños y tres personas adultas. Motivo por el que, no dudo de la excelente intención del mandatario estadounidense, por ayudar a México, en el tema de la inseguridad pública, inseguridad que, no cesa en toda la geografía nacional, pero si AMLO, YA DIJO NO, no me explico porque MAKI, imprudentemente, ante los medios informativos locales, “HABLÓ AYER PARA OPINAR Y PEDIR DINERO AL GOBIERNO VECINO”, cuya postura es la muestra clara y concisa de que, la alcaldesa de Reynosa por su actitud mercenaria, “solo piensa en cómo hacerse de más recursos”, por aquello de que “todo lo que caiga es bueno”, mostrando así su verdadera cara, de ser mujer con aviesas intenciones, para seguir haciendo negocio ¿o no?.

LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, ELECTO PRESIDENTE PAN-TAMAUALIPAS

EN SESIÓN extraordinaria, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional tomó protesta a Luis René Cantú Galván como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Tamaulipas, para el periodo 2019-2022.

EN ATENCIÓN a la planilla única presentada ante la Comisión Estatal Organizadora, y de conformidad con los Estatutos Generales vigentes, los consejeros acordaron declarar presidente a Cantú Galván y a los integrantes de su planilla.

DE ESTE MODO, se aprobó también a Mariela López Sosa como Secretaria General, y a Álvaro Humberto Barrientos Barrón, María Elena Figueroa Smith, Ricardo Esteban Moreno Aguilar, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Pedro Antonio Carrillo Galván, Andrea Isabel Carrillo García y Teresa Aguilar Gutiérrez, como integrantes del Comité Directivo Estatal 2019-2022.

DE ACUERDO con la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal Organizadora, se cumplía la conveniencia de declarar electa a la planilla única registrada para la elección de presidente del CDE del PAN, basado en la unidad de la militancia.

REALIZAN SIMULACROS EN CENDIS DEL ESTADO.

El CENDI de la Burocracia Estatal No. 3 “Francisco I. Madero” realizó con éxito el simulacro de incendio en cumplimiento al programa establecido para promover acciones de prevención y protección civil ante este tipo de eventualidades.

El simulacro se realizó con la participación activa de las brigadas de auxilio conformadas por el personal quienes desalojaron a 104 niños que forman parte de las diferentes salas de atención del CENDI.

El timbre de emergencia sonó en punto de las 11:00 horas, alertando al teléfono de emergencia 911, sobre un conato de incendio en el área de lavandería, por lo que personal administrativo y educativo del CENDI aplicaron el plan de contingencia previsto para la evacuación del lugar.

Al final del ejercicio, representantes de Protección Civil del Estado y del IPSSET agradecieron a todos los participantes el apoyo y cooperación que brindaron para realizar esta importante actividad, que además de ser una experiencia de provecho en el tema de la prevención, da puntual cumplimiento a las indicaciones giradas por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para garantizar la seguridad de las niñas y niños que se encuentran bajo el cuidado del Gobierno del Estado en el sistema de Centros de Desarrollo Infantil.

APRUEBA CABILDO PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA 2020

SE PLANTEA un monto anual de 1,394 millones de pesos para seguir impulsando el desarrollo de Tampico

DURANTE la trigésima séptima sesión de Cabildo efectuada este jueves, Síndicos y Regidores aprobaron el proyecto de Ley de Ingresos para el año 2020 por un monto de 1,394 millones 833 mil 121 pesos.

CORRESPONDIÓ al Secretario de Finanzas, Antonino Alonso Sabbatini dar la explicación técnica de las modificaciones consideradas en el proyecto, donde se contempla un incremento de alrededor de un 23% respecto a la Ley de Ingresos presentada para el año 2019.

“PARA LA elaboración del presente proyecto de Ley, se consideró lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en sus artículos 5 y 18, así como la actualización de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) y los antecedentes de cada una de las partidas que componen el presupuesto de ingresos de los últimos cuatro años, así como proyecciones de las finanzas públicas de los próximos cuatro años”, precisó.

EL RESPONSABLE de las finanzas en el municipio detalló que el monto integrado en la iniciativa considera rubros como; Impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, subsidios, participaciones e ingresos derivados del financiamiento.

