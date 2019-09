T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI EN REYNOSA, YA NO JALA GENTE

(Edición Especial)

LO QUE AQUÍ hemos venido señalando de manera incisiva, pero además sin cortapisas, ni tapujos, “en todo Reynosa, ya se está confirmando”. Respecto a que la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “ya no jala gente”, porque tras intentar reunir personas para ir formando el partido, denominado SUMATE, “ni con acarreados” pudo llenar el local del Gimnasio en la Colonia “Jarachina Sur”, donde “la habilidosa mujer pretendía dar el zarpazo” y demostrar poder político, pero desgraciadamente “EL TIRO LE SALIÓ POR LA CULATA, por el hecho de que, “la gente de las colonias populares, están convencidas de que, “Maki, es una mujer que las ha venido engañando”, porque en todo les miente y por esta razón, “el sentir ciudadano, es darle la espalda a la alcaldesa”, porque lamentablemente, para las familias humildes, “Maki, les ha fallado con marcada crueldad”.

EL OBJETIVO de MAKI, “era el de reunir alrededor de 300 personas, para el desarrollo de la asamblea del IX Distrito y con ello, “lograr la creación del referido partido SUMATE”, pero la meta trazada por la alcaldesa ORTÍZ DOMÍNGUEZ, “no le fue posible consolidarla”, con lo que, se confirma una vez más que, las familias de todos los estratos sociales de Reynosa, pero “más las de condición humilde”, ya no le hacen caso a Maki, porque repito y reitero que, la Presidente Municipal, ha sido deshonesta con la gente que creyó y confió en ella. Porque lejos de hablarles con seriedad, les miente y por obviedad las ha venido engañando.

REZA EL ADAGIO que, “la mentira prevalece mientras la verdad aparece” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque “se están viendo LOS RESULTADOS DE RECHAZO Y REPUDIO” de la gente hacia la alcaldesa MAKI ORTIZ, la que por su interés de buscar ser Gobernadora del Estado, anda desesperada buscando crear un nuevo partido, el cual intenta constituir su amigo el ex líder nacional del PAN MANUEL ESPINO BARRIENTOS, pero todo parece indicar que, “este proyecto político va hacia el rotundo fracaso”.

PERO ESO no es todo, porque la Presidente Municipal Maki Esther Ortiz Domínguez, para llevar a cabo aquí en Reynosa, la citada reunión con gentes del IX Distrito, “hizo uso indebido de recursos públicos”, cuyo detalle ya se indaga por parte del ITTAIT, con la finalidad de saber “Si Maki fue la pagana del fallido evento” y si esto se le comprueba a la alcaldesa, tendrá que explicar de donde obtuvo los recursos para el desarrollo de la señalada asamblea con simpatizantes del referido distrito electoral.

PARA ELLO, quiero decirles que, “el desangelado” propósito partidista de la Jefa del pueblo de Reynosa, ha dejado mucho que decir, por el hecho de que, “MAKI YA NO JALA GENTE”, cuya muestra tangible, como lo dije en este espacio “ES EL INICIO DEL CALVARIO” de la alcaldesa, mujer que ahora, “está siendo objeto del repudio de la gente”, porque esta señora creyó que, “la gente no despertaría del letargo político” en el que se encontraban, pero ahora las familias decepcionadas, al ver que Maki, no les ha respondido y “las trae a vueltas y vueltas” y “mentira tras mentira”, ya no le están respondiendo por mentirosa (mitómana).

POR ESTE MOTIVO, hay que señalar que, “los jefes de hogar y amas de casa”, ya no desean más esperar a Maki para que les cumpla, porque al final de cuentas “no les va a cumplir las promesas” que esta señora, “les hizo en campaña”, porque ahora Maki, “cruelmente se les esconde y evitar que la gente inconforme e indignada la encaren”, como le sucedió en la Colonia Paseo de las Flores”, donde la gente se le echó encima a la alcaldesa, por el problema de las inundaciones que, “Maki no previó y no atendió con tiempo”.

POR SU PARTE, el propio ex líder nacional del PAN Manuel Espino Barrientos, quien repito, proyecta formar el partido SUMATE, se ha llevado la mala impresión de que, “Maki, no es lo que tanto se decía de ella” en algunos medios, respecto “a su raiting político” porque “la gente, ya no le está respondiendo”. Y si el pasado 15 de Septiembre “día del grito de Independencia”, se llenó la Plaza principal Miguel Hidalgo, fue por ir a ver “Grupo Musical Calibre 50” y disfrutar los juegos pirotécnicos y en consecuencia de la tradicional fiesta cívica que ese día, se llevó a cabo en todo el país, para “recordar a los Héroes que nos dieron patria” y “no para refrendar apoyo político a Maki”.

EL EVENTO apoyado (económicamente) por MAKI, no tuvo éxito por el rechazo y el desinterés de la gente hacia la alcaldesa. Y por este detalle, los funcionarios del INE, “al ver que no se cumplían con los requisitos” de reunir 300 personas con su respectiva credencial de elector perteneciente al Distrito 09, no avalaron el evento, porque “muchos de los acarreados” eran del Distrito 02 y no del 09, y por esta causa, no se les admitió. Y dieron por terminada la asamblea.

PERO ESO no para ahí, porque “los invitados al referido evento político”, llevados como acarreados, fíjense bien: eran gentes que, “reciben apoyos de los programas del DIF Municipal” o sea que, “son personas obligadas a dar el apoyo, al pretendido nuevo partido político” de Manuel Espino, porque esa fue la instrucción que recibieron de enviados de MAKI.

Y COMO “MAKI, políticamente anda descobijada” debido a que no la han admitido en ningún partido, porque ya “pico piedra en MORENA” y no la aceptaron. Y en el PAN ha insistido en recibir apoyo, “como candidata a gobernadora” y por eso, anduvo en la ciudad de México con los integrantes de la cúpula nacional albiazul entre ellos MARKO CORTES, pero “nadie le dio alguna esperanza en torno a su proyecto político futuro”. Por esta razón “anda ultra-mega desesperada” y tiene razón, porque “SABE QUE SIN PODER y SIN PADRINOS” que la apoyen, tendrá que vérselas duras

por el tema que “ya tiene en puerta”, de LAS CUENTAS PÚBLICAS NO APROBADAS por el Congreso del Estado, a las que, obviamente, tendrá que responder “en el banquillo de los acusados” en la Fiscalía Anti corrupción y tal vez hasta en un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal.

