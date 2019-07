T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI ENTIENDA: LA GENTE “QUIERE REALES AYUDAS Y NO MEJORALITOS”

LAS FAMILIAS de los sectores populares que resultaron afectadas por la pérdida de sus pertenecías en sus hogares, por la tromba suscitada la semana pasada en la colonia “Paseo de las Flores”, principalmente, fue la consecuencia de la irresponsabilidad y el importamadrismo de la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque las tareas de desazolve, que (hasta hoy realiza el Ayuntamiento) “en el dren los Almendros”, la edil debió ordenar se ejercieran desde el año pasado (2018), pero esto, “se le olvidó a la mala jefa del pueblo”, porque simplemente, no las hicieron para evitar “los sin sabores y agravios” que hoy, han sufrido las humildes familias de esa colonia, como también padecieron esta catástrofe, gentes de las colonias Voluntad y Trabajo, Las Palmas, Fundadores, Vientos de Cambio, Villas de esmeralda, la Obrera y Villas de la Joya.

POR ESTA CAUSA inconcebible e imperdonable de parte de la alcaldesa, “el terrible aguacero” que inundó los hogares y puso en riesgo la vida de niños, jóvenes, ancianos y de familias en general de las referidas colonias populares, se generó precisamente, porque a la Presidente Municipal Maki Ortiz, esta clase de fenómenos meteorológicos, le han sido indiferentes, al no prevenir con tiempo este lamentable problema, razón por la que, las gentes de bajos recursos económicos que viven en ese amplio sector, se quedaron sin muebles, porque perdieron estufas, refrigeradores colchas, camas, colchones, zapatos y hasta sus prendas de vestir. Y lo peor de todo, es que “NADA DE ESO LO VAN A RECUPERAR”.

POR LO ANTERIOR, queda muy clara la crueldad con la que MAKI, se ha venido conduciendo en la Presidencia Municipal, en torno a su pueblo, “al que no quiere” porque lo tiene ultra mega descuidado, pues tras la catástrofe sufrida por las familias de Reynosa, esta mujer, “en plan protagónico y con su gesto de mortificada” por lo sucedido, salió a caminar entre el agua con su Secretario Técnico Hugo Ramírez y otros colaboradores cercanos, para decirles a las familias que estaba con ellas, y que el personal de protección civil, bomberos, de Servicios Primarios y Obras Públicas, ya estaban realizando los trabajos de bombeo de aguas estancadas, así como labores de descacharrización, limpieza de calles, dotación de agua y alimentos para beneficio de la gente, “PERO NO LES DIJO A LOS AFECTADOS, si los ayudaría a recuperar todo lo que perdieron por la tromba.

LAS FAMILIAS del sector inundado, por la información que tenemos, “no han recibido más que el servicio de entrega de alimentos por unos días”, pero eso, por obviedad, “no resuelve a la gente, el problema sufrido por la tromba”, porque las afectadas perdieron mucho más que eso, gracias a que la alcaldes MAKI ORTIZ, por su marcada indiferencia hacia la gente humilde, con tiempo no desazolvó el dren “Los Almendros”, porque si lo hubiera hecho, repito, el agua de la lluvia hubiera tenido mayor fluidez y no se hubiera suscitado la inundación de las casas de esas gentes, “gentes que se han quedado en la calle”, debido a la postura criminal e irresponsable de “la mitómana” Presidenta, la que se mofa diciendo que, “quiere mucho a Reynosa y demuestra todo lo contrario”, ¿O no?.

Y PARA COLMO de males, les comento que, aparte de la imperdonable e inhumana actitud de la alcaldesa MAKI ORTIZ, respecto al problema en la colonia Paseo las Flores, también por la falta de un buen asesoramiento informativo por parte de “la importada” e incapaz jefa de prensa de nombre Patricia Castro, “discípula” de Magdalena Peraza Guerra allá en Tampico, ambas, a través “de un alegre boletín informativo”, intentan justificarse, aludiendo atenciones de consultas médicas, entrega de botellas con agua, PERO ENTIENDA SEÑORA ALCALDESA que, lo que la gente afectada necesita, es que las ayude, con ropa, calzado y enseres del hogar como estufas y refrigeradores que perdieron en la catástrofe, PORQUE AHORITA: “NO TIENEN, NI EN QUE HACER DE COMER PARA SUS HIJOS”, eso es lo que la gente necesita y “NO MEJORALITOS” como los que la irresponsable de MAKI, les anda entregando, detalle por el cual creo y considero que MAKI, para nada comprende que esas familias, en plan urgente, repito y reitero “NECESITAN OBJETOS EN QUÉ ELABORAR HUEVOS CON FRIJOLES Y PAPAS”, pero como ella, no sufre este malestar, se hace de la vista gorda o la indiferente, como siempre sucede. ¿QUE LAMENTABLE, VERDAD?.

Y SI DECIMOS que, la alcaldesa ORTIZ DOMÍNGUEZ, le miente al pueblo de Reynosa, es porque “en el irrisorio boletín”, patentiza que, “las obras de apoyo a la población, en el citado fraccionamiento, se prestan de manera continua”. Pero si eso fuese cierto, las familias no hubieran sufrido tal desgracia. Y para ello, hay que peguntarle o bien que diga MAKI, CON HONESTIDAD: Porque el año pasado, ¿no desazolvó el dren Los Almendros?. A eso debería responder honestamente la Presidente, si es que ella, entiende bien este precepto. Y para ello, comprenda que “la gente ya está despierta y no está creyendo en ella”, de tal manera que, la mayoría de los reynosenses, ya no quieren saber nada de Maki, porque Reynosa, es de los municipios más grandes del estado y “UNO DE LOS PEORES, EN INFRAESTRUCTURA, por las condiciones de abandono en que lo mantiene la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez.

MAKI lo que debería hacer, es dedicar su tiempo al real trabajo y apoyos que la gente requiere o necesita en este caso y “no andar dándoles mejoralitos”, porque eso, es tanto como “seguir insultando y ofendiendo la gente pobre” gentes que, “por la tromba, se han quedado desprotegidas”, eso en mi punto de vista es muy lastimoso y por ello, la alcaldesa debería comprender y hacerles llegar reales beneficios a las afectadas y no decir que las anda ayudando con consultas médicas, agua, arroz y latería, eso no señora alcaldesa, sea más prudente, comprensiva y no inhumana.

Por hoy es todo y hasta mañana.

