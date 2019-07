T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI ES INTOLERANTE Y PERVERSA, PORQUE “NO RESPETA NI A SU MARIDO”.

QUIENES conocen de cerca a la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, aseguran que esta mujer, es una intolerante y perversa, porque lamentablemente “no respeta ni a su marido” don CARLOS PEÑA GARZA, “al que trata con la punta del pie” y al que, “donde quiera le grita y hasta lo corre de su casa” diciéndole que, “para nada lo necesita”, que vergüenza y que triste odisea para “el pobre primer damo del pueblo”. Claro, si esto es verdad.

PERO eso no es todo, porque se comenta que, MAKI, tal vez por su esquizofrenia, también mal trata en grado superlativo y ultra-mega-penoso a la mayoría de los empleados de la Presidencia Municipal, porque aducen (extraoficial) que, “ni el sirenito” HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, “se escapa de ser regañado” por su patrona la alcaldesa, “a éste lo pone pinto”, como a cualquier “mequetrefe” o integrante de “la servidumbre de su casa”, con cuya cruel postura, Maki, como desfogue, por su problema de salud, descarga sus amarguras y a pesar de verse como está, no cesa en gritarles a todos y por ello, su hijo Carlitos, en una ocasión, le dijo a su madre “no eres la única enferma de cáncer”, ya supéralo, por favor.

ESTO, SERÁ “será cierto o no”, pero esos son los comentarios que hacen trabajadores de la Presidencia Municipal, mismos que, “han sido víctimas de los gritos y ofensas” de la alcaldesa Maki Ortiz, los que ya no saben qué hacer con esta mala mujer y si están ahí, “es por la necesidad del trabajo”, pero ya muchos, han preferido renunciarle por tener dignidad y no seguir siendo objeto de crueles comportamientos de esta pobre enferma señora, la que como alcaldesa, “lejos de mostrar educación y respeto por sus semejantes”, los humilla con marcada osadía y eso, “la verdad no se vale”.

SEÑALAN que cuando MAKI andaba en campaña, su esposo CARLOS PEÑA, por razones que se desconocen, le llamó la atención A UN TAL MIGUEL “encargado de giras” de MAKI, hecho ocurrido en las oficinas de la plaza H-100, pero al darse cuenta la alcaldesa, de inmediato le gritó en plan despiadado a su viejo “a mi personal no lo toques”, “yo aquí soy la alcaldesa” y “tu aquí no eres nadie”, para momentos después “por el cruel y contumaz ataque” de Maki a su marido “este fue a parar al hospital”, de eso, muchos de los ahí presentes, se dieron cuenta, quedándose internado don Carlos, “bajo observación médica”.

HAY QUIENES de manera no confirmada, subrayan que mucha gente de la Administración municipal de Reynosa, “ya no saben cómo hablarle o tratar a esta nerviosa mujer”, la que por estar enferma de cáncer, “aparte de que se hace la víctima”, también obra (presumiblemente), “por lucrar con su padecimiento, para que la gente la comprenda, “la mime y la apapache” y esté de su lado, para que le den el voto o, ella conseguir lo que se propone políticamente y, sí eso lo hace con tal finalidad, ésta de plano, “no se quiere, ni asimisma”, dejando entrever “su mercenario propósito”, porque hacer uso de su malestar de salud, ante la gente, para que le den el voto, eso es no tener conciencia. Pero afortunadamente, “la gente de Reynosa, ya está conociendo a MAKI”, la que, “de buena, no tiene nada”, porque “gritarle a su marido frente a los empleados y tratarlo como cualquier hijo de vecino”, eso es no tener noción de lo que significa la palabra respeto.

OTRO DETALLE que llama poderosamente la atención es que, CARLITOS, su hijo, “ya no quería saber nada del DIF” y por eso renunció, pero, “PARA NO ESTAR CERCA DE SU MAMÁ, MAKI” eso dicen, y aunque tal cuestión, por obviedad, no nos consta, tampoco se descarta esa posibilidad, pues enmarcan que, todo esto es cierto. Porque MAKI, ES BIEN MALA con su esposo, su hijo y hasta con los trabajadores de Presidencia”. Porque en el palacio municipal, Ella, es la única autorizada “para gritar y ofender a quien le dé su regalada gana”, causa por la que, un sinnúmero de empelados, entre ellos, “hasta le hacen recordatorios maternales”, claro que no se lo dicen de frente o en su cara, porque la esquizofrénica de MAKI, los corre y, prefieren quedarse sin decir nada y tragarse el coraje, pero de que, “se la recuerdan, se las recuerdan”, que lastima que esto suceda y más porque se trata de una alcaldesa, la que por su género de mujer, “debería demostrar educación y respeto y muestra todo lo contrario”.

POR LO QUE, la actitud intransigente y petulante de MAKI, hacia la gente, la ha venido poniendo entredicho. Porque repito y reitero que, muchos han visto “la endemoniada severidad” con la que la alcaldesa de Reynosa trata al pobre del primer damo” de la ciudad don CARLOS PEÑA GARZA, porque esta señora, enfatizan que, “se le baña bien gacho”, pero el pobre hombre, la perdona porque él quiere mucho a su irrespetuosa esposa y, por ello, “prefiere quedarse pedorreado y callado”, pero además obra en tal sentido, debido a que él, si tiene educación.

MAKI ES UNA señora que ha tenido suerte en política, de eso no hay duda, pero además es mal agradecida porque “LE MUERDE LA MANO” a quien o a quienes la han ayudado. Pero lo malo para esta esquizofrénica señora alcaldesa, es que, “ella no se ha dado cuenta que todo tiene un ciclo” y el suyo, “ya va en declive”, porque ya le dieron el primer puntapié, cuando fue a MORENA a pedir que, “le hicieran candidato a Diputado plurinominal a su hijo Carlitos”.

Y FINALMENTE, al no poder MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, con los innumerables problemas que agobian a las familias de Reynosa, “la gente ya se ha dado cuenta” de que esta mitómana mujer, es puro “CIRCO MAROMA Y TEATRO” y a todo mundo quiere embaucar con decirles que está ayudando a Reynosa, cuya cuestión “es la peor de sus mentiras”, porque a donde quiera que vaya la gente, puede darse cuenta que, “Reynosa, está convertida en una ciudad de baches”, sin drenaje sanitario y sin muchos de los elementales servicios públicos que la sociedad de Reynosa reclama. Y eso la gente ya lo sabe y por tal motivo, las familias que creían en MAKI, “están dejando de apoyarla”. Aunque ella diga lo contrario. Y sino “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]